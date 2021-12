“Kur ir deficīts, tur cenas aug.” “Sadales tīkla” priekšsēdētājs atzīst, ka ar bažām skatās uz elektrības cenu kāpumu Ieteikt







“Mēs tik pat bažīgi kā visi pārējie skatāmies uz elektrības cenām,” televīzijas TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atklāja AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors Sandis Jansons.

Viņš norāda, ka “Sadales tīkls” ir līdzīgās pozīcijās kā visa Latvijas tautsaimniecība: “Mēs saņemam elektroenerģiju no ražotāja, no tirgotājiem un nogādājam to tālāk patērētājam.”

Jansons atzīst, ka uzņēmums – tāpat kā visi pārējie, saskaras ar šo energoresursu cenu kāpumu.

“Mums arī veidojas izmaksas šajā stāstā, jo ir elektroenerģijas zudumi, pārvadājot šo enerģiju. Šie zudumi mums maksā un šīs summas katru dienu pieaug. Mēs tik pat bažīgi kā visi pārējie skatāmies uz elektrības cenām,” atzina AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs.

Viņš piebilst, ka presē ir jau ir parādījies pamatojums un izskaidrojums cenu kāpumam: “Bieži vien tas ir gāzes cenu pieaugums, tas ir energoresursu iztrūkums, deficīts. Kur ir deficīts, tur cenas aug!”