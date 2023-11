Inese Lukaševska Publicitātes foto

Latviete pirmo reizi vēsturē iekļūst pasaules ietekmīgāko pasākumu industrijas cilvēku topā







Jaunākajā Eventex indeksā, kurā tiek apkopoti 2023. gada ietekmīgākie pasākumu industrijas profesionāļi pasaulē pirmo reizi Latvijas vēsturē Top 100 izcilāko personību vidū ir iekļuvusi arī aģentūras Luka vadītāja Inese Lukaševska, kura tai skaitā ir arī iekļauta Top 50 industrijas ietekmīgāko personu vidū Eiropā. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad Latvijas pasākumu industrijas pārstāvis iekļūst atzītāko ekspertu vidū.

Eventex indeksā tiek iekļauti profesionāļi, kuri ar savu radošumu, vīziju un inovācijas spēju ir radījuši ietekmi pasākumu industrijas jomā. Atšķirībā no pērnā gada šogad topā iekļautās personas ir arī segmentētas pa nozarēm un reģioniem, godinot arī nozares profesionāļu teritoriālo nozīmi un atklājot 50 ietekmīgākos cilvēkus Āzijā, Tuvajos Austrumos, Austrālijā, Jaunzēlandē, Eiropā, Apvienotajā Karalistē, kā arī ASV un Kanādā.

100 ietekmīgāko pasākumu industrijas indeksam šogad tika izvirzītas 830 personas no 56 valstīm, kopumā saņemot 21 787 balsis. Topā ir iekļuvuši ne tikai pasaulē atzītu zīmolu kā Google, Bayer, Philips pārstāvji, bet arī bijusī CNN, BBC World News raidījumu vadītāja un ASV prezidenta Klintona pasākumu administrācijas līdere Laura Švarc. (Laura Schwartz)

Inese Lukaševska uzsver, ka, iekļūšana topā primāri nes milzu atpazīstamību valstij, jo ārvalstu dalībnieki, investori skatās uz Latviju kā uz zemi ar potenciālu, gan no cilvēkresursu, gan reģionālās perspektīvas. Vienlaikus viņa uzsver, ka nepietiek vien ar titānisku darbu, lai pasaulē tiktu pamanīts, ir jāspēj “lekt bez izpletņa”, uzdrošinoties mākslinieciskas ieceres vārdā riskēt pat ar 25 gadu karjeru.

“Es vienmēr esmu ticējusi, ka nav svarīgi no kurienes tu nāc. No lielas valsts vai kādam pilnīgi neko neizsakošas. Nav svarīgi vai nāc no nabadzīgas vai visu iespēju nodrošinošas ģimenes. Jo lielāki būs izaicinājumi, jo lielāka būs motivācija. Sapņu lielumu nenosaka nācijas apmērs, kuru pārstāvi. Izaicinājumi ir grūdienspēks mugurā. Iet, cīnīties, klupt un atkal ieraudzīt sauli. Radīt to, kam tici. Tāpēc sapņojiet. Sapņojiet lieli. Tas ir vienīgais, ko nevar atņemt un tas ir tas pateicoties, kam tiek pārrakstīta vēsture.”

Eksperti atzīmē, ka Ineses Lukaševskas nominēšana bija likumsakarīgs solis pēdējo gadu sasniegumiem, darbam pasaules konkursu žūrijās un lektores darbam, kā arī faktam, ka pēdējos četrus gadus pēc kārtas tās aģentūras Luka radītie pasākumi tiek atzīti par labākajiem pasaulē, pērnajā gadā iegūts Kannu festivāla Grand Prix, bet tās vadītā aģentūra ir ierindota top 20 labāko vidū pasaulē.

“100 pasākumu industrijas superzvaigžņu Eventex indekss atspoguļo cilvēkus, kuru radošums, inovācijas un sasniegumi joprojām iedvesmo un paaugstina latiņu pārējai nozarei. Šogad mēs arī atzīmējam nozares daudzpusību, atzīstot ietekmīgākās personas, kas ir veidojušas katru nozares aspektu, kā arī tos, kas strādā noteiktā reģionā,” komentē Eventex Awards līdzdibinātājs Ovanes Ovanesians (Ovanes Ovanessian).

Eventex ietekmīgāko pasākumu industrijas topu veido pasākumu industrijas kopiena, kas gan izvirzīja, gan balsoja, lai noteiktu galīgo uzvarētāju sarakstu. 2023. gada 100 ietekmīgāko cilvēku pasākumu nozares balsojuma rezultāti pieejami šeit.

Par Eventex

Eventex Awards tika dibināta 2009. gadā, lai atzīmētu radošumu, inovāciju un efektivitāti pasākumu un radošā mārketinga nozarēs. Šobrīd Eventex ir visiecienītākā starptautiskā balva pasākumu un pieredzes mārketingā.