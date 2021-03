Publicitātes foto

Latvijā arvien vairāk sieviešu izvēlas veidot karjeru IKT nozarē







Lai gan sieviešu iesaisti IKT nozarē daudzi uzņēmumi pēdējos gados izvirzījuši kā vienu no prioritātēm, dāmu īpatsvars tehnoloģiju jomas amatos aizvien ir ļoti zems. To apliecina arī Pasaules Ekonomikas foruma 2020. gada ziņojuma dati – tikai 12% mākoņdatošanas, 15% datu apstrādes un 26% mākslīgā intelekta tehnoloģiju jomu darbinieki ir sievietes. Tomēr vērojama pozitīva tendence – Latvijā pēdējā gadā laikā sieviešu interese par IKT nozari ir būtiski pieaugusi.

Ar dažādu apmācību programmu palīdzību samilzušais kvalificēto darbinieču trūkums IKT nozarē pamazām tiek risināts, dodot iespēju arvien vairāk sievietēm attīstīt savu karjeru vai pilnībā pārkvalificēties, piemēram, no apkalpojošās sfēras uz programmatūras testēšanas inženieri. Pateicoties tam, lai gan salīdzinoši lēnām, tomēr IKT nozarē sāk pieaugt kvalificētu darbinieču skaits – tika secināts marta sākumā Financial Times un Huawei rīkotajā vebinārā “Women in Technology”.

Lai gan joprojām IT jomā sieviešu īpatsvars ir mazākumā, Latvijā pēdējā gada laikā Riga TechGirls vadītāja un mentore Anna Andersone ir novērojusi gan ļoti lielu intereses pieaugumu no sieviešu puses apgūt, mācīties un izmantot tehnoloģijas, gan arī uzņēmumu vēlmi atbalstīt Riga TechGirls iniciatīvas un centienus.

“2020. gada vasarā ar Google.org atbalstu uzsākām 3 mēnešu izglītības programmu par tehnoloģijām, kurā aktīvi mācījās vairāk kā 3700 sievietes no Latvijas un diasporas. Ticam, ka 2021. gadā šī programma būs vēl plašāk apmeklēta.

Savukārt 2020. gadā Accenture Latvia atbalstītajai SHE GOES TECH stipendijai programmēšanas apgūšanai pieteicās vairāk nekā 1000 sieviešu un vairāk nekā 350 jau ir absolvējušas šo programmu.

Šobrīd mūsu mentoru programmā WOMEN GO TECH piedalās vairāk nekā 160 mentori un vairāk nekā 260 mentorējamās, kuras vēlas uzsākt vai attīstīt savu karjeru IT jomā. Visi šie dati man ir liels pierādījums Latvijas sieviešu spējām, varēšanai un ieinteresētībai!” lepojas Anna Andersone.

Viņa papildina, ka kopā ar Riga TechGirls komandu un programmām turpinās gan iedvesmot, gan izglītot meitenes un sievietes, kā arī palīdzēs virzīties uz to, lai nākotni veidotu līdzvērtīgi kā vīrieši, tā sievietes.

Dzimumu līdztiesība un diversifikācija IKT industrijā jau ilgstoši ir svarīgs jautājums – nozares speciālisti ir pieprasīti darba tirgū un tiem tiek piedāvāts diezgan labs atalgojums. Lai gan arvien vairāk sieviešu apzinās IKT piedāvātās iespējas, tomēr šī jautājuma sakārtošanā vēl daudz darba priekšā.

“Sieviešu digitālā iekļaušana un cīņa par dzimumu līdztiesību nozarē ir svarīga Huawei korporatīvās vides daļa. Kā nozares līderis, mēs esam pārliecināti, ka ne tikai šobrīd, bet arī nākotnē digitālās prasmes būs vitāli svarīgas ikviena cilvēka karjerā, izglītībā, ikdienas dzīvē un atpūtā.

Lai gan statistika liecina, ka IKT industrijā pieaug kvalificētu darbinieču skaits, tomēr pieaugums joprojām ir zems. Pasaules Ekonomikas foruma jaunākie dati ir skaidrs tā apliecinājums. Huawei jau vairākus gadus iedrošina arvien vairāk sieviešu visā pasaulē izvēlēties karjeru IKT nozarē,” dalās Inese Šuļžanoka, Huawei Technologies Latvia Komunikācijas vadītāja.

Jau šobrīd uzņēmums studentiem visā pasaulē piedāvā apgūt nozarei nepieciešamās prasmes Huawei IKT akadēmijā, un pēdējos gados šīs apmācības apmeklējušo sieviešu skaits ir ievērojami pieaudzis.

Uzņēmums arī jau vairākus gadus īsteno programmu “TECH4HER”, kas dažādos projektos palīdz sievietēm visā pasaulē apgūt IKT nozarei nepieciešamās prasmes, īpaši liekot uzsvaru uz darbību valstīs, kur informācija un tehnoloģijas ir grūtāk pieejamas.

Viens no iemesliem zemajam sieviešu īpatsvaram tehnoloģiju nozarē meklējamas bērnībā, kad veidojas mūsu pasaules uztvere un parādās interese par nākotnes profesiju.

Nesen veiktajā biznesa konsultāciju uzņēmuma PwC pētījumā, kurā tika aptaujāti 2000 Lielbritānijas studenti ar labākajiem rezultātiem mācībās, tika secināts, ka tikai 16% sieviešu kāds ieteica veidot karjeru IKT nozarē, vīriešu gadījumā šādu ieteikumu īpatsvars bija 33%. Savukārt vairāk nekā ceturtdaļa sieviešu norādīja, ka pat esot tikušas atrunātas no karjeras IKT vai arī pašas neizvēlējās šo nozari, uzskatot, ka tehnoloģiju pasaule ir vīriešu pasaule.

“Arī Latvijā, saskaņā ar Pasaules Ekonomikas foruma 2020. gada ziņojumu, zinātņu, matemātikas, tehnoloģiju un inženieru programmās absolvējušo vīriešu skaits ir trīs reizes lielāks. Savukārt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju programmās absolvenšu skaits ir līdz pat desmit reizēm mazāks,“ skaidro Inese Šuļžanoka, norādot, ka tas liecina par uztveres plaisas rašanos jau bērnībā, skolas solā, un turpinās tālākās izglītības gaitās, kā arī vēlāk karjerā.

“IKT nozare jau šobrīd ļoti pieprasīta darba tirgū. Tās nozīme nākotnē tikai pieaugs, tāpēc ir liels prieks, ka gan globāli, gan arī pie mums Latvijā kompānijas rada arvien vairāk iespēju sievietēm apgūt IT prasmes. Huawei Latvijas komanda ir lepna, ka var sniegt atbalstu šī mērķa realizācijā,“ papildina Inese Šuļžanoka.