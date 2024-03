Baidens devis rīkojumu steidzami piešķirt Ukrainai 300 miljonus dolāru lielu militāro palīdzību

ASV prezidents Džo Baidens ir devis rīkojumu steidzami piešķirt 300 miljonus dolāru lielu militāro palīdzību Ukrainai, kamēr Kongress turpina bloķēt daudz lielāku palīdzības paketi, otrdien paziņoja Baltais nams.

“Šodien prezidenta Baidena vārdā es izsludinu ārkārtas drošības palīdzības paketi un ieročus un ekipējumu 300 miljonu dolāru vērtībā, lai apmierinātu dažas steidzamas Ukrainas vajadzības,” žurnālistiem sacīja Baltā nama nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans.

Tā ir pirmā Pentagona palīdzības pakete Ukrainai kopš decembra, kad Aizsardzības ministrija atzina, ka iztērējusi līdzekļus savu krājumu atjaunošanai.

US announces a new military aid package for Ukraine worth up to $300 million after months of warning there was no money left https://t.co/E4EaCi1JZz

— CNN International (@cnni) March 12, 2024