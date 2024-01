Foto: Unsplash

Piektdien īslaicīgi snigs, diena būs samērā silta







Nakts uz piektdienu Latvijas lielākajā daļā paies bez nokrišņiem, savukārt dienā gaidāms īslaicīgs sniegs, vietām snigs intensīvi un putinās, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums naktī būs neliels, dienā tas palielināsies. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām 13-18 metri sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -6..-12 grādi, bet piekrastē, vējam pūšot no jūras, gaidāmi 0..-4 grādi. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +2 grādiem Dienvidkurzemes krastā līdz -4 grādiem dažviet Vidzemē un Latgalē.

Rīgā tuvākajā naktī būs pārsvarā skaidras debesis, dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un īslaicīga snigšana. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz -7 grādiem un dienā paaugstināsies līdz -1 grādam.