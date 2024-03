Ukraina otrdien paziņoja, ka ir šokēta, ka ASV vēl nav apstiprinājušas jauno militārās palīdzības paketi Ukrainai.

60 miljardu ASV dolāru palīdzības pakete jau vairākus mēnešus ir iestrēgusi ASV Pārstāvju palātā, jo republikāņi uzstāj, lai šie līdzekļi tiktu saistīti ar aktīvāku rīcību cīņā pret nelegālo imigrāciju.

“Tas, kas patiešām ir svarīgi un kas mūs šokē, ir tas, ka lēmums vēl nav pieņemts,” tiešsaistes preses konferencē ārvalstu medijiem atzina Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba.

“Mēs tuvojamies marta beigām, un apspriedes turpinās, apspriedes par jautājumu, kas ir vitāli svarīgs, par ASV stratēģiskajām interesēm Eiropā,” norādīja Kuleba.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien, tiekoties ar ASV senatoru Lindsiju Greiemu uzsvēra, ka ātrs Kongresa lēmums ir “kritiski svarīgs”.

Zelenskyi's evening speech

—

Today is another Ramstein, a meeting of countries that support our defense, our protection against Russian terror. This is a productive meeting, and there are results. Ukraine's Defense Minister Umerov participated. I am waiting for his detailed… pic.twitter.com/El8kR8ZkMw

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2024