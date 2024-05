Režisora Ginta Zilbaloža filma “Straume” ir izturējusi milzīgu konkurenci un tiks izrādīta Kannu kinofestivālā. Publicitātes foto

Latviešu “Straume” – Kannu kinofestivālā Ieteikt







Anita Bormane, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar Francijā sākās pasaulslavenais Kannu kinofestivāls, kas turpināsies līdz 25. maijam. Latvijai šogad tas ir ļoti īpašs – režisora Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas animācijas filma “Straume/ Flow” atlasīta Kannu konkursam “Un certain regard/ Īpašais skatiens”.

Nacionālais kino centrs (NKC) uzsver, ka tas ir ārkārtīgi rets gadījums, ka animācijas filma vispār iekļauta kādā no Kannu svarīgākajām programmām. “Izturēt milzīgo konkurenci vairāku tūkstošu Kannu festivālam pieteikto filmu vidū un tikt atlasītam Kannu konkursa skatei – tas jau ir milzīgs Latvijas kinoveidotāju panākums. Fakta unikalitāti nodrošina arī tas, ka animācijas filmas Kannu festivālā ir īpašs izņēmums,” teic NKC vadītāja Dita Rietuma. “Par vietu Kannu festivāla oficiālajā skatē cīnās tūkstošiem filmu no visas pasaules, turklāt animācijas filmas Kannu oficiālajā izlasē vienmēr ir īpašs gadījums un īpašs izņēmums, jo šī festivāla pamatfokuss ir spēlfilmas. Varu atgādināt, ka pirms daudziem gadiem pirmizrādi Kannu festivāla oficiālajā programmā piedzīvoja Holivudas animācijas filma “Šreks” (2001), kas nu jau kļuvusi par ārkārtīgi populāru klasiku. Fakts, ka nelielas valsts animācijas projekts ir atzīts par īpašu prasīgajā Kannu festivāla atlases procesā, liecina par Latvijas jaunās paaudzes animācijas veidotāju konkurētspēju un pasaules līmeņa profesionālismu – gan filmas autors Gints Zilbalodis, gan tās producents Matīss Kaža ir pārsteiguši mūs visus, izveidojot jaudīgu un niansētu animācijas filmu, kas tapusi kā Latvijas, Francijas un Beļģijas kopražojums,” uzsver NKC vadītāja.

“Jūtos pagodināts, ka filma “Straume” ir izturējusi milzīgu konkurenci un tiks izrādīta Kannu kinofestivālā. Pēdējie pieci gadi manā dzīvē, strādājot pie šīs filmas, ir bijuši ļoti intensīvi un izaicinājumu piepildīti, un es ar patiesu nepacietību gaidu, kad beidzot skatītāji varēs filmu redzēt. Tas, ka “Straume” pasaules pirmizrādi piedzīvos festivālā, kur animācija tiek iekļauta ļoti reti, nes man milzīgu gandarījumu, jo filmas stāsts ir man ļoti personisks, un tas liek domāt, ka ir izdevies atrast saikni ar skatītājiem, izmantojot pavisam tīru kino valodu,” teic filmas režisors Gints Zilbalodis.

Filmas galvenajā radošajā komandā ir arī producents un scenārija līdz­autors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Gints Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis. Tās darbība norisinās krāšņā un cilvēku pamestā, pārplūdušā pasaulē. Filmas galvenais varonis ir ļoti patstāvīgs un neatkarīgs Kaķis, kurš pieradis visu dzīvē darīt viens pats, patiesību sakot, viņam citi dzīvnieki tā īsti nepatīk. Kaķim, kurš ļoti baidās no ūdens, lielu plūdu dēļ nākas pamest mājas un tomēr atrast kopīgu valodu ar citiem dzīvniekiem, rodot patvērumu nelielā laivā.

2010. gadā Kannu festivāla īsmetrāžas filmu konkursā bija iekļauta Jurģa Krāsona animācijas īsfilma “Norīt krupi”, kas arī tolaik bija īpašs notikums un Latvijas animācijas spēka apliecinājums. Latvijas filma konkursā “Un certain regard” līdz šim bijusi tikai vienreiz – tā bija Lailas Pakalniņas spēlfilma “Kurpe” (1998).

Konkursa programmā “Un certain regard” uzmanība tiek pievērsta jaunu un daudzsološu autoru filmām, kas izceļas ar mākslinieciski augstvērtīgiem atklājumiem; tieši tādus raksturojumus savulaik izpelnījās šāgada “Un certain regard” žūrijas prezidents, spilgtais “kanādiešu brīnumbērns” Ksavjē Dolans (1989). Kannu festivāla galveno žūriju šogad vada režisore Grēta Gērviga, populārās filmas “Bārbija” (“Barbie”, 2023) autore, bet 77. festivāla plakātu, ko jau tradicionāli veidojis dizaina birojs “Hartland Villa”, iedvesmojis kadrs no filmas “Augusta rapsodija” (“Rhapsody in August”, 1991), ko uzņēmis leģendārais režisors Akira Kurosava.

Latvijas filma “Straume” pasaules pirmizrādi Kannās piedzīvos 22. maijā, tai paredzēts arī festivāla seanss 23. maijā un divi seansi Kannu filmu tirgū “Marché du film”. Tā jau tradicionāli ir teritorija, kur Latvijas kinoprofesionāļi strādā visintensīvāk un daudzskaitlīgāk; arī šogad tur darbosies Latvijas paviljons, kur spēkus apvieno Nacionālais kino centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Kinoproducentu asociācija, bet atsevišķā stendā “Filmu studija Rija” nodarbosies ar dažādu Latvijas studiju filmu izplatīšanu.

“Marché du film” ietvarā tā sauktais tirgus seanss, kurā filmu skatās industrijas profesionāļi, izplatītāji un festivālu programmētāji, paredzēts arī studijas “Mistrus Media” un režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilmai “Marijas klusums”, kas starptautisko karjeru jau sākusi ar balvu Berlīnes kinofestivālā februārī.

Īpašu uzmanību Kannu filmu tirgū izpelnījusies režisoru Laura Ābeles un Raita Ābeles veidotā filma “Dieva suns” (“Dog of God”), kas iekļauta industrijas pasākumu programmā “Fantastic 7” – pirms pieciem gadiem dibinātā iniciatīvā, ko veido septiņu pasaules A klases festivālu ieteikti fantāzijas žanra projekti vai tikko pabeigtas filmas. Programmas “Fantastic 7” prezentācija paredzēta svētdien, 19. maijā, no plkst. 12 Kannu Festivāla pilī.

Kannu pamatkonkursā šogad piedalās 22 filmas, starp kuru autoriem ir Frānsiss Fords Kopola, kurš, jau divas reizes ieguvis “Zelta palmas zaru”, tagad atgriezies ar savu ilgi gaidīto un paša finansēto filmu “Megalopolis” – romiešu politisko drāmu, kas norisinās mūsdienu Ņujorkā –, kā arī Pols Šrēders, Dēvids Kronenbergs un citi slaveni režisori. Ar “Zelta palmas zaru” par mūža ieguldījumu tiks godināta Holivudas dīva Merila Strīpa.