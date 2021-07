Foto: Shutterstock

Lai neapjuktu plašajā romānu klāstā, lūk, 5 romāni un detektīvromāni, kurus iesaka izlasīt grāmatu blogeri:

Leldes Stumbres psiholoģiskais romāns “Perfekcioniste” – romāna “Perfekcioniste” centrā ir Rolanda Jēgere – sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta un kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta perfekta dzīves telpa – māja / vīrs / bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina tikai pati Rolanda. Kad rūpīgi veidotā konstrukcija saņem triecienu, perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, lai uz tiem veidotu jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav vietas.

“Lielisks vasaras romāns, kas neļaus aizmigt tveicīgās naktīs. Romāns apvieno gan trillerim raksturīgas ainas, gan detektīva elementus, ir arī romantiskā nots, bet tā galvenajai varonei nav tik svarīga.

Sieviete, kas iemieso perfektumu. Perfekts apģērbs, manieres, dzīve un mūžīga maska, kas kaut ko slēpj. Vīrieši viņu dievina, sievietēm skauž viņas elegance un mierīgā daba, bet Rolanda vienaldzīgi slīd pa dzīvi. Tik interesanti bija ieskatīties šīs sievietes dzīvē, atklāt, ko slēpj vienaldzīgā maska, kā risinās Rolandas dzīve gadiem ejot”, grāmatu blogere Zane Berce.

RomijasFelkas detektīvromāns “Rēgu nams” – Piepalīdzot darbos savu vecāku saimniecībā Elbmāršā, izmeklētāja Frīda Paulsena atgūstas no pārdzīvojumiem. Piepeši viņu apciemo senā draudzene Džo. Kā parādījusies, tā pazūd, taču jau drīz Frīda uzzina: Džo kļuvusi par liecinieci kādas smagi sadurtas sievietes nāvei pamestā mājā, un viņu sāk turēt aizdomās par slepkavību. Uztraukusies Frīda dodas draudzeni meklēt. Viņas pēdas ved uz kādu nomaļu namu Baltijas jūras krastā, kur reiz nežēlīgi nogalināta atpūtnieku ģimene. Slepkava joprojām nav atrasts.

“Šis ir otrais romāns, ar kuru pie latviešu lasītājiem ierodas vācu kriminālromānu autore RomijaFelka – pagājušā gada nogalē tika izdota „Nāves jūdze”, kur lasītāji varēja iepazīties ar gados jauno policisti Frīdu. Lai arī šī ir otrā grāmata no četru kriminālromānu sērijas, katru darbu var lasīt atsevišķi, jo, neskatoties uz vienojošajiem varoņiem, slepkavības izmeklēšana katrā grāmatā ir unikāla.

Kā jau labākajā kriminālromāna maisījumā, šeit ir atrodamas visas sastāvdaļas, lai lasītāju noturētu spriedzes pilnu uzmanību un nespētu atraut no grāmatas nolikšanas malā līdz nav atklāti visi slepeni glabātie noslēpumi un vainīgo personu atmaskošana. Felka spēj radīt spocīgi baismīgu atmosfēru.

Katrā ziņā RomijasFelkas vārdu ir vērts atzīmēt katram kriminālromānus mīlošam lasītājam”, grāmatu blogere Sandra Koka.

Lauras Knaidlas jauniešu mīlas stāsts “Ne pazaudē mani” – Šis ir Lauras Knaidlas romāna “Ne pieskaries man” turpinājums. Romāna darbība notiek mūsdienās, ASV. Uzzinām, ka Seidža ir pametusi Luku un ļoti sāpīgi pārdzīvo notikušo. Viņai jāatrod jauna dzīves vieta, lai būtu tālāk no puiša, taču tas ir gluži pretēji tam, ko Seidža vēlas: viņa domā tikai par Luku, tāpēc jūtas satriekta, kad uzzina – viņas mīļotajam jau ir jauna aizraušanās. Tā ir perfektā Greisa, kura ir ne vien skaista, bet kuru ar Luku vieno arī kopīga aizraušanās ar literatūru. LukaSeidžas acu priekšā mīlinās ar Greisu, taču viņa skatiens visu laiku seko Seidžai… Puisis nebūt nav aizmirsis meiteni, tieši otrādi – viņš tiecas atkal būt kopā ar viņu un izmanto katru iespēju, lai viņai palīdzētu, lai viņu atbalstītu. Taču arī viņas patēvs joprojām cenšas atgūt varu pār meiteni. Kas uzvarēs – Seidžas bailes vai abu jauniešu mīlestība?

“Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti es gaidīju šo grāmatu! Un cik dīvaini cilvēki uz mani skatījās, kad es iegāju grāmatnīcā, starodama no prieka! Tāpēc manas cerības uz šo grāmatu bija ļoti, ļoti, ļoti lielas! It īpaši tāpēc, ka man iepriekš stāstīja, cik grāmata ir lieliska. Mans viedoklis: wow, wow, wow! vairāk nestāstīšu, lai nesabojātu jums prieku.” Lasītājas atsauksme no Goodreads.

Leldes Kovaļovas psiholoģiskais trilleris “Šoseja” – Laura kopā ar vīru Agri dzīvo privātmājā nomaļā lauku apvidū. Laurai ir mīlošs vīrs, gādīgi vecāki un veiksmīga māsa, draudzīgs suns un sapnis par pirmdzimto, bet kādu vakaru viņas dzīve pārvēršas. Agris dodas pastaigā ar suni, bet mājās neatgriežas. Kad sieviete sāk pazudušā vīra meklējumus, viņai nākas saskarties ar apkārtējo nesapratni, vēl vairāk – apgalvojumu, ka nekāda Agra nav, viņa dzīvo viena. Laurai izdodas atrast pierādījumus Agra eksistencei, bet vēl jāsaprot, kas īsti noticis… Kur beidzas mūsu iztēle un sākas realitāte? Varbūt reizēm esam tik ļoti pārliecināti par savu taisnību, ka esam gatavi uz visu, lai to pierādītu?

“Aizturējusi elpu, izelpoju grāmatu vienā svētdienas pēcpusdienā. Spriedzes pilnais trilleris ir bagāts spraigiem notikumiem, kutina nervu galus un emocionāli neļauj atslābt, liekot pārdzīvot līdz galvenajai varonei Laurai, kuras lielākā cīņa notiek pašai ar sevi – atmiņām, realitātei un fantāzijai cīnoties par dominējošo lomu. Pēc grāmatas izlasīšanas, it sevišķi autores pēcvārda teiktais, atstāj smeldzīgi skarbu pēcgaršu – par mūsu katra atbildību, lomu sabiedrības ķēdē, bet visvairāk par prāta neizdibināmajiem labirintiem, kuros var ne tikai apmaldīties, bet arī pazaudēties un noslēpties”, grāmatu blogere Sandra Koka.

Dzintras Šulces kriminālromānu “Caurvējš” – “Šis ir stāsts par meklēšanu.

Ranta veiksmīgi sapelnījusi naudu, atgriezusies mājās, lai kopā ar brāli beidzot sāktu saimniekot pēc savām iecerēm. Rantai nekad nav bijis ideālu vecāku, gadiem ilgi viņa samierinājusies ar slepenas mīļākās lomu, klusībā glabājot sapni par īstu ģimeni.

Nu Rantai jāatgriežas bērnības vasarās Āgenskalnā, jāatdzīvina atmiņas par pirmo mīlestību. Viņu aicina, viņa liktenīgi piekrīt.

Vara, nauda un popularitāte. Līdzcietība, godīgums, jūtas, aprēķins un nodevība. Ko izvēlēties, ko paturēt, ko aizstāvēt?”

“Mīlestība ir viena šīs grāmatas nots, kas ilgi nespēj saņemt drosmi kļūt par galveno kādas jaunas sievietes dzīves melodijā. Līdztekus tai romānā skan nopietns brīdinājums nesekot apšaubāmiem garīgiem skolotājiem, kuri citu dvēseliskos mijkrēšļus izmanto ne vien savu maku pildīšanai, bet arī noziedzīgiem mērķiem”, rakstniece Monika Zīle.

