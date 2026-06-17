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Latvijā atgriežas siltums – sinoptiķi atklāj, kur ceturtdien būs vispatīkamākais laiks 0

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LETA
15:00, 17. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien laikapstākļi Latvijā kļūs vēl vasarīgāki, nokrišņu būs maz, bet gaisa temperatūra daudzviet pakāpsies virs +20 grādiem. Siltākais laiks gaidāms valsts centrālajā un austrumu daļā, savukārt Kurzemes piekrastē saglabāsies ievērojami vēsāks laiks, prognozē sinoptiķi.

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Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs no +16 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz +22 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā, prognozē sinoptiķi.

Naktī būs neliels mākoņu daudzums, valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, Vidzemē un Latgalē saglabāsies brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +10..+15 grādi.

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No rīta un dienā, sākot ar rietumiem, mākoņu Latvijā kļūs vairāk, bet nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Kurzemē debesis apmāksies. Pūtīs mērens rietumu vējš.

Rīgā nakts būs pārsvarā skaidra, dienā mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +12..+13 grādiem un dienā sasniegs +22 grādus.

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