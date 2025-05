Ekrānšāviņš no YouTube LFK podkasts #082 Oskars Zeiza

Prokuratūra atklāj jaunus faktus par Zeizas lietu un noliedz vienu no svarīgākajiem medicīniskajiem dokumentiem Ieteikt







Aizdomās par dzimumnoziegumu apcietinātais uzņēmējs Oskars Zeiza jau 2022.gadā piemērots 4000 eiro sods par miesas bojājumu nodarīšanu kādai sievietei.

Reklāma Reklāma

Ņemot vērā pēdējo dienu laikā interneta vidē un sabiedriskajos medijos izskanējušo informāciju par uzņēmēja aizturēšanu, publicējot tostarp dažādus ierakstus un dokumentu tekstu izvilkumus, prokuratūra paziņojumā presei vērsusi sabiedrības uzmanību uz sekojošiem faktiem.

2022.gada 18.maijā pieņemts prokurora priekšraksts par sodu, ar kuru Zeiza atzīts par vainīgu viegla miesas bojājuma tīšā nodarīšanā, ja tas izdarīts pret personu, ar kuru noziedzīga nodarījuma izdarītājs ir bijis pastāvīgās intīmās attiecībās. Toreiz uzņēmējam piemērots 4500 eiro sods.

Prokuratūra apliecina, ka ar 2020.gada 30.decembra eksperta atzinumu konkrētajā krimināllietā, kas tika pieņemts, pamatojoties uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, un cietušās personas ģimenes ārsta sniegto dokumentāciju par cietušās personas veselības stāvokli, cietušai personai vienīgie konstatētie miesas bojājumi bija sejas sasitums ar deguna kaula lūzumu.

Pusotra gada laikā no notikuma dienas līdz lietas pabeigšanai ne cietusī, ne juridiskās palīdzības sniedzējs, kurš kopš 2021.gada 8.februāra bija zvērināts advokāts Normunds Šlitke, netika sniedzis nekādu informāciju vai dokumentus, ka cietušai personai būtu konstatēti vēl kādi miesas bojājumi, tai skaitā galvaskausa pamatnes lūzums.

Patlaban sociālajos tīklos izplatītajās bildēs daļēji redzamā Gaiļezera slimnīcas izraksta forma nav saistīta ar šo krimināllietu. No lietas materiāliem redzams, ka cietušajai sākotnējo medicīnisko palīdzību sniedza un izrakstu izsniedza Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, kurā nav konstatēts un medicīniskos dokumentos uzrādīts galvaskausa pamatnes lūzums.

Prokuratūra vērsa sabiedrības uzmanību, ka gadījumos, ja tiek konstatēts galvas pamatnes lūzums kā miesas bojājums, tad tas ne tikai tiek norādīts eksperta atzinumā, bet rada pavisam citu juridisku nodarījuma kvalifikāciju un sekas. Tāpēc prokuratūra aicina juridiskās palīdzības sniedzējus – zvērinātus advokātus – sniegt klientiem kvalitatīvu juridisko palīdzību un neklusēt, ja viņu rīcībā ir dokumentācija, kas nav tikusi sniegta kriminālprocesā.

Tāpat cietušajai bija izskaidrotas tiesības pieteikt materiālo un morālo kaitējuma kompensāciju, taču lietā pieteikta tikai materiālā kaitējuma kompensācija 148,50 eiro apmērā par ārstēšanās izdevumiem. Pabeidzot kriminālprocesu, prokurore atkārtoti sazinājās ar cietušo un guva apstiprinājumu, ka tiek uzturēta tikai pieteiktā materiālā kompensācija.

Reklāma Reklāma

Atzīt personas par vainīgām var ar prokurora priekšrakstu par sodu vai ar tiesas spriedumu. Konkrētajā gadījumā prokuroram bija likumīgs pamats pabeigt kriminālprocesu ar prokurora priekšrakstu par sodu, jo nozieguma veids un tā izdarīšanas apstākļi atbilda tā pieņemšanas priekšnosacījumiem.

Arī vainīgā personību raksturojošās ziņas tajā brīdī bija tādas, kas ļāva piemērot prokurora priekšrakstu par sodu konkrētajā situācijā un jau prokuratūrā atzīt personu par vainīgu, panākot ātru kriminālprocesa taisnīgu noregulējumu.

Masu informācijas līdzekļos atspoguļotais, ka lieta ir tikusi izbeigta, rada maldīgu priekšstatu un neatspoguļo patieso ainu.

Policijā ik gadu sākto vardarbības un dzimumnoziegumu krimināllietu skaits ir šokējoši liels. Valsts izpildvarai noteikti būtu pamats veikt un analizēt datus, lai rastu risinājumus un rīkus preventīvam darbam ar šiem cilvēkiem, viņu rīcības motīviem un iemesliem, jo vainīgo saukšanas pie atbildības ir tikai sekas, norādīja prokuratūrā.

Šo krimināllietu atklāšana un to skaita samazināšana nākotnē ir tiešā veidā atkarīga no cietušo personu aktīvas rīcības, ziņojot par šiem gadījumiem un to izdarītājiem. Aicinām jebkuru cietušo ziņot par šādiem gadījumiem un neklusēt, jo sistemātisku varmāku identificēšana ir iespējama tikai ar pašu cietušo un līdzcilvēku, kas to ir fiksējuši, aktīvu līdzdalību, informēja prokuratūrā.

Jau ziņots, ka Valsts policija pagājušajā nedēļā aizdomās par dzimumnoziegumu aizturējusi un tiesa apcietinājusi uzņēmēju Zeizu.

Policijā pagājušajā nedēļā sākts kriminālprocess saistībā ar iespējamām noziedzīgām darbībām, kas vērstas pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka Zeizam pašam pieder ar degvielas tirdzniecību saistīts uzņēmums “Prax CW” un viņš ir valdes loceklis arī uzņēmumā “Bosus”, kas pieder degvielas vairumtirgotājam “Straujupīte” un kura īpašnieks ir Juris Zeiza. Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Oskars Zeiza bijis “Straujupītes” attīstības vadītājs.

“Straujupītes” pārstāvji aģentūrai LETA komentārus nesniedza.