TOP 4 izplatīti mīti par mīlēšanos: daži tiem joprojām tic







Nevienam nav noslēpums, ka sekss ir viens no laimīgu un uzticamu attiecību pamatelementiem. Vēl aizvien pasaulē ir neskaitāmi daudz to cilvēku, kas tic dažādiem un pat muļķīgiem mītiem par intīmajām attiecībām. Pat neskatoties uz to, ka dzīvojam 21. gadsimtā, sabiedrība joprojām ir diezgan dezinformēta par seksu un seksuālās baudas gūšanu. Tas iespējams tāpēc, ka līdz pat šim brīdim tā arī neviens nevēlas runāt atklāti par intīmajām attiecībām, lai šos mītus un muļķīgos priekšstatus dzēstu.

Lūk, esam apkopojuši TOP 4 izplatītākos mītus par mīlēšanos, kuriem daži joprojām tic:

1. Orgasms ir vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki nodarbojas ar seksu

Nē, tā nebūt nav taisnība. Lai gan šis acīmredzami ir viens no labākajiem un pat populārākajiem mītiem par mīlēšanos visā pasaulē. Patiesībā intīmajos mirkļos baudpilns ir ne tikai orgasms. Kaislīga un aizraujoša ir visa seksuālā pieredze: no priekšspēles līdz pat kulminācijai.