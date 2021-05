Ilustrācija: VLADIMIR SUKHACHEV/SHUTTERSTOCK

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Dzīvesbiedram ar tiesas lēmumu noteikti uzturlīdzekļi 113 eiro par bērnu, bet bijusī sieva piedraudēja, ka sūdzēs tiesā, ja nemaksās 200 eiro. Viņš piekāpās un maksāja. Pērn viņa caur tiesu pieprasīja jau 400 eiro. Tiesa noteica 200 eiro. Dzīvesbiedrs regulāri ir maksājis šo summu uz bijušās sievas bankas kontu, bet nu pēkšņi saņēmis ziņu no tiesu izpildītāja, ka izveidojies parāds – 1200 eiro par alimentu nemaksāšanu. Vai, uzrādot konta izdrukas, iespējams šo parādu anulēt?” – jautā Silva Saldū.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācijas juriskonsulte Inga Papāne norāda – vecākam ar neskaidrajiem jautājumiem ir jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja, no kura saņemta ziņa par parādu. Var zvanīt arī UGF administrācijai uz konsultāciju tālruni 67830626, lai uzzinātu, vai bērna māte uzturlīdzekļus saņēmusi arī no UGF. “Šādā situācijā mēs varēsim uz lietu paraudzīties jau pavisam konkrēti un sniegt precīzāku konsultāciju,” norāda Inga Papāne.

Jāiesniedz pierādījums

Kurzemes apgabaltiesas 9. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics skaidro, ka šādā situācijā parādniekam jāiesniedz tiesu izpildītājam maksājuma uzdevumi vai kredītiestādes konta pārskats, kur redzams, ka viņš veicis maksājumus piedzinējas kontā. Pēc šādu dokumentu saņemšanas tiesu izpildītājs izvērtēs, vai piedzinēja tiešām ir saņēmusi uzturlīdzekļus. Ja būs saņēmusi uzturlīdzekļus, par attiecīgo summu tiks samazināts piedzenamais parāds.

Lai izvairītos no situācijas, kad viens vecāks ļaunprātīgi neinformē tiesu izpildītāju par saņemtajiem uzturlīdzekļiem vai apšauba, ka no otra vecāka saņemtie maksājumi ir uzturlīdzekļi, veicot maksājumu, tā mērķī obligāti jānorāda, ka pārskaitāmie naudas līdzekļi ir uzturlīdzekļi, arī norādot, par kuru bērnu tie maksāti.

Izkrāptie uzturlīdzekļi jāatmaksā

Ja UGF administrācijas lietvedībā atrodas lieta par uzturlīdzekļu izmaksu iesniedzējam bērna uzturam otra vecāka vietā, tiek pārbaudīta informācija valsts reģistros, un UGF administrācija sazinās ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūdzot sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi un norādīt apstākļus, kas varētu būt šķērslis lēmumam uzturlīdzekļus izmaksāt no UGF, iesniedzot attiecīgus pierādījumus (piemēram, vecāks ir nodrošinājis uzturlīdzekļus iesniedzējam vismaz valsts garantētajā apmērā, bērns neatrodas iesniedzēja faktiskajā aprūpē u. tml.). Bērna vecāks par procesu tiek informēts uz deklarēto dzīvesvietas adresi. Savukārt iesniedzējam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā ir pienākums informēt UGF administrāciju par saņemtajiem uzturlīdzekļu maksājumiem no otra vecāka, arī ja uzturlīdzekļu maksājumi veikti ar trešās personas starpniecību, iesniegumā norādot saņemto uzturlīdzekļu apmēru un datumu, kad uzturlīdzekļi saņemti. Ja iesniedzējs nepilda savu pienākumu, viņam ir pienākums atmaksāt no UGF izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām.

Strīdus šķir tiesa

Atbildot uz jautājumu, kā atgūt pārmaksāto uzturlīdzekļu daļu, UGF administrācija informē, ka Civillikuma 179. panta pirmā un otrā daļa noteic – vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats spēj sevi apgādāt. Strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa. No minētā var secināt, ka katra vecāka pienākums ir rūpēties par bērnu atbilstīgi savam materiālajam stāvoklim, neraugoties uz to, pie kā ikdienā bērns dzīvo.

UZZIŅA

• Informāciju par to, vai fonda administrācijas lietvedībā atrodas uzturlīdzekļu izmaksas lieta, un parāda apmēru iespējams uzzināt portālā: www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Informācija par uzturlīdzekļu parādu.

• Katram vecākam neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa ir pienākums katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus.

• Kopš 2020. gada valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālās algas apmēram. Tas nozīmē, ka valsts maksāto uzturlīdzekļu summa ir konstanta neatkarīgi no tā, vai valstī tiek palielināta minimālā alga. Uzturlīdzekļi no UGF tiek izmaksāti bērniem līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai: 107,50 eiro, no 7 līdz 18 gadiem: 129 eiro, bet pilngadīgām personām līdz 21 gada vecumam: 129 eiro mēnesī.