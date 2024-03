Okupanti “Shahed” dronus padara ļoti bīstamus – tos aprīko ar kādām īpašām Rietumu lauksaimnieku tehnoloģijām Ieteikt







Informatīvajā telpā parādījušās ziņas par to, ka okupācijas karaspēks evolucionē “Shahed” dronus. Ukrainā notriektajos un pēc tam izanalizētajos šo dronu atlieku datos redzams, ka daudziem modeļiem parādījušās videonovērošanas kameras. Ko tas nozīmē, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro Normunds Adamovičs, Zemessardzes štāba virsnieks, komandkapteinis.

Kādā no modeļiem atrasta iemontēta tehnoloģija no Rietumu traktoriem, no lauksaimniecībā izmantojamās tehnikas, kas tiek izmantota vienmērīgas un precīzas darbības veikšanai uz lauka, lai traktoru gaita ir līganāka.

Krievi arī sākuši aprīkot savus dronus ar novērošanas kamerām, lai varētu precīzāk uzbrukt mērķiem, nevis kā līdz šim. Uz kamerām uzmontēti atrasti arī 4G WiFi piekļuves punkti. Tam tiek izmatotas Ukrainas telekomunikāciju SIM kartes.

Rezultātā ar šādu “komplektu” krievu uzbrucēji saņem apraides attēlu caur kameru uz “Telegram” kontu, lai dokumentētu ukraiņu dislokāciju, monitorētu pretgaisa aizsardzību un novērtētu nodarītos zaudējumus, kā arī lai vērtētu, vai jāveic šai vietai atkārtots uzbrukums.