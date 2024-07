Pēc tam, kad savdabīgajā Parīzes Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā redzētais raisīja pārdomas un pretrunīgas reakcijas sociālo tīklu lietotāju vidū, mūziķis Ralfs Eilands, kurš nereti pauž savu viedokli par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām, tērzēšanas platformā “X” dalījies ar savu skatījumu, mazliet ironisku, bet diezgan tiešu. “Ziniet, ko es nesaprotu? Kurš vispār skatās Olimpiskās spēles?” Ralfs sāk ierakstu.

Viņš turpina: “Ok, bija atklāšana, par kuru visi vēl turpina dir*ties, bet kas tālāk? Ūdens polo? Loka šaušana? Kurš normāls cilvēks jebkad ir pamodies un tāds: “Hmm, šodien es varētu paskatīties ūdens polo!”? Tas ir tāpat, kā skatīties “Dejo Ar Zvaigzni” — neviens to nedara! Kad pēdējo reizi Tu esi gājis pie biļešu kasēm un teicis: “Man, lūdzu, biļeti uz kāpšanas sporta sacensībām!”? Tieši tā! Nekad!

Es uzskatu, ka Olimpiskajām spēlēm vajag tikai atklāšanu un noslēgumu, un abos pasākumos jābūt vismaz pa vienam Rovana Atkinsona priekšnesumam! Pārējo laiku tie sportisti (bez krievijas. krievija, lai iet dir*t!), lai vicina savus karodziņus un pēc tam tinderojās savā olimpiskajā ciematā! Kaut mēnesi. Man vienalga. Galvenais, lai to nerāda bērniem.

Cik cilvēku, tik viedokļu. Reakcijas uz Ralfa pārdomām ir daudzējādas – daži viņa teikto uztver kā labu joku, citi Ralfa rakstīto uztvēruši ļoti personīgi un jūtas aizvainoti.

Skatos, ļoti patīk, interesanti. Skaisti, stipri, veselīgi cilvēki dara kautko labu, pozitīvu un kopā. What’s not to like?

— Anita Dzirne-Irlen (@look4thewoman) July 28, 2024