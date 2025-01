Foto: Pexels.com

Kur rīdziniekiem likt Ziemassvētku eglītes pēc svētkiem?







Atkritumu apsaimniekotāji 2025.gadā Rīgā no daudzdzīvokļu mājām un lielākajā daļā pilsētas arī no privātmājām Ziemassvētku eglītes izvedīs bez maksas. Iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību, ka katrā atkritumu apsaimniekošanas zonā noteiktas dažādas prasības un termiņi eglīšu izvešanai, tā portālu LA.LV infromēja Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.

Visiem pašvaldības uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem eglītes tiks izvestas bez maksas un iedzīvotājiem atsevišķi eglīšu izvešana nav jāpiesaka, tomēr jāņem vērā atkritumu apsaimniekotāju noteiktie termiņi un prasības.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti pareizi atbrīvoties no Ziemassvētku eglītes – novietojot to atkritumu konteineru laukumā vai pie atkritumu konteinera. Eglītes sadzīves atkritumu konteinerā ievietot aizliegts. Eglītes var noderēt kā kurināmais vai komposta saturs tiem, kuriem izveidota speciāla vieta komposta veidošanai. Tāpat, ja eglīte pēc svētkiem vēl ir zaļa, to var nodot arī briežu audzētavās, iepriekš ar tām sazinoties.

Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā (apsaimnieko “Eco Baltia vide”):

Lai izvairītos no svētku eglīšu nonākšanas atkritumu poligonos vai pilsētvidē, arī šogad SIA “Eco Baltia vide” saviem klientiem Rīgā piedāvās ērti, videi draudzīgi un bez maksas atbrīvoties no Ziemassvētku eglītes.

Bezmaksas izvešana jāpiesaka līdz 13. janvārim, bet pieteikumiem pēc tam pakalpojuma maksa būs 4,96 eiro/gab. bez PVN (6,00 eiro/gab. ar PVN).

Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā izvešana jāpiesaka, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

No vienas adreses eglītes bez maksas tiks izvestas vienu reizi. Eglītēm ir jābūt atbrīvotām no svētku rotājumiem. Rīgā saviem klientiem SIA “Eco Baltia vide” pēc iepriekšēja pieteikuma nodrošinās eglīšu augstumā līdz 2,5 metriem individuālu savākšanu no klientu adresēm.

Savāktās eglītes tiks pārstrādātas šķeldā. Daļu no iegūtās šķeldas SIA “Eco Baltia vide” ziedos dzīvnieku patversmei “Ulubele”, kas tiks izmantota patversmes teritorijas labiekārtošanai. Atlikusī šķeldas daļa tiks novirzīta siltumenerģijas iegūšanai, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu svētku eglīšu apsaimniekošanu.

Rīgas Centra rajonā, Latgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā (apsaimnieko SIA “Clean R”):

Jau ceturto gadu pēc kārtas “CleanR” turpina tradīciju un saviem klientiem piedāvā bez maksas atbrīvoties no svētku eglītēm. Eglīšu bezmaksas izvešana notiks līdz janvāra beigām.

Eglītes, kas iepriekš priecēja kā svētku rotājumi, tiks pārstrādātas un pārvērstas par siltumenerģijas avotu, tādējādi sniedzot gan ekonomisku, gan ekoloģisku pienesumu.

Pieteikt eglīšu izvešanu var jau tagad pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv, zvanot uz numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, “CleanR” izveidos speciālu eglīšu maršrutu, iepriekš informējot, kurā dienā egle tiks izvesta.

Eglīšu izvešana turpināsies arī pēc janvāra, taču iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem tas jau būs maksas pakalpojums. “CleanR” līdzšinējā pieredze liecina, ka iedzīvotāji no eglītēm atbrīvojas līdz pat Jāņiem.

Svarīgi atcerēties, ka pirms eglītes nodošanas tā jāatbrīvo no visiem svētku rotājumiem. Gadījumā, ja eglīte bijusi podā, tā jāizņem no poda un jāatbrīvo arī no augsnes. “CleanR” pieņem eglītes augstumā līdz 2,5 metriem, bet, ja tā ir lielāka, egle jāsazāģē mazākās daļās.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem dienu pirms eglīšu izvešanas tā būs jāatstāj blakus sadzīves atkritumu konteineriem, bet privātmāju iedzīvotājiem tā būs jāizliek ārpus teritorijas, kur ierasti tiek izstumti konteineri.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji eglīšu izvešanu varēs pieteikt pie nama pārvaldnieka, bet privātmāju iedzīvotāji – pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar “CleanR” klientu servisu, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā (apsaimnieko PS Lautus Vide):

Privātpersonām eglīšu izvešana būs tikai par maksu – 50 % no nešķiroto sadzīves atkritumu maksas.

Bezmaksas izvešana būs no juridisko personu objektiem (t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām) un kuriem ir noslēgts, aktīvs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums.

Plašāka informācija par eglīšu izvešanu Zemgales priekšpilsētā:

– zvanot pa tālruni +371 600 000 11;

– rakstot e-pastu uz [email protected].