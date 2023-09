Foto: Zane Bitere/LETA Partiju apvienības “Apvienotais saraksts” līdzpriekšsēdētājs, Saeimas deputāts Edgars Tavars (no kreisās) un partiju apvienības “Apvienotais saraksts” līdzpriekšsēdētājs, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns atbild uz žurnālistu jautājumiem pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Rīgas pilī.

"AS" nolēmis nepievienoties JV, ZZS un "Progresīvo" valdībai, jo nevēlas tajā Lemberga ietekmi







Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 12:09.

“Apvienotais saraksts” (AS) nolēmis nepievienoties topošajai “Jaunās vienotības” (JV) , Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un “Progresīvo” veidotai valdībai, secināms no AS izplatītā paziņojuma.

AS uzsver, ka “neatbalstīs nestabilu, valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar Lemberga izšķirošu ietekmi”.

Reizē AS pauž gatavību pie iespējas turpināt sarunas par atbilstošāka valdības modeļa izveidi.

“Lai gan Valsts prezidents aicināja sākt valdības izveidi no baltas lapas, iesaistot piecas partijas koalīcijas veidošanā, JV un premjera amata kandidāte izvēlējušās nevis strādāt pie Latvijas drošības interesēm visatbilstošākās valdības modeļa, bet acīmredzami pildīt no sabiedrības slēptas vienošanās. Sarunu nedēļas laikā manipulatīvi no procesa tika izslēgta Nacionālā Apvienība (NA), tika ignorēti AS priekšlikumi par sankcijām pakļautu personu ietekmes reālu samazināšanu. Tā vietā tiek izteikti ultimatīvi piedāvājumi pievienoties nestabilai un vērtībās nebalstītai valdībai un faktiski atmazgāt sankcijām pakļauta oligarha ietekmi,” teikts AS izplatītajā paziņojumā presei.

“Tas apliecina, ka acīmredzot slēptas vienošanās un saistības pret [Aivaru] Lembergu, kas tika veiktas prezidenta vēlēšanu laikā, izrādījušās saistošākas un nesalaužamākas par nacionālās drošības interesēm un valsts reputāciju. Tā dēļ gan JV, gan Progresīvie (PRO) ir gatavi nodot savus iepriekš paustos akmens cietos un principiālos uzskatus par cīņu pret korupciju, oligarhiem un valsts nozagšanu. Tie daudzu gadu garumā bijuši tikai tukši vārdi. Slēptas vienošanās, intereses un dedzīga vēlme nekavējoties ieņemt ministru un citus amatus izrādījušās svarīgākas. AS tika izveidots, lai ģeopolitisku satricinājumu, kara Ukrainā un ekonomisku grūtību un atpalicības laikā veidotu spēku, kas stiprina Latvijas valsti, novērstu populistisku un valsts drošību apdraudošu politisku spēku ietekmes pieaugumu. Mēs neesam gatavi atteikties no saviem principiem,” uzvērts AS paziņojumā.

Tāpat AS norāda, ka neatbalstīs “nestabilu, valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar [Aivara] Lemberga izšķirošu ietekmi”.

“Ja JV un premjera amata kandidāte Evika Siliņa (JV) ir patiesi ieinteresētas Latvijas drošības stiprināšanā un attīstībā un gatavas turpināt sarunas par valsts drošībai un nacionālajām interesēm atbilstošāka valdības modeļa izveidi, AS ir atvērta šādam procesam,” uzsver AS savā paziņojumā masu medijiem.

“Jaunā vienotība” šodien rīkos preses konferenci par valdības veidošanu

Partiju apvienība “Jaunā vienotība” (JV) šodien izsludinājusi preses konferenci, lai paziņotu par aktualitātēm jaunās valdības veidošanas procesā. Kā aģentūru LETA informēja JV pārstāve Anna Ūdre, preses konference paredzēta plkst.13.30 JV Saeimas frakcijas telpās Jēkaba iela 16, 2.stāvā.

Ministru prezidenta amatam nominētā Evika Siliņa (JV) informē, ka darbs pie topošās valdības deklarācijas tiks uzsākts pirmdien, 4.septembrī, ar tām partijām, kuras ir izteikušas “skaidru vēlmi” strādāt.

Siliņa akcentē, ka durvis visiem bija atvērtas un joprojām ir, “bet laika vilcināšana, ko piekopj atsevišķas partijas vairs nav akceptējama”.

Preses konferencē piedalīsies Siliņa, partijas “Vienotība” priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un “Vienotības” valdes loceklis, JV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Edmunds Jurēvics.

Kā ziņots, Siliņa šodien līdz pusdienlaikam gaida “Apvienotā saraksta” (AS) atbildi, vai viņi nāks strādāt valdībā, kurā bez JV strādātu arī Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un “Progresīvie”.

Politikas kuluāros tiek sagaidīts, ka AS paziņos, ka nepievienojas JV, ZZS un “Progresīvo” koalīcijai.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS – 16, bet “Progresīvajiem” – 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu. AS ir 15 parlamentārieši un Nacionālajai apvienībai (NA) – 13 deputātu vietas.