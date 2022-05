Publicitātes foto

Latvietēm tiek sniegta iespēja piedalīties ekskluzīvās apmācībās “Sieviešu līderības skola digitālajā laikmetā” Ieteikt







Lai arī Lai gan joprojām IT jomā sieviešu īpatsvars ir mazākumā, pēdējos gados Eiropas Savienībā vērojama arvien pieaugoša dāmu interese apgūt, mācīties un izmantot tehnoloģijas. Kompānija Huawei dažādās programmās atbalsta šāda veida iniciatīvas un centienus.

Pēc šoziem veiksmīgi realizēta apmācību programmā “Winter School for Female Leadership in the Digital Age” (Sieviešu līderības skola digitālajā laikmetā: ziema), Huawei Eiropas Līderības akadēmija (European Leadership Academy), izsludina pieteikšanos uz nākamo pasākumu, kas notiks 2022. gada 17.–22. jūlijā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Apmācības notiek plašākas Huawei iniciatīvas “Seeds for the Future” ietvaros un ir daļa no ir daļa no kompānijas centieniem veicināt digitālo iekļaušanu, mazinot dzimumu nevienlīdzību nozarē, un veidot pasauli, kurā arvien vairāk sieviešu varētu vadīt digitālās nākotnes veidošanas procesus.

“Sievietēm ir jāsniedz iespēja veidot un vadīt tehnoloģiju revolūciju, tāpēc mūsu mācību programma sniedz jaunām sievietēm rīkus, kuri nepieciešami, lai atrastos Eiropas digitālās transformācijas priekšējās rindās.

Sievietēm, gan ar eksakto izglītību, gan humanitāro, ir būtiska loma tehnoloģiju sektorā. Jebkurai ir iespēja iesaistīties jaunu tehnoloģiju izstrādē; patiesībā rūpes par to, lai nozarē patiešām pastāvētu daudzveidība, ir pirmais solis uz tādas pasaules veidošanu, kas ir patiešām vienlīdzīga, iekļaujoša, kā arī brīva no aizspriedumiem un diskriminācijas,“ stāsta “School for Female Leadership in the Digital Age” programmas direktore Berta Herrero.

Pieteikšanās nedēļu garajai programmai iespējama līdz 2022. gada 31. maijam mājas lapā: https://www.europeanleadershipacademy.eu/. Dalībniekus izraudzīsies neatkarīga žūrija. Dalībai programmā tiks izraudzītas 29 dalībnieces (pa vienai no katras ES dalībvalsts, kā arī no Ukrainas un Rietumbalkāniem).