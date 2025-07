Foto: SHUTTERSTOCK

"Esmu nomodā, bet nevaru pakustēties!" Kas ir un kā izpaužas satraucošā miega paralīze?







“Esmu nomodā, bet nevaru pakustēties!” Daudzi no mums var sajusties līdzīgi. Mēs varam iegrimt miegā vai mosties no tā, un pēkšņi saprast, ka nespējam pakustēties. Mēs esam apzināti nomodā, bet sajūta ir nomācoša – it kā kaut kas mums neļautu kustēties, ziņo UCLA Health.

“Tā ir sajūta, ka esi ieslodzīts savā ķermenī,” saka Dr. Sūzija Fonga, miega medicīnas ārste.

“Cilvēks ir zaudējis muskuļu kontroli. Acis spēj kustēties un viņš var elpot – tie ir vienīgie muskuļi, kas tajā brīdī funkcionē.”

Daļa muskuļu, piemēram, diafragma, turpina kustēties, tāpēc cilvēks miega paralīzes laikā var elpot. Citi muskuļi, piemēram, rokas un kājas, nespēj kustēties.

Tas notiek tāpēc, ka REM miega fāzē mūsu smadzenes paralizē muskuļus, izņemot acu un elpošanas muskuļus, skaidro Dr. Fonga. Šo stāvokli sauc par “REM atoniju” (miega paralīzi).

REM jeb “ātrās acu kustības” miega fāze ir tā, kurā acis strauji kustas dažādos virzienos. Cilvēki bieži sapņo šajā miega stadijā. REM atonija ir nepieciešama, jo bez tās mēs bieži pamostos ārpus gultas, saka Dr. Fonga. Miega paralīze notiek, kad cilvēks ir vienlaikus REM un nomoda stāvoklī, bet ķermenis joprojām ir REM atonijā.

“REM atonijas mērķis ir pasargāt mūs no sapņu izspēlēšanas,” saka Dr. Fonga. “Ja sapņo, ka skrien, tu negribi burtiski skriet ārā no gultas.”

Kas padara miega paralīzi tik trauksmainu, ir tas, ka tā var ilgt dažas sekundes vai pat vairākas minūtes. Epizode var beigties pati no sevis vai arī tad, kad kāds jūs pamodina ar pieskārienu vai balsi. Dažreiz cilvēki spēj paši sevi “izraut” no tā vai arī vienkārši atslābt un ļaut tai pāriet.