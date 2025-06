“Kurš grib to pistoli ņemt rokā?” Saeimas deputāts Līdaka cīņu pret birokrātiju salīdzina ar “krievu ruleti” Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, runājot par birokrātiju un tās mazināšanas plāniem valsts pārvaldē, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs Ingmārs Līdaka (AS) atzina, ka efekts būs tajā, ka “cilvēks ātrāk uzzinās atbildi – nevis mēnesi gaidīs, bet atrāk to uzzinās”.

“Kādam varbūt tas ir būtiski,” turpināja intervijā sacīt 14.Saeimas deputāts Līdaka. “Bet par to, ka tur varbūt mazinātos iesaistīto ierēdņu skaits, es domāju, ka nē. Tas vēstuļu un atbilžu skaits paliks tāds pats. Un vispār es šo cīņu pret birokrātiju salīdzinātu ar “krievu rulleti” – iedod ierēdnim rokā to pistoli, revolveri un tad spied! Un kurš grib to pistoli ņemt rokā? Kurš ierēdnis grib taisīt pašnāvību?” retoriski jautāja Saeimas deputāts Līdaka, runājot par birokrātijas mazināšanas plāniem Latvijā.

Līdz ar to Līdaka uzskata, ka “tā ir liela problēma”, jo neviens ierēdnis jau nevēlas, lai viņu atlaiž no darba. Saeimas deputāts TV24 raidījumā “Ziņu TOP” kā piemēru minēja situāciju Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM). Proti, “Apvienotais saraksts” (AS) bija jau vienreiz iesniedzis priekšlikumu “apvienot atpakaļ” KEM ar Viedās un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), taču Saeimā tas tika noraidīts.

“Mēs toreiz arī balsojām par KEM izveidošanu, jo tika apgalvots, ka iesaistīto ierēdņu skaits un administrēšanas budžeta lielums samazināsies, un tā pārvalde būs efektīvāka. Un ir noticis pavisam perfekti otrādi! Un KEM blīst [uzblīst] ar katru mēnesi – atkal tiek dibināta kāda jauna iestāde vai departaments, nodaļa vai kas. Nu, tā ir tāda nebeidzama naudas šķērdēšana,” uzskata Līdaka, apspriežot birokrātiju valsts pārvaldē un tās mazināšanas plānus TV24 raidījumā “Ziņu TOP”.

