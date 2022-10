Foto: Evija Trifanova/LETA

Kurš ar kuru un kādi būs pirmie darbi? Noslēgusies pirmā koalīcijas veidošanas sarunu diena







“Apvienotais saraksts” (AS) kā dinamiskāku redz trīs partiju koalīcijas veidošanu ar “Jauno vienotību” (JV) un Nacionālo apvienību (NA), otrdien pēc tikšanās ar JV paziņoja AS pārstāvji.

AS politiķis, Latvijas Zaļās partijas līderis Edgars Tavars pauda bažas par partijas “Progresīvie” paustajām nostājām līdz 24.februārim, tajā skaitā, attiecībā uz valsts aizsardzības mācību.

Tavars norādīja, ka šajā jautājumā AS konsultēsies arī ar NA, kas AS ir ideoloģiski tuvs partneris.

Savukārt Latvijas Reģionu apvienības līderis Edvards Smiltēns uzsvēra, ka valdībai ir jāspēj ļoti dinamiski pieņemt lēmumus, un jo mazāk koalīcijā ir partijas, jo lēmumu pieņemšanas ātrums būs lielāks. Arī ideoloģiskās atšķirības samazinātu lēmumu pieņemšanas straujumu, tāpēc AS vairāk ir par trīs partiju koalīcijas modeli, skaidroja Smiltēns.

Uz jautājumu, vai ar “Progresīvajiem” varētu tikt slēgts kāds sadarbības līgums, AS politiķis Uldis Pīlēns atbildēja: “Skatīsimies.” Viņš uzsvēra, ka koalīcijas kodolu jāveido trīs partijām – JV, AS un NA, kurām nav lielu pretrunu.

Reizē Pīlēns piebilda, ka AS ir gatavi tikties ar “Progresīvajiem”, lai saprastu, kas ir mainījies šīs partijas nostājā attiecībā uz Tavara jau minētajām lietām, par ko AS esot bažas.

Jau vēstīts, ka 14.Saeimas vēlēšanās labāko rezultātu sasniedza JV, kura nākamajā Saeimā ieguvusi 26 mandātus, seko Zaļo un zemnieku savienība – 16, AS – 15, NA – 13, “Stabilitātei!” – 11, “Progresīvie” – 10 un “Latvija pirmajā vietā”, kura ieguvusi deviņus mandātus.

AS ar JV saskata iespēju jaunajā valdībā pārskatīt reģionālo reformu

Partiju apvienības “Jaunā vienotība” (JV) un “Apvienotais saraksts” (AS) saskata iespēju jaunajā valdībā pārskatīt administratīvi teritoriālās reformas rezultātus, izriet no AS pārstāvja Edvarda Smiltēna sacītā žurnālistiem pēc tikšanās ar JV pārstāvjiem.

“Mums izdevās atrast kopīgu valodu par tā saucamo reģionālo reformu – tai ir nepieciešams kļūdu labojums, un JV piekrīt mūsu uzstādījumam, ka par šo jautājumu ir jārunā un ka tajā virzienā būs jāvirzās,” pauda Smiltēns.

Tāpat topošie politiķi esot pieteikuši jautājumu par vēlēšanu sistēmas korekcijām, veidojot to līdzīgāku Vācijas un Lietuvas sistēmai, sacīja Smiltēns. Šajā jautājumā JV bijusi skeptiskāka, tomēr AS turpināšot šo sarunu ar izvērstāku prezentāciju.

Runājot par krīzes menedžmentu, AS pārstāvji ir piedāvājuši tiekties uz dinamiku un spēju ātri pieņemt lēmumus valdībā, nevis uz stabilitāti. Arī pats valdības sastāvs esot bijis svarīgs jautājums partijai, “lai mēs iegūtu citu dinamiku, lai tā nebūtu tāda pati valdība kā līdz šim”, pauda Smiltēns.

AS pārstāvis Uldis Sesks stāstīja, ka abas partijas ir apspriedušas arī jautājumus par enerģētiku, energoresursu cenām, reģioniem, tautsaimniecību un Latvijas kritisko infrastruktūru pašreizējās ģeopolitiskās situācijas kontekstā.

NA un JV neizdodas panākt kompromisu attiecībā uz koalīcijas sastāvu

Nacionālajai apvienībai (NA) nav izdevies nonākt pie kompromisa ar “Jauno vienotību” jautājumā par koalīcijas sastāvu un “Progresīvo” uzņemšanu valdību veidojošo partiju lokā.

“Mums ir atšķirīgi viedokļi par to, kādu koalīcijas modeli veidot – NA redz, ka tā būtu trīs partiju koalīcija,” pirmdien pēc abu partiju sarunām žurnālistiem paziņoja NA līderis Raivis Dzintars.

Vaicāts, vai NA apsver kādu alternatīvu koalīcijas modeli, Dzintars norādīja, ka par tādiem variantiem nav informēts. Arī partijas “sabloķēšanos” ar “Apvienoto sarakstu” NA pārstāvis noliedza.

Dzintars nepiekrita pilnībā politologu iepriekš paustajam viedoklim attiecībā uz nevēlēšanās iekļaut “Progresīvos” koalīcijā, lai nesamazinātos partijai iedalīto ministriju skaits. “Tas ir viens no apsvērumiem, bet šajā gadījumā tas noteikti nav būtiskākais,” sacīja NA līderis.

Tāpat NA sarunas laikā JV piedāvāja vairākas tēmas, par kurām partijai būtu svarīgi panākt vienošanos valdībā – ārējās un iekšējās drošības politika, investīcijas valsts izaugsmē, tai skaitā zinātnē, ražošanā, eksportā, produktivitātē un nodokļu politikā, enerģētika, kas ietver neatkarību no Krievijas un resursu pieejamību, atbalsta principi iedzīvotājiem saistībā ar komunālo maksājumu cenām un inflāciju, nacionālās kultūras atbalsts, zemkopības nozare, demogrāfijas mērķi un īstenošanas pasākumi, pedagogu, veselības un iekšlietu darbinieku atalgojums, plānotie atbalsta pasākumi sociāli neaizsargātām grupām, piemēram, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nacionālā politika, tai skaitā valoda, pilsonība un imigrācija.

Vaicāts, vai, ņemot vērā prezidenta un JV pausto nostāju, ka ministram vajadzētu būt iedzīvotāju atbalstu vēlēšanās guvušam partijas pārstāvim, partija ministra amatam virzīs līdzšinējo zemkopības ministru Kasparu Gehardu, Dzintars norādīja, ka NA par to vēl nav lēmusi. Viņaprāt, valdības veidošanas procesā šis nebūs vienīgais problemātiskais jautājums.

Kariņš: sarunās ar AS un NA nav iezīmējušās nepārvaramas domstarpības

“Jaunās vienotības” (JV) nākamās koalīcijas veidošanas sarunās ar “Apvienoto sarakstu” (AS) un Nacionālo apvienību (NA) nav konstatētas nepārvaramas domstarpības, šodien žurnālistiem pauda JV līderis, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Sarunu laikā pārrunāti valsts attīstībai svarīgi jautājumi, tostarp, kā nodrošināt straujāku ekonomisko izaugsmi, valsts iekšējo un ārējo drošību un pilnveidot izglītības sistēmu. Premjers norādīja, ka šodien notikušas tikai pirmās sarunas un tās vēl turpināsies.

Kariņš atgādināja, ka trešdien, 5.oktobrī, plānota tikšanās ar trešo “potenciālo partneri” “Progresīvajiem”.

