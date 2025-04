Foto: Pexels

Labs brīdis, lai tiktu vaļā no tā, kas lieki noslogo. Horoskopi 13. aprīlim







Auns

Labs garastāvoklis un draudzīga attieksme palīdzēs tev pārliecināt citus – pat tos, kuri sākumā šaubījās. Smaidi, izsaki komplimentu, un viss ies no rokas. Tikai pirms kaut ko apsoli 13. aprīlī, rūpīgi izvērtē, ko tiešām vari izdarīt.

Vērsis

Dienas sākumā būs jāparūpējas par mājas lietām – nekas īpaši svarīgs, bet tomēr jāpabeidz. Kad tas būs izdarīts, vari pievērsties tam, kas tev patiešām patīk. Labs brīdis, lai tiktu vaļā no tā, kas lieki noslogo. Ja esi attiecībās, kas tevi izsmeļ – laiks pielikt punktu.

Dvīņi

Šī diena ir domāta tev – dari to, kas sagādā prieku. Vienam gribēsies ballīti, citam – mieru un grāmatu. Kā nu kurš, bet radošā izpausme šoreiz var nesanākt tik labi, kā gribētos.

Vēzis

Tava diena būs rosīga un produktīva – galvenais, nepaliec mājās bezdarbībā. Pievērsies sen atliktiem darbiem, tev šodien viss izdosies. Vakarā vari atpūsties un izklaidēties kopā ar draugiem.

Lauva

Šodien viss nenotiks pēc tava prāta – būs jāsasparojas un jāiet cauri grūtībām ar paceltu galvu. Nebaidies būt nelokāms, bet turies pa gabalu no konfliktiem. Ja iespējams, darba lietas atliec uz citu dienu.

Jaunava

Tu šodien un atklāsi plānošanas burvību no jauna! Sapņo par to, ko vēlies, bet neaizmirsti pievērst uzmanību niansēm. Jo precīzāk visu izplānosi, jo vieglāk būs izvairīties no problēmām. Esi rūpīgs un ievēro visus noteikumus.

Svari

Tavas domas atkal pievēršas pagātnei, un tas var nomākt. Atrodi cilvēkus, kuri redz dzīvi pozitīvāk, un ļauj viņiem iedvesmot tevi. Aizmirsi pagātnes kļūdas un skaties uz priekšu – tev priekšā daudz interesanta.

Skorpions

Kaut kas vai kāds kavē tavu virzību uz priekšu. Ir pienācis laiks atbrīvoties no šiem šķēršļiem un parādīt savu radošo pusi. Pārlūko jau paveikto – šodien spēsi labi pamanīt trūkumus un tos labot.

Strēlnieks

Iespējams, šodien tu vilcināsies un šaubīsies par sevi. Atceries, ka šādas domas izsūc tavu enerģiju. Veltī laiku hobijiem un radošām nodarbēm – tas tev nāks tikai par labu, un varbūt pat nesīs peļņu.

Mežāzis

Attiecības ar tuviniekiem šodien var būt saspringtas – var sanākt pārpratumi vai strīdi. Esi iejūtīgāks un meklē zelta vidusceļu. Ja konflikti notiek bieži, varbūt laiks mainīt veidu, kā sazinies ar citiem. Nebaidies atvainoties.

Ūdensvīrs

Apkārtējie var uzlikt tev rāmjus, kas tevi nomāc. Ja tā notiek, labāk pavadi laiku vienatnē un dari to, kas tevi iepriecina. Meklē iedvesmu cilvēkos, kuri tic tev un virza tevi uz priekšu.

Zivis

Nesteidzies – viss izdosies mierīgā ritmā. Ja steigsies, var parādīties sīki traucējumi, kas sabojās garastāvokli. Mīlestībā viss kārtībā – sapratne ar mīļoto būs lieliska. Neaizmirsti pateikt kaut ko sirsnīgu saviem tuvākajiem.

Foto: Pexels