Oleksijs Rezņikovs: "Tas, vai civilizētā pasaule spēs novērst Trešo pasaules karu, būs atkarīgs no tās reakcijas uz Krievijas darbībām"







Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs “The Guardian” dalījies ar savu viedokli un nodevis ziņu Ukrainas sabiedrotajiem visā pasaulē, norādot: “Saviem aizsardzības ministriju draugiem visā pasaulē es saku: paldies par militāro atbalstu, taču ņemiet vērā šo padomu!”

671 diena – cik tas ir ilgi? Mūsdienu vēstures kontekstā šis skaitlis, iespējams, ir līdzvērtīgs dažām sekundēm. Bet man tas ir laika posms, kurā ar Ukrainu ir noticis vairāk nekā ar daudzām valstīm simtgadē. Tas ir arī dienu skaits, cik ilgi es strādāju savas valsts aizsardzības ministra amatā.

Es stājos amatā 2021. gada 4. novembrī, kad Ukraina jau astoņus gadus bija saskārusies ar Krievijas hibrīdkaru. 112 dienu laikā Kremlis bija sācis pilna mēroga karadarbību, ko Eiropa nebija pieredzējusi kopš Otrā pasaules kara.

Ukraina kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas bija spiesta karot pret agresoru piecās jomās vienlaikus: zeme, gaiss, ūdens, kā arī informācijas un kibertelpa.

Kā aizsardzības ministrs es vienmēr domāju par to, kas Ukrainas bruņotajiem spēkiem būs vajadzīgs rīt, nevis šodien. Tas noveda pie vitāli svarīgas Javelin, NLAW un Stinger iegādes; vēlāk mēs iegādājāmies haubices M777, raķešu sistēmu Patriot un tagad gatavojamies izvietot iznīcinātājus F-16.

Tas nebūtu noticis bez manu kolēģu – aizsardzības ministru – no vairāk nekā 50 valstīm visā pasaulē gribas, apņēmības un līdzjūtības. Mēs esam bijuši apvienoti Ukrainas Aizsardzības kontaktgrupā, kas pazīstama arī kā Ramstein formāts, jo ikmēneša sanāksme notiek Ramšteinas aviācijas bāzē Vācijā ASV aizsardzības ministra Loida Ostina vadībā. Ramstein formāts ir platforma, kas spēj uzlabot pasaules drošību.

Es vēlos pateikties saviem kolēģiem – aizsardzības ministriem: jūs esat cilvēki, kas raksta jaunu pasaules vēstures lappusi. Pateicoties jums, ukraiņi spēj cienīgi stāties pretī Krievijas agresijai. Mēs nekad neaizmirsīsim tos, kuri sniedza roku mūsu vēstures visbriesmīgākajā laikā.

Taču es gribētu arī izteikt vairākas būtiskas atziņas saviem kolēģiem.

Civilizētās pasaules mērķim ir jābūt Krievijas apturēšanai

Nesodāmība par Krievijas iebrukumu Gruzijā 2008. gadā izraisīja Krimas okupāciju 2014. gadā; nesodāmība par Krimas okupāciju noveda pie Donbasa okupācijas; nesodāmība par Donbasa okupāciju ļāva Krievijai agresīvi iejaukties Sīrijā; nesodāmība par notikušo Sīrijā un neuzmanība pret notikumiem Krimā un Donbasā izraisīja pilna mēroga karu Ukrainā ar simtiem tūkstošu nogalināto, miljoniem bēgļu un humanitārām, kā arī ekoloģiskām katastrofām.

Vai mēs vēlamies, lai šis ciešanu saraksts tiktu paplašināts?

Jums ir jāsaprot, ka esat atbildīgi par visas cilvēces nākotni; tāpēc ir ļoti svarīgi rīkoties izlēmīgi. Krievija un tās partneri ir izaicinājuši ne tikai vienas Eiropas valsts neatkarību un suverenitāti, bet visu pasaules kārtību, tostarp starptautiskās tiesības un humanitārās, kā arī drošības institūcijas.

Tas, vai civilizētā pasaule spēs novērst Trešo pasaules karu, būs atkarīgs no tās reakcijas uz Krievijas darbībām un no tā, kā beigsies karš Ukrainā.

Krievija netiks apturēta ar konflikta “iesaldēšanu”, pamieru vai piekāpšanos

1938. gadā, cenšoties novērst Otro pasaules karu, Minhenē tika parakstīts bēdīgi slavens līgums, nododot Sudetu zemi no Čehoslovākijas uz Trešo reihu. No vēstures mēs zinām, ka tas Hitleru neapturēja. Drīz Trešais reihs pilnībā kontrolēja to, kas bija palicis no Čehoslovākijas, tostarp tās ievērojamo militāro arsenālu, kam vēlāk bija nozīmīga loma iebrukumā Polijā un Francijā.

Putina rīkojas līdzīgi. Krievija pieprasa Ukrainas okupēto teritoriju atzīšanu par savu teritoriju apmaiņā pret kara beigām. Taču mērķis acīmredzot ir tikai viens – lai atgūtu laiku, pārgrupētos un, izmantojot jaunus resursus, “beidzot atrisinātu Ukrainas jautājumu”. Krievija neatzīst Ukrainas un ukraiņu tautas pastāvēšanu; tās mērķis ir Ukrainas valstiskuma iznīcināšana un ukraiņu asimilācija.

Tās ambīcijas neapstāsies pie Ukrainas. Es uzskatu, ka ļaušana Krievijai iegūt Ukrainas resursus, tostarp lielu vervēšanas fondu, tikai palielinās Kremļa ambīcijas un novedīs pie jauna un liela kara Austrumeiropā, kurā neizbēgami būs iesaistīta NATO – ar visiem no tā izrietošajiem riskiem.

Krievijas kodoldraudus var atrisināt jūsu izlēmība

Krievija ir konsekventi izstājusies no lielākās daļas svarīgāko starptautisko nolīgumu par kodolieročiem, piemēram, Start 2 (2002. gada 14. jūnijā), New Start (Krievija apturēja dalību 2023. gada 21. februārī) un Vidēja darbības rādiusa kodolspēku (INF) līguma (Krievija izstājās 2019. gada 3. jūlijā).

Turklāt 2023. gada 25. maijā Krievija un Baltkrievija parakstīja dokumentu par kodolieroču izvietošanu Baltkrievijas teritorijā. Ņemot vērā šo faktu, šobrīd nav iespējams droši apgalvot, kuras valstis vēl var sasniegt Krievijas kodolraķešu un kodolieroču tehnoloģijas un kādas varētu būt sekas.

Kamēr karš turpinās, pēc iespējas ātrāk jāizstrādā un jāapstiprina starptautiska stratēģija Krievijas kodolieroču izmantošanas un Krievijas kodolieroču tehnoloģiju izplatīšanas risku samazināšanai citās valstīs. Tajā jāiekļauj militārās stratēģijas un sankciju komponenti kā spiediena mehānismi.

Krievu kara noziedzniekiem jāsastopas ar taisnīgumu.

Ļaunums ir jāsoda, lai turpmāk par upuriem nekļūtu vēl vairāk cilvēku. Jo ātrāk tiks izveidots starptautisks Krievijas noziegumu tribunāls Ukrainā, jo ātrāk šis karš beigsies.

Tribunālam būtu jāizvērtē visi fakti par Krievijas iespējamiem kara noziegumiem, tostarp genocīdu, kultūras genocīdu, etnocīdu, ekocīdu, piespiedu deportācijām, bērnu nolaupīšanu, teroru pret enerģijas ražošanu, masveida nāvessoda izpildi civiliedzīvotājiem un kara gūstekņiem, kā arī raķešu un artilērijas uzbrukumiem, kas vērsti pret civiliedzīvotājiem.

Ukrainas uzvara nav sapnis, bet gan realitāte

Šīs uzvaras recepte ir skaidra: tā ir Ukrainas teritoriālās integritātes atjaunošana, Krievijas karaspēka izvešana, kara noziedznieku sodīšana, reparācijas, starptautisko tiesību grozījumu ieviešana, kas novērsīs līdzīgas agresijas nākotne, un Ukrainas dalība starptautiskās drošības nostiprināšanā.

Ukrainas uzvara būs starptautisko tiesību triumfs pār stipro patvaļu. Tas parādīs, ka ir nepieņemami mainīt starptautiski atzītas robežas ar militāras agresijas palīdzību. Tā būs brīvās pasaules vienotība pret nebrīvības tirāniju.

Cienījamie kolēģi, aizsardzības ministri, es ticu jūsu tikumiem un vēlmei padarīt šo pasauli labāku.

Tāpēc es aicinu uz vienotību, drosmi un saliedētu rīcību – tas ir vienīgais veids, kā mēs varam izglābt šo pasauli no trešā pasaules kara.

Visbeidzot es vēlos lūgt jūs būt vēl atsaucīgākam un atbalstīt manu pēcteci Rustemu Umerovu. Viņš ir kompetenta un profesionāla persona, kas spēj turpināt mūsu uzsāktās iniciatīvas. Kopā jūs paātrināsiet Ukrainas uzvaras brīdi.

Man bija tas gods kalpot savai valstij un strādāt kopā ar jums. Slava Ukrainai!