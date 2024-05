Naktī daudzviet Latgalē un Vidzemes austrumu daļā gaiss atdzisa līdz -5..-6 grādiem. Dagdas un Rēzeknes novērojumu stacijā sasniegts mēneša aukstuma rekords. Naktī uz piektdienu salna nav gaidāma, turpmākajās naktīs gan daudzviet gaidāma neliela salna, tā par aizvadīto un gaidāmajām naktīm ziņo vietnē “X” laika vērotājs Jānis Trallis.

Kāds laiks būs ceturtdien?

Ceturtdien no rietumiem Latvijā pakāpeniski sāks ieplūst siltāks gaiss, bet debesis līdz ar gaisa masu nomaiņu būs mākoņainas un vietām, pārsvarā centrālajos rajonos, gaidāms neliels lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

No rīta austrumu rajonos debesis vēl skaidrosies. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, bet pēcpusdienā jūras piekrastē vējš iegriezīsies no rietumu puses un nedaudz pastiprināsies. Gaiss zem mākoņainajām debesīm šodien vēl neiesils vairāk par +7, +12 grādiem.

Arī Rīgā dienā debesis klās mākoņi, kas no rīta un priekšpusdienā nesīs nelielu lietu. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, bet maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +8, +10 grādu robežās.

🥶 Brutal spring cold just like last year around the same time. Last night temperatures dropped down to -2..-5, locally to -7C at 2 m, close to the surface it was even colder, in some places -10C. My stations measured at 2 m -5.3C and -6.2C. Here is ground temp graph for Simuna. pic.twitter.com/UpLIcJ2Mbx

— Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) May 9, 2024