Kulbergs par valdības veidošanu: Ja esi laulāts, bet gribi vēl divas sievas, – jāizšķiras. Tad var veidot jaunu ģimenes modeli







“Sabiedrība ir maldināta, un jāsaprot tā patiesā aina,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” uzsver Andris Kulbergs, 14.Saeimas deputāts (AS). “Patiesā aina ir gaužām vienkārša. Šeit ir viena konkrēta cilvēka sapnis par Eiropu.”

Viņš stāsta, ka bijušais ministru prezidents Krišjānis Kariņš mērķtiecīgi ir gājis uz savu mērķi – dabūt siltu krēslu Eiropā.

Viss šis koncepts, kam tika iets cauri, viņaprāt, jau bija iestudēts. Viņš pastāsta, ka janvārī Valdis Dombrovskis arī esot ticis uzrunāts, lai kļūtu par prezidentu.

10.maijā Ārlietu ministrijā bija “Jaunās Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS tikšanās, kur viņi vienojās par skaidru atbalstu prezidentam, pretim solot šī brīža risinājumu, skaidro A.Kulbergs.

Šeit tiek pārkāpts Satversmes 56.pants, viņš ir pārliecināts. Vai nu valdība ir vai tās nav, te nevar paplašināt koalīciju. Par piemēru A.Kulbergs min sadzīvisku situāciju – ja tu esi ģimenē laulāts, bet tu gribi piesaistīt vēl divas sievietes savā ģimenē, tad no sākuma ir jāizšķiras, un tikai tad vari darīt, ko vēlies, veidojot jauno ģimenes modeli kopā.

Kā tika ziņots, “Apvienotais saraksts” (AS) nolēma nepievienoties topošajai “Jaunās vienotības”, Zaļo un zemnieku savienības un “Progresīvo” veidotai valdībai.

AS uzsvēra, ka “neatbalstīs nestabilu, valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar Lemberga izšķirošu ietekmi”.

AS pārstāvji pauž, ka, lai gan Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja sākt valdības izveidi no baltas lapas, norādot uz iespēju iesaistīt piecas partijas koalīcijas veidošanā, JV un premjera amata kandidāte Evika Siliņa (JV) esot izvēlējušās “nevis strādāt pie Latvijas drošības interesēm visatbilstošākās valdības modeļa, bet acīmredzami pildīt no sabiedrības slēptas vienošanās”.

Partiju apvienības ieskatā sarunu nedēļas laikā “manipulatīvi no procesa tika izslēgta” Nacionālā apvienība (NA), tāpat esot ignorēti AS priekšlikumi par sankcijām pakļautu personu ietekmes reālu samazināšanu.

“Tā vietā tiek izteikti ultimatīvi piedāvājumi pievienoties nestabilai un vērtībās nebalstītai valdībai un faktiski atmazgāt sankcijām pakļauta oligarha ietekmi,” uzsver AS politiķi.

AS pauž, ka tas apliecinot acīmredzot slēptas vienošanās un saistības pret Ventspils politiķi Aivaru Lembergu (“Latvijai un Ventspilij”/ZZS), kas tika veiktas prezidenta vēlēšanu laikā un kas izrādījušās “saistošākas un nesalaužamākas par nacionālās drošības interesēm un valsts reputāciju”.

AS uzskata, ka tas apliecinot JV un “Progresīvo” gatavību nodot savus iepriekš paustos “akmens cietos un principiālos” uzskatus par cīņu pret korupciju, oligarhiem un valsts nozagšanu. “Tie daudzu gadu garumā bijuši tikai tukši vārdi. Slēptas vienošanās, intereses un dedzīga vēlme nekavējoties ieņemt ministru un citus amatus izrādījušās svarīgākas,” uzsvērts partiju apvienības paziņojumā.

AS norāda, ka apvienība tika izveidota, lai ģeopolitisku satricinājumu, kara Ukrainā un ekonomisku grūtību un atpalicības laikā veidotu spēku, kas stiprina Latvijas valsti, novērstu populistisku un valsts drošību apdraudošu politisku spēku ietekmes pieaugumu. “Mēs neesam gatavi atteikties no saviem principiem,” uzsver politiskā spēka pārstāvji.

“Ja JV un premjera amata kandidāte Evika Siliņa ir patiesi ieinteresētas Latvijas drošības stiprināšanā un attīstībā un gatavas turpināt sarunas par valsts drošībai un nacionālajām interesēm atbilstošāka valdības modeļa izveidi, AS ir atvērta šādam procesam,” atzīmēts paziņojumā.