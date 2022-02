Ilustratīvs attēls Foto: AP/SCANPIX/LETA

Laboratoriju kapacitāte ir sasniegusi kritisko limitu, līdz ar ko plašāka sabiedrības testēšana nav iespējama







Covid-19 gadījumu skaits pēdējo nedēļu laikā ir bijis stabils, bet pašlaik ir novērojams neliels jauno gadījumu skaita pieaugums, līdz ar ko atbildīgās iestādes uzrauga epidemioloģisko situāciju, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Tāpat viņš uzsvēra, ka laboratoriju kapacitāte ir sasniegusi savu kritisko limitu, līdz ar ko plašāka sabiedrības testēšana pašlaik nav iespējama.

Tāpat viņš norādīja, ka attiecībā pret visiem Covid-19 konstatētajiem gadījumiem stacionēto procents turpina samazināties.

“Redzams, ka slimība norit vieglāk, nekā tas bija gadu iepriekš,” secināja Perevoščikovs, papildinot, ka tas ir saistīts arī ar to, ka pašlaik Covid-19 skar arī jaunākas vecuma grupas.

Gadu atpakaļ no kopējā Covid-19 inficēto skaita 27% bijuši vecuma grupā no 60 gadiem un vairāk, bet pašlaik tie ir tikai 10%, kas norāda, ka jaunieši un bērni slimo daudz vairāk, nekā iepriekš.

Smago pacientu skaits slimnīcās nepieaug un pagājušajā nedēļā samazinājās par 8%, toties nāves gadījumu skaits ir uzrādījis negatīvu tendenci un ir palielinājies par 14%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Jau vēstīts, ka pirmdien Latvijā konstatēti 11 144 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No pirmdien konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 4399 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 6745 bija vakcinēti. Kopumā piektdien laboratoriski veikti 25 110 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 44,4% bijuši pozitīvi, kas ir līdz šim augstākais pozitīvo testu īpatsvars.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir pieaudzis no 6035,1 līdz 6301,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Saņemti ziņojumi par deviņiem mirušajiem, no tiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, četri – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Pieci no viņiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet četri bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 4969 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākumā šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 464 895 cilvēkiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās 14 dienās sasirdzis 119 304 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.