Latvijas Krievu savienības līdere un Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka. Foto: Evija Trifanova/LETA

Sabiedrība pieprasa atbrīvoties no Kremļa atbalstītāju partijām kā no ebolas vai mēra! Egila Līcīša feļetons Ieteikt







Egils Līcītis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Saeima apņēmusies likt Ģenerālprokuratūrai un citiem eksekutoriem ar karstu dzelzi izdedzināt pretvalstiskos spēkus, virzot likumprojektu par tādu partiju aizliegumu, kuras uzstājas pret mūsu valsts neatkarību, apšauba teritoriālo nedalāmību, veic nacionālā, etniskā, rasu naida runu, izraisa nesaticību, aicina uz noziedzīgiem nodarījumiem.

Konstatējot prettiesisku rīcību, drošības iestādes vispirms brīdina, pēc tam, atkārtojoties recidīviem, tiesa nolemj slēgt ciet vainīgo, cilvēkiem un dabai nedraudzīgo partiju. It kā demokrātijai kutelīga situācija, bet ir kara laika apstākļi. Sabiedrība pieprasa atbrīvoties no Kremļa atbalstītāju partijām kā no ebolas vai mēra.

Politiķiem, kas mēdz proklamēt proputiniskus uzskatus, ieteikums ārkārtīgi uzmanīties un apdomāt sekas katram izteiktam vārdam. Šādi orientētiem partijniekiem jākļūst tramīgiem un jāsēž kā uz adatiņām, nevis jāālējas piketos un mītiņos. Viņus vēro un analizē kā kukaiņus ar palielināmo stiklu, lai atklātu kodes un ērces, un neitralizētu. Drošībnieki pēta, kura partija izskatās diezgan tīrīga, bet kura spitālīga, tāpēc izolējama, un kura ir tēvijai ļaunu vēloši vilkači.

Ja likumu par politiskā spēka darbības apturēšanu pieņems – esmu gatavs derēt –, to iedarbinās, sarīkos Spodrības nedēļu Krievijas draugu izskaušanai un aizvākšanai uz gružkasti vai šrotu. Iedomājieties baisu ainavu, kad notiek pretvalstiski noskaņotu elementu dezaktivizācija un deputinizācija. Partijas birojā činkst bērni, vaimanā sievietes, mauro polituzņēmuma lopi, raudošs jaunatnes nodaļas vadītājs sauc netuvoties, jo griezīs vēnas, arī pa biedru neskūtiem vaigiem norit pa rūgtai lāsei – asaru jūra! Drošībnieki aiz apkakles sagrābuši slāvu partijas pārzini, kurš pretojas, bļaudams – “mēs uzvarēsim, pobeda buģet za nami!”.

Aktīvisti sētsvidū steidz cieši aizvākotā trīslitru burkā aprakt palīdzības fondā tautiešiem atsūtītos krievu rubļus, Maskavā saņemtās medaļas un partijas dārglietas. Kolēģi pagalma stūrī nobēdzina rāciju, tipogrāfijas iespiedmašīnu, skrejlapu pakas, Georga lentīšu rituļus. Tīrītāji aizzīmogos biroju ar plombām, mantību konfiscēs un sapulcējušos izklīdinās.

Kurām partijām draud attēlotais liktenis? Uzreiz prātā pastāvīgā Latvijas nomelnotāja, retrogrādes Ždanokas vadītā Latvijas Krievu savienība, kura arvien glorificējusi Kremli, kalpojusi Krievijas interesēm un taurējusi Putinam allelujā. Tik neslēptus krievmīļus uz Goda plāksnes neizvietos, ždanokiešu nākotne krāsojas drūmos toņos. Otrs tāds spēks, kurš omulīgi ieritinājies Latvijas parlamentā, ir “Saskaņa”. Sākoties Krievijas karam pret Ukrainu, saskaņieši it kā nožēloja grēkus, regulāro došanos ekskursijās uz Maskavu, apbrīnu pret lielo cilvēku aiz Kremļa sienām, taču – vai tas nav maldinošs manevrs?

Vēl nesen humorīgais “Saskaņas” virsvadītājs Ušakovs publicēja karikatūras par Latvijas pretenzijām pret Maskavu par nodarītajiem zaudējumiem PSRS okupācijas periodā, organizēja pretlatvisku referendumu par valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai un nav pagājis ilgs laiks, kopš Urbanovičs lauza noslēgtos līgumus ar Putina “Vienotās Krievijas” un Ķīnas komunistisko partiju. Nepieciešama skrupuloza pārbaude. Lai nu šie Maskavas tiltu būvētāji attaisnojas iestādēs – ak, mēs jau tikai rotaļājāmies vārdiem, spēlējāmies politikas smilškastē.

Latvijā disciplīnas pārkāpēju, kārtības jaucēju, iekšējo ienaidnieku partijas nav deficīta prece. Pievienosim Krievijas intereses akcentējošo spēku sarakstam jaunuzņēmumu “Stabilitāte”, kur vadībā ir bijušais saskaņietis Rosļikovs, bet varētu nākt klāt arī Stepaņenko pāris.

Viņi devušies nestabilā ceļā uz Latvijas valstiskumu graujošu darbību veikšanu. Sankcijas no valsts puses pelna partijas līderis, kas publiski rīda sabiedrību pret NATO, nodarvo sabiedroto karavīrus, sūdzas par “iebrucējiem” Krievijas propagandas kanālos – arī viņa vadīto organizāciju var sodīt un aizliegt. Un Boikota partija aizdomīga. Šiem margināļiem gan varētu pietikt ar ārstniecības kursu garīgās dziedināšanas iestādē.

Ko darīs ar tiem, kas neattapsies un turpinās noziedzīgo plānu perināšanu pret Latvijas Republiku? Dzīs aiz robežām, ārā, prom, pāri Zilupei. Vai – pretlatviskie elementi būs spiesti turpmākās diversijas pret Latviju rīkot no pagrīdes. Būs jāslēpjas konspiratīvos dzīvokļos, jādzīvo mitros ēku pagrabos, pamestās viensētās, kā partizāniem jābunkurējas nepieejamās purvainēs un meža biezoknī, gaidot, kad palīgā atnāks Putins. Tā kā starp prokremliskiem atbal­stītājiem lielā daļa ir reimatisma mocīti vecāka gadagājuma cilvēki, ilgs dzīvesveids dramatiskos apstākļos var būt neizturams.