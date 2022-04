Kurā brīdī Krievija sāka ienīst Ukrainu? Atklāj radio Svoboda raidījuma vadītāji Ieteikt







TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Mumins Šakirovs, kinorežisors, žurnālists, Radio “Svoboda” raidījumu vadītājs un Sergejs Medvedevs

vēsturnieks, rakstnieks, Brīvības universitātes profesors, Radio Svoboda raidījumu vadītājs, atklājuši atbildi uz būtisku jautājumu: kurā brīdī un kāpēc Krievijas iedzīvotāji sāka ienīst rietumus un Ukrainu? Galu galā ukraiņi taču ir slāvu tauta.

M.Šakirovs: “Viņiem ieskaidroja, ka tie nav slāvi, ka tie ir nacisti. Pēdējos 10 gadu ir skaidrots, ka Ukrainas valstij nav jābūt. Tā ir neizdevusies valsts, ko vada nacisti, fašisti, benderovieši. Tas tiek skaidrots 24 stundas diennaktī.”

S.Medvedevs papildina šo domu: “Krievijas impērijas kompleksā Ukraina vienmēr ir bijusi skabarga. Vienmēr ir bijis noskaņojums pret Ukrainu. Paladiet varenā Krievijas dzejnieka Brodska dzejoli par Ukrainas neatkarību! Viņš to sarakstīja 1991. gadā. Tas ir drausmīgs. Tas ir neizmērojams naids pret Ukrainu, tās kultūru, valodu. Putins varēja ņemt viņu par piemēru.”

Bet no kurienes šim visam “aug kājas”? Ko ukraiņi krieviem nodarījuši sliktu? S.Medvedevs sniedz izsmeļošu skaidrojumu.

“Tas, ka viņi nav krievi. Viņi atdalījās no impērijas. 30 gadus mēs izrunājam vārdu “nezalehnostj” [neatkarība]. Cik gan naida ir šajā izrunā – Ukrainas neatkarība! Visi televīzijas raidījumu vadītāji par to smējās un smējās par ukraiņu valodu, kultūru, tautas tērpiem, kazakiem, to visu.”

Viņš skaidro, ka tas viss pamazām vien pāraudzis ukrainofobijā: “Šobrīd to noteikti varu salīdzināt ar antisemītismu Vācijā 30. gados. Ebreju vietā ir ukraiņi. Krievijai tagad jāskatās sevī un jācīnās ar šo impērisko kompleksu. Bez tam – jau Zbigņevs Bžezinskis rakstīja, ka Krievijas impērija balstās uz Ukrainas.”

Radio “Svoboda” raidījuma vadītājs skaidro plašāk šo savu domu: “Krievija var būt impērija tikai ar Ukrainu. Tā sāka kļūt par par impēriju tikai pēc Pereslavskaja Rada. 1654. gads – tā saucamā Ukrainas apvienošanās ar Krieviju. Uzreiz pēc tam Krievijas baznīcas reformas.”

“Tā jru bija impērijas baznīca. Uzreiz pēc tam baznīcas šķelšanās. Un tālāk visa Krievijas impērijas vēsture tā vai citādi ir saistīta ar Ukrainu. Izņemot ukrainu, tie izņemts pamats, uz kā šī impērija stāv. Impērija sāk sabrukt. Tāpēc Putinam un elitei ir galvā tāda fantastiska Ukrainas mānija. Mums jau 10 gadus stāsta tikai par Ukrainu visos televīzijas šovos, tur tiek izlemts impērijas liktenis,” norāda S.Medvedevs.