Labdarības izsolē par godu Ukrainas Neatkarības dienai saziedoti 72 000 eiro. Kādas lietas tika izsolītas?

Par godu Ukrainas Neatkarības dienai ceturtdien notikušajā labdarības izsolē karā cietušās valsts atbalstam saziedoti 72 009 eiro, aģentūru LETA informēja pasākuma organizatori.

Visi 25 izsoles priekšmeti tika veiksmīgi izsolīti. Piemēram, Ukrainas bruņoto spēku komandiera Valērija Zalužnija parakstīts Ukrainas karogs tika izsolīts par 8000 eiro, bet “Javelin” skaļrunis – par 13 500 eiro. Dārgākais priekšmets izsolē par 14 000 eiro bijusi Mārtiņa Rītiņa vīna un šampanieša kolekcija.

Izsoli organizēja Ukrainas vēstniecība Latvijā un organizācija “Agendum”, kas pazīstama kā “Tvitera konvojs”.

Pasākuma laikā tiks izsolīti Ukrainas un Latvijas slavenību sagatavoti ziedojumi. Līdzekļi, kas tiks iegūti no pārdotajām ieejas biļetēm, kā arī visi izsoles ieņēmumi tiks novirzīti Ukrainas atbalstam.

A good start to Ukraine’s Independence Day celebration in Riga, with charity auction raising more than 70k for the #twitterkonvojs 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏

Happy to support and contribute.#StandWithUkraine and do something practical. pic.twitter.com/5SP4sN4hR8

— Baiba Braže (@NATOBrazeB) August 24, 2023