Kaspars Pudniks. Foto: Edijs Pālens / LETA

Latviešu mūziķis Kaspars Pudniks atkal iekļuvis skandālā ar izteikumiem par Krievijas atbalstīšanu un izsūtīšanu uz Sibīriju Ieteikt







Kaspars Pudniks soctīklos sevi piesaka kā mūziķis, producents un pasākumu vadītājs. Tomēr jāteic, ka vairumā gadījumu viņa vārds sabiedrībā izskanējis saistībā ar dažāda mēroga skandāliem.

Tā, piemēram, pagājušajā gadā pirms “Eirovīzijas”, kad Samanta Tīna gatavojās šim konkursam, Pudniks paziņoja, ka dziesmas “The Moon is Rising” videoklips esot pretrunā ar latviskām un ģimeniskām vērtībām. Viņš pat vietnē manabalss.lv ievietoja iniciatīvu, lai liegtu Samantai Tīnai piedalīties “Eirovīzijas” konkursā.

Pēc dažiem mēnešiem, 2021.gada oktobrī, kad Latvijā strauji pieauga saslimstība ar Covid-19 un diemžēl arī mirušo cilvēku skaits bija liels, Pudniks socvietnē “Facebook” paziņoja: “Nav svarīgi cik cilvēku nesagaidīs pavasari! Svarīgi ir tikai un vienīgi tas – vai tie, kuri pavasari sagaidīs, vēl būs CILVĒKI!”. Tādējādi paužot aktīvo pozīciju pret Covid-19 vakcīnām.

Tomēr tagad, kad Ukrainā jau vairāk kā mēnesi plosās karš, Pudniks pamanījies iekulties daudz lielākās nepatikšanās saistībā ar saviem izteikumiem.

“Kas Jauns Avīze” publicēja rakstu, kurā lasāms, ka Pudniks socvietnē “Facebook” esot publicējis ierakstu, kurā piemin mūziķi Ralfu Eilandu. Viņš esot rakstījis: “Es redzēju sapni, ka Eilandu tiesās par latviešu tautas nodevību un naida kurināšanu. Ceru, ka šis sapnis piepildīsies!”. Kā zināms, Ralfs Eilands bija iniciators koncertam, kas notika Rīgā pie Kongresu nama, lai paustu atbalstu Ukrainai.

Tāpat Pudniks esot izteicies par plakātu, uz kura redzams Putins, kurš atrodas pie Medicīnas muzeja: “Un sapnī redzēju, ka stulbā Medicīnas muzeja vadība tiek izsūtīta uz Sibīriju. Par to, ka kurina naidu Latvijā starp tautām. Ar stulbu, palīgskolas līmeņa plakāta izveidi pret Krievijas vēstniecībai.”

Pudniks arī apgalvojot, ka Latvijā valdot totalitārisms: “Pie Krievijas vēstniecības var stāvēt ar Ukrainas karogu, bet paust atbalstu Krievijas tautai nedrīkst! Latvijā nav demokrātijas, ir totalitārisms!”.

Dažus vārdus mūziķis veltījis arī Ukrainas kara bēgļiem, sakot: “Varētu padomāt, ka viņi paši nevar par sevi parūpēties… Jūs man pasakiet, kad Ukrainas tauta ir rūpējusies par Latviju?”.

Cita starpā tiek ziņots, ka Valsts drošības dienests ir saņēmis iesniegumu izvērtēt Kaspara Pudnika aktivitātes soctīklos.

Dažas dienas vēlāk pats Pudniks izsūtījis e-pastu, kas skan šādi (nerediģēts teksts):

Kā tas var būt LATVIJĀ, ka PRESE atļaujas publicēt šādus rakstus!? Tieši ko viņi vēlas sasniegt? Vai arī par naudu esam gatavi iznīcīnāt savu TAUTU un tautiešus? Kas tas ir? MEDIJI – KO JŪS DARĀT? ;(

Labvakar!

Mani sauc Kaspars Pudniks p.k.250983-11529 , esmu Latvijas pilsonis.

Sazinos ar Jums jau ne pirmo reizi.

Es jau ne vienu vien reizi esmu norādījis un rakstījis VDD un VP, ka es esmu savas Tēvu zemes LATVIJAS patriots un mīlu

mūsu Latviju. Jā, man ir vienmēr savs viedoklis par notiekošajiem procesiem mūsu sabiedrībā. Tas var kādam patikt vai nepatikt, un tomēr man ir tiesības to izteikt. Taču man kategoriski NAV pieņemams, ka manu vārdu izmanto, pazemo un aizskar manu godu un cieņu.

Man NAV pieņemams, ka preses izdevumi izplata “naida runu” , kūda uz vardarbību un atļaujas savus izdomājumus pasniegt kā neapgāžamus faktus.

Sagrozot manis teikto, vai izraujot no konteksta to, ko savos rakstos esmu rakstījis.

Uzskatu, ka šādi preses izdevumi un žurnālisti ir jāsauc pie atbildības!

Šoreiz konkrēti runāju par preses izdevuma (avīzes) “KAS JAUNS” 31.marta numurā publicēto rakstu, kurā es tieku

klaji apmelots un padarīts par “necilvēku” , putinistu un kremļa aģentu!!! Tas ir nepiedodami!

Avīzes KasJauns raksta virsraksts :

*Foto pievienoju pielikumā.

“Putinists Pudniks aizsapņojas par deportācijām uz Sibīriju”

Rakstu izlasīsiet paši. Raksta autors NAV norādīts! Uzskatu, ka tas ir pasūtījuma raksts

ar mērķi mani diskreditēt un pazemot. Tendenciozi savienojot NESAVIENOJAMAS bildes un spiežot

uz cilvēku emocijām, apsūdzot mani svešu noziegumu izdarīšanā ar kuriem man NAV nekāda sakara.

Uzsveru, ka raksta savārstījums ir aplams un noziedzīgs, jo ir skatīts ārpus mana ORĢINĀLRAKSTA konteksta, izraujot, žurnālistiem nepieciešamās frāzes, nemaz neiedziļinoties manis teiktajā un pēc būtības.

(*Orģinālrakstu pievienoju pielikumā)

Ja masu medijs, prese (Avīze KasJauns) izplata šādus apgalvojumus, tad viņie ir jābūt faktiem un argumentiem, lai pamatotu savu rīcību.

Viņiem tādu NAV! Tad ar kādām tiesībām viņi atļaujas ko tādu darīt?

Es NEESMU putinists!

Es NEESMU kremļa aģents!

Es NEESMU atbildīgs par karu Ukrainā!

Un nevajag man siet klāt šos melus!!!

Es, Kaspars Pudniks, pieprasu Valsts policijai un VDD izskatīt šo gadījumu un pieprasīt paskaidrojumus

no avīzes “KasJauns” redakcijas.

Pieprasu atklāt man – šī raksta autoru un noskaidrot, kādēļ tas netiek norādīts pie raksta?

Esmu gatavs sniegt jebkura veida informāciju, kura Jums ir nepieciešama, lai pierādītu, ka

mana sirds deg tikai un vienīgi par Latviju! Lai gan Jūs tāpat to zināt!

p.s.

Lūgums arī vērsties pie NEPLP un LSM, un LR ar paziņojumu – NEŠĶELT LATVIEŠU SABIEDRĪBU! NEVAIROT NAIDU un NAIDA RUNU! Ar cieņu izturēties pret ikviena cilvēka viedokli, kurš ir par mieru, par mīlestību, par cilvēcību un LATVIJU!

p.s.2

Mēģināju iesniegumu rakstīt caur Latvija.lv – diemžēl, tas nav iespējams, jo tur MŪŽIGI kaut kas nedarbojas un nestrādā!

Bet kuru tas interesē……..”.