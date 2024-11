Krievijas propagandas draudi Latvijā: vai mūsu mediju telpa ir pietiekami aizsargāta? Ieteikt







TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts Edmunds Zivtiņš pauda savu viedokli par informācijas un propagandas lomu mūsdienu hibrīdkara apstākļos. Viņš norādīja, ka Latvijai jāstiprina sabiedrības patriotisms un mediju telpas drošība, īpaši pievēršoties jaunās paaudzes audzināšanai.

Zivtiņš uzsver, ka patriotisma stiprināšanai jānāk jau no mazotnes, akcentējot, ka tam jānotiek dabiski un bez piespiešanas. “Ir ļoti svarīgi, lai no bērna kājas – jau bērnudārzā –tiktu veicināta izpratne par to, kur mēs atrodamies un kāpēc dzīvojam šeit. Tas ir svarīgi, lai veidotos spēcīga nacionālā identitāte,” skaidroja deputāts. Viņš piebilda, ka šis darbs būtu jāatbalsta arī ar finansējumu izglītības un mediju sfērā.

Deputāts arī vērš uzmanību uz to, ka Latvijā “TikTok” platformā joprojām ir pieejami Krievijas un Baltkrievijas propagandas kanāli, kas var ietekmēt sabiedrību negatīvā veidā. “Šāda informācija rada izkropļotu realitātes uztveri, kas atstāj sekas uz cilvēku ikdienas uzvedību,” bažas pauda Zivtiņš, uzsverot nepieciešamību pēc stingrākas kontroles pār informācijas telpu.

Komentējot Eiropas nostāju attiecībā uz ārējo robežu drošību, Zivtiņš atzīmēja, ka Eiropas Savienības uzmanība bieži vien vairāk pievērsta Vidusjūras reģionam, atstājot Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju novārtā: “Ir svarīgi panākt, lai Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā tiktu nostiprināta ārējā robeža Baltijas reģionā. Mums ir daudz darāmā, bet tas nevar notikt bez Eiropas atbalsta.”