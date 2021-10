Kaspars Pudniks. Foto: Edijs Pālens / LETA

Muzikants Kaspars Pudniks pandēmijas “karstumā” paziņo: “Nav svarīgi, cik cilvēku nesagaidīs pavasari!” Ieteikt







Latvietis Kaspars Pudniks, kurš sevi dēvē par mūziķi, soctīklos nācis klajā ar skaļu vēstījumu – neesot svarīgi, cik cilvēku nesagaidīs pavasari. Svarīgi esot tikai tas, ka tie, kas sagaidīs, paliks cilvēki. Šis ieraksts vairākās socvietnēs izraisījis asas diskusijas starp divām nometnēm – vakcinācijas piekritējiem un mediķiem un tā dēvētajiem “antivakseriem”.

Pudniks vietnē “Facebook” ierakstījis (nerediģēts teksts – red.):

“Nav svarīgi cik cilvēku nesagaidīs pavasari! Svarīgi ir tikai un vienīgi tas – vai tie, kuri pavasari sagaidīs, vēl būs CILVĒKI!”

Viņš ticēja valstij… Viņš ticēja sapnim par brīvu Latviju… Viņš ticēja gaišai nākotnei, pavadot kārtējo auksto nakti pie ugunskura Doma laukumā… barikādes un atmoda, šķiet tā viņš atceras to sauca… Šodien viņš saprata ar sirdi, ka viņu tonakt nodeva vīri… Šķietami iegūtā brīve, bija vien prātos uzpūsta pīle… Tautas dvēsele asiņojot smeldz, to svešajie nogalēt steidz. Ar nāvi kopā, tie dziesmu par brīvību cilvēkiem sniedz. Ne cilvēks ir svarīgs, vien pote un posts. Vai tiešām to nesaprot, latviešu cilvēka gods…

Lai nolādēts Tu, no tautas bara, kas neklausa tam, ko teic svešajo vara. Tu cietīsi, mirsi un mirs tava daba, aprausies saknes un ceļš tavs pie gara. Bērni spļaus mātei un nebīsies tēva, ka tikai plecā būtu tiem deva…

Jūs man parādiet lūdzu, kur ir teikts, ka cilvēkam ir jāsabendē sava veselība, lai kāds cits varētu iet uz restorānu vai nopirkt sev 33šo kurpju pāri? Kur ir teikts, ka cilvēkam ir jāpakļauj sevi potenciālām nāves vai invaliditātes briesmām, jo kāds tā ir izdomājis? Kur ir teikts, ka veselam cilvēkam ir jāsaslimst, lai slimie justos pasargāti?

Cilvēka ķermenis pieder tikai un vienīgi pašam cilvēkam! Un neviens, uzsveru, NEVIENS uz šīs pasaules NEVAR noteikt, ko man darīt vai nedarīt ar to. Tā ir tikai un vienīgi mana darīšana. Tikai cilvēks pats izlemj – kā dzīvot savu dzīvi!

Esmu kategoriski PRET OBLIGĀTO CILVĒKU NOPOTĒŠANU! Esmu kategoriski PRET tautas šķelšanu! Esmu kategoriski PRET cilvēku psiholoģisko un emocionālo VARDARBĪBU no valdības puses! Esmu kategoriski PRET šantāžu un draudiem, kas tiek vērsti manas tautas virzienā! Esmu kategoriski PRET bērnu nopotēšanu! Esmu kategoriski PRET cilvēku pazemošanu!

Šodien norit cīņa par cilvēcības saglabāšanu cilvēkos! Šodien norit cīņa par Jūsu dzimtas saglabāšanu un to nākotni! Šodien notiek cīņa par brīvību! Par brīvību cilvēkam pašam pieņemt lēmumus savā dzīvē. Izvēlēties savu ceļu, izdarīt savas izvēles, pieļaut savas kļūdas un izcīnīt katram savas dzīves skaistākās uzvaras.

Nav svarīgi cik cilvēku nesagaidīs pavasari! Svarīgi ir tikai un vienīgi tas – vai tie, kuri pavasari sagaidīs, vēl būs CILVĒKI!

Ar cieņu,

Kaspars Pudniks”.

Jāmin, ka Kaspars Pundiks plašāk sabiedrībā par sevi lika runāt šī gada maijā, kad viņš platformā “manabalss.lv” aicināja balsot, lai dziedātāja Samanta Tīna nepārstāv Latvijas valsti Starptautiskajā dziesmu konkursā “Eirovīzijā”.











Samanta Tīna un viņas bekvokālistes "Eirovīzijas" dziesmu konkursa atklāšanā

Pudniks uzskatīja, ka viņas dziesmas “The Moon is Rising” videoklips esot pretrunā ar latviskām un ģimenes vērtībām. Jāteic, ka arī šis Pudnika aicinājums raisīja aktīvas diskusijas sabiedrībā.

Samantas Tīnas dziesmas “The Moon is Rising” videoklips:



Tāpat šī gada maijā Kaspars Pudniks Latvijas vadošajiem medijiem pats personīgi bija izsūtījis preses relīzi, kurā informēja, ka ir kļuvis par tēvu un pievienojis fotogrāfijas ar jaundzimušo bērniņu. Tādējādi viņš vēlējās plašākai sabiedrībai paziņot par savas privātās dzīves notikumu.

Šoreiz Pudnika paziņojums, kas iesākas ar vārdiem “nav svarīgi, cik cilvēku nesagaidīs pavasari” daudzos Latvijas iedzīvotājos raisījis neviltotu pārsteigumu – komentāros cilvēki vaicā, vai viņš tik drosmīgi runātu tad, ja šis būtu attiecināms uz kādu no viņa paša ģimenes locekļiem, turklāt paziņot ko tādu laikā, kad valstī tiek izsludināta ārkārtas situācija tamdēļ, ka Covid-19 saslimstības pieaugums ir kļuvis nekontrolējams, esot ļoti ciniski.

Atgādināsim, ka Latvijā, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, valdība pagājušo piektdien izsludināja ārkārtējo situāciju visā valstī. Šāds režīms piemērots uz trim mēnešiem – no šodienas, 11.oktobra līdz 11.janvārim.

LA.LV Aptauja Kā tu uzskati, vai Pudnika paziņojums "nav svarīgi, cik cilvēku nesagaidīs pavasari" šā brīža situācijā ir pieņemams? Protams, ka nē! Diez vai viņš tā teiktu, ja nomirtu kāds no viņa ģimenes!

Jā, ir pieņemams!

Man ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu Padalies ar rezultātiem