TV24 raidījumā “Preses klubs” viens no populārās latviešu mūzikas grupas “Baltie lāči” solistiem Andris Baltacis atklāti pauda savu viedokli un kritiku par amerikāņu influencera IShowSpeed viesošanos Latvijā, kas izraisījusi plašu rezonansi sabiedrībā. Īpašu sašutumu sabiedrībā izraisīja fakts, ka populārais interneta satura veidotājs ne tikai uzvedās bravūrīgi, bet arī kāpa uz Brīvības pieminekļa pakājes – vietas, kas daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir svēta.

Baltacis atzina, ka šādu rīcību bija grūti nepamanīt: “Grūti bija neredzēt, bet te ir jāskatās no divām pusēm, tas ir koks no divām pusēm.”

Viņš uzsvēra, ka šobrīd līdzīgas izpausmes redzamas dažādās platformās, it īpaši “TikTok”, kur daļa satura tiek veidota, lai tikai piesaistītu uzmanību, pārkāpjot jebkādas sabiedrībā pieņemtās robežas. Tomēr Baltacis vaicāja – vai Latvijai šāda publicitāte bija nepieciešama?

“Mēs to pašu redzam arī TikTok, tikai jautājums ir par to, vai to Rīgai, vai Latvijai vajadzēja, ka kāds lēkā pa Brīvības pieminekli, un pēc pāris dienām mēs ķerstīsim angļu tūristu, kurš čurā uz tā pieminekļa?” vaicāja Baltacis.

Viņš arī atzina, ka šāda uzvedība viņam šķitusi nepieņemama: “Tāda izklaidīga valsts mēs neizskatāmies, bet varbūt es kļūdos. Esmu cilvēks no laukiem, un man šādu blēņošanos un mērkaķošanos ir kauns skatīties.”