"Viņš ēda manus matus, un tas bija tikai trešais randiņš!" Cilvēki dalās ar saviem dīvainākajiem "Tinder" randiņiem







Randiņi ir kā laimes spēle – reizēm no tiem rodas pat laulības, bet citreiz pieredze ir tik neparasta vai pat mulsinoša, ka to atceras visu mūžu. Sociālajā medijā “Thread” izveidojusies aktīva diskusija par “Tinder” randiņiem, un daudzi cilvēki steidz dalīties savos pieredzes stāstos – no romantiskiem līdz komiski neērtajiem.

Randiņš pie kapiem – nonāk līdz kāzām

Kāda sieviete atklāj, ka viņas iepazīšanās metode bijusi visai neparasta – viņa vīriešus aicinājusi uz tikšanos pusnaktī pie TV torņa, Mangaļsalas mola vai pat uz veciem kapiem mežā.

“Es ar savu auto, tiekamies tur. Padzert benzīntanka līdzpaņemto kafiju un papļāpāt (un tikai). Visi vienmēr tādi dikti bailīgi bija, kas nu atbrauca. Tas, kurš izturēja kapus, atbrauca ar karstvīnu, un nosēdējām kapu stāvlaukumā visu nakti. To arī apprecēju.”

Trīs sekundes un randiņš beidzies

Kāda cita sieviete piedzīvojusi īpaši īsu randiņu, kas ilga vien dažas sekundes.

“Puisis ienāca bārā, paskatījās uz mani un pateica: “Varēji tā arī pateikt, ka esi no TĀM lielajām meitenēm!” Un aizgāja. Ar bārmeni saskatījāmies, sākām smieties, un bārmenis man uzsauca šotiņu.”

Šo pieredzi sieviete nu uztver ar humoru: “No tā laika arī to, ka ‘esmu no tām lielajām’, izmantoju kā joku.”

Kad randiņā kāds ēd tavus… matus

Vēl kāda sieviete atminas satikšanos ar vīrieti, kura uzvedība kinozālē bijusi pat šokējoša:

“Sēdēju viņam azotē, un jutu, ka viņš kaut ko dara ap maniem matiem. Pēc brīža sapratu – viņš tos ēd. Nevis spēlējas, bet konkrēti ēd. Tāds viņam fetišs.”

“Augstāki spēki” nosaka attiecību nākotni

Kāda cita sieviete stāsta par sarunu randiņa laikā, kur vīrietis ļoti tieši izklāstījis savas vērtības: “Viņš: Es gribu tādas attiecības, kurās tikai es nosaku, ko un kā darīt. Es: Nu… vispār jau attiecības veido divi cilvēki. Viņš pēc brīža: Man augstāki spēki saka, ka mums nekas nevar sanākt.”

Kad vīns kļūst par dvēseles terapeitu

Arī vīrieši neslēpj savus piedzīvojumus. Kāds dalās ar stāstu par randiņu, kur meitene jau sākumā bija manāmi iereibusi.

“Viņa pasūtīja vīna glāzi… un tad vēl vienu… un tad vēl vienu, jo ‘vienmēr taču labāk ir trīs glāzes vīna, nekā viena glāze skumju!’”

Viņas teiktais randiņā turpinājies ar atziņām par dzīvi: “Mana ome vienmēr teica – vīns ir labs sirdij, bet īsas kleitas un biksītes – tās ir dvēselei!”

Skaļš hiphops un galerija ar čomiem

Vēl kāda sieviete atklāj, ka vīrietis randiņā sagaidījis viņu ar skaļu krievu repu, kas skanējis mašīnā pa visu ielu. “Visu pastaigas laiku viņš man rādīja savus Snapchat memories un galeriju ar čomiem, kā kož darbā un pēc darba. Pēc randiņa rakstīja, ka jūt klikšķi mūsu starpā.”

Randiņi acīmredzami ir piedzīvojumu pilni – brīžiem komiski, citreiz neērti, taču vienmēr interesanti. Un, kā pierāda vairāki komentāri – pat kapu stāvlaukumā var atrast īsto cilvēku. Tikai jābūt gatavam… arī uz to, ka kāds ēdīs tavu frizūru.