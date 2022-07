Foto: Shutterstock

Lai šonedēļ kaut ko panāktu un sasniegtu, būs jāiegulda milzu pūles! Horoskopi no 19. līdz 24. jūlijam Ieteikt







Linda Krāģe, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Nedēļas pirmajā pusē vari izjust spiedienu no kādām ietekmīgākām personām. Iespējams, nepieciešamas kādas pārmaiņas, kurām negribēsi piekrist vai nebūsi gatavs. Būs nepieciešama zināma elastība, lai nesaspīlētu situāciju.

Vērsis

Šonedēļ iespējami strīdi un nesaskaņas atšķirīgu uzskatu dēļ, ietiepība var vēl vairāk saasināt situāciju. Lai par kaut ko vienotos, tam veiksmīgāka nedēļas nogale, tad komunikācija raisīsies vieglāk.

Dvīņi

Nedēļas pirmajā pusē var rasties akūta situācija risināt kādus apdrošināšanas jautājumus. Vairies no neapdomīgiem izteicieniem. Būsi viegli provocējams un manipulējams. Harmoniskākas būs sestdiena un svētdiena.

Vēzis

Nedēļas sākums ļoti sarežģīts pārrunām, lai par kaut ko vienotos. Spēka stratēģija nederēs, tev palīdzēs diplomātija, vīzijas radīšana par skaistāku nākotni. Izmet āķi un nedaudz atkāpies. Nedēļas nogale – mācībām, pārdomām, biznesa idejām.

Lauva

Nedēļas pirmajā pusē vari izjust lielāku spriedzi, iekšējās agresijas pieaugumu, jo īpaši, ja ar kaut ko neesi apmierināts. Lai mazinātu spriedzi, nododies kādiem pētījumiem. Labāk nekur neskriet. Sestdiena un svētdiena piemērotas, lai tiktos ar līdzīgi domājošiem.

Jaunava

Iespējams saskarties ar kādu greizsirdi vai skauģi. Mīlas dzīvē un attiecībās ar bērniem iespējami konflikti vai paaugstinātas prasības no viņiem. Neļaujies provokācijai, nogaidi dažas dienas, līdz situācija atslābs.

Svari

Lai kaut ko panāktu, sasniegtu, būs jāiegulda milzu pūles. Pirms kaut ko dari, pārliecinies, vai tas tiešām ir tas, ko vēlies. Pārmaiņām pakļauta ģimenes dzīve un attiecības ar mājiniekiem. Nedēļas izskaņā svarīgāki būs sociālie kontakti.

Skorpions

Tiem, kas mācās, kaut ko studē, pēta, – intensīvs laiks, bet ieguldoties varēsi nonākt pie nozīmīgām atklāsmēm. Tiem, kas neatradīs, kur nodarbināt prātu, var būt pastiprināta vēlme iesaistīties kādos disputos.

Strēlnieks

Vari sastapties ar cilvēkiem, kas spējīgi pašā saknē likt tev pārvērtēt vai pat izmainīt tavu vērtību sistēmu. Nepārvērtē naudas nozīmi kā varas vai vērtības nodrošināšanas instrumentu. Nedēļas nogale – filozofiskām pārdomām.

Mežāzis

Nedēļas sākumā pastiprināta vēlme uzstāt uz savu radīs oponentu pretestību. Toties tad uzzināsi, ko citi patiesībā par tevi domā. Disputos ar citiem arī pats vari nevilšus atklāt savas personības tumšās puses.

Ūdensvīrs

Iekšēja spriedze var radīt nevajadzīgus traumu riskus. Vairies no pārsteidzības, no neapdomīgi izteiktiem vārdiem, no sevis šaustīšanas. Labāk lasi grāmatas, pēti, izzini. Tiec skaidrībā ar sevi, nevis audzini citus.

Zivis

Ja nonāc saspīlētā situācijā, vai tiec ievilkts kādos konfliktos, tev palīdzēs labsirdība un mīloša attieksme. Nerisini svešas problēmas! Nedēļas nogale – potenciāli veiksmīga, labvēlīga hobijiem, lai tirgotu savus darinājumus.