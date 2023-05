Foto-Photographee.eu/Fotolia

Kādu koku labāk stādīt pie mājas? Izvēlies pareizo, lai dzimta būtu svētīta! Ieteikt 93







Autors: Anna Skariņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Laimīgajiem vasarnīcu vai privātmāju īpašniekiem ir lieliska iespēja mājai līdzās izveidot greznu dārzu, kurš var būt lielisks patvērums un atpūtas vieta siltā vasaras vakarā.

Jāzina, ka ne visus kokus var stādīt līdzās mājoklim. Daži no tiem var radīt alerģiju vai nodarīt kaitējumu mājai, bet ar citiem saistīti noteikti ticējumi.

Saskaņā ar tautas ticējumiem koki ir veselības, auglības un pārticības simbols. Tiek uzskatīts, ka zem koka lapotnes veidojas īpaša aura un pie mājas iestādītais koks ietekmē īpašnieka likteni. Koki var dāvāt dažādas svētības, tikai jāveic pareizā izvēle.

Ķirsis

Kopumā cilvēkam noderīgs augļu koks. Pavasarī tas zied baltiem un maigiem ziediņiem, bet vasaras vidū iepriecina ar brīnišķīgiem augļiem. Turklāt ķirsis ir mazprasīgs, tam nav nepieciešama īpaša aprūpe.

Daudzās valstīs ķirsi uzskata par veiksmes koku. Pēc ticējumiem, tas veicina materiālo labklājību, bet iekurts ugunskurs zem ziedoša ķirša tikai palielinās īpašnieka turību, tādēļ jau to stādot, vēlams izvēlēties vietu, kur plānots kaut ko gatavot uz uguns. Vēl jāņem vērā, ka ķirsim patīk mitra un mēslota augsne.

Foto-Stock.hxcng Foto-Stock.hxcng

Bērzs

Tas ir tautā iemīļots koks, kas simbolizē labestību. Bērzu dēvē par dzīves koku un kopš seniem laikiem saista ar auglību.

Bērzs tiek uzskatīts par samērā kaprīzu koku un palīdz tikai tiem, kuri viņam iepatikušies. Tas var aizsargāt no ļaunuma, sniegt enerģijas lādiņu slimniekiem, taču nav ieteicams to stādīt ļoti tuvu mājai. Bērzam piemērotāka vieta būs pie mājas sētas vai vārtiņiem (senči ticēja, ka te tas var atvairīt ļaunu aci). Bērzam nepieciešama mitra augsne. Bērzam tiek piedēvēta spēja mazināt depresiju, atvairīt nelāgus sapņus un pasargāt māju no lāsta.

Šim augam ļoti patīk saules stari, un tas priecēs ar ātru augšanu. Bērzs viegli pārcieš salnas, taču tam nepatīk pārstādīšana. Lai bērzs pēc iespējas labāk iedzīvotos jaunajā vietā, jāpievērš uzmanība, lai stādi nebūtu vecāki par 5–7 gadiem.

Bērzs ir ļoti iecienīts tautas medicīnā (bērza sula, tāss, jaunās lapiņas, bērza pumpuri).

Jāņem vērā, ka bērza putekšņi ir spēcīgs alergēns, kas sagādās galvassāpes ļaudīm ar noslieci uz alerģiju.

Foto – Shutterstock

Ābele

Kopš seniem laikiem pie jaunu meiteņu guļamistabas logiem ir stādītas ābeles. Tiek uzskatīts, ka šis koks dāvā skaistumu, pievilcību un ģimenes laimi. Daudzi ticējumi stāsta par ābeles nozīmi jaunības saglabāšanā un ilgdzīvošanā.

Ābele ne tikai ļauj nobaudīt gardus augļus, bet arī izstaro pozitīvu enerģētiku. Runā, ka, jo ābele vecāka, jo vairāk apveltīta ar maģisku spēku.

Foto: Dainis Bušmanis

Liepa

Tiek uzskatīta par vienu no izturīgākajiem kokiem, ar kuru līdzināties var tikai egle, ozols un skābardis. Liepa lieliski jutīsies vietā ar labu drenāžu.

Šis koks ir apveltīts ar lielisku īpašību – tā formu var veidot pēc sirds patikas, apgriežot jebkurā vecumā. Tas īpašniekiem ļauj iegūt ne tikai skaistus dzīvžogus, bet arī veidot tos kā arkas, piramīdas un pat balonus. Liepas mūžs ir ļoti ilgs. Tā laikā liepa ne tikai priecēs acis ar neatkārtojumu skaistumu, bet arī būs ārstniecības līdzekļu ieguves avots, kas jau kopš seniem laikiem tiek izmantots tautas medicīnā. Preparātiem, kas izgatavoti no liepziediem, ir urīndzenoša, sviedrējoša iedarbība, tie uzlabo kuņģa darbību. Liepziedu tēja būs lielisks pretiekaisuma un nomierinošs līdzeklis.

Foto-Wolfilser/Fotolia

Kļava

Ar kļavu saistās dažādi interesanti ticējumi. Senči bija pārliecināti, ka kļava patiesībā ir cilvēks, kas ar ļaunu garu spēku pārvērsts kokā, tādēļ kļavas koksni neizmantoja kā malku vai zārku izgatavošanai. Kļavas lapās saskatīja atvērtas cilvēka delnas.

Tiek uzskatīts, ka kļava palīdz atbrīvoties no negatīvās enerģijas, mazina strīdus un nesakaņas ģimenē. Šis koks veicina ilgdzīvošanu, piesaista mīlestību un pārticību. Tie, pie kuru mājas aug kļava, vienmēr jutīsies mierīgi un pārliecināti par sevi.

Foto-Lita Krone/LETA

Kastaņa

Šis koks piesaista uzmanību ar savām interesantajām krāsām un lapām, tā augļus – ar asu kažociņu pārklātos kastaņus – var izmantot ārstniecības nolūkos.

Stādot kastani, jāuzmanās, jo to var dēvēt par egoistisku biovampīru. Tas cilvēkiem var mazināt enerģiju, īpaši neko nesniedzot pretī, tādēļ tuvu mājai to nav ieteicams stādīt.

Dažkārt kastaņa klātbūtne palīdz uzlabot garastāvokli, aizgaiņāt skumjas.

Foto-Edijs Pālens/LETA

Pīlādzis

Tiek uzskatīts par auglības, uzplaukuma un labklājības simbolu. Pateicoties spilgtajiem augļiem un neparastās formas lapām, pīlādzis saglabā dekorativitāti pat ziemas periodā.

Pīlādža augšanai nav nepieciešami nekādi īpaši nosacījumi, bet jāņem vērā, ka augsne nedrīkst būt pārāk mitra. Pīlādzi vislabāk stādīt nelielā ēnā vai saules apspīdētā laukumiņā. Šis koks labi jutīsies egles, priedes, liepas, oša un ievas kopmānijā. Pīlādzis jāstāda rudenī (septembrī vai oktobrī) vai agrā pavasarī.

Foto-LETA

Ieva

Šo koku pie mājas ne katrs sadūšosies iestādīt, jo ar laiku tā var radīt ēnu visam pagalmam, tādēļ speciālisti iesaka vasarnīcai izvēlēties dekoratīvo ievu.

Ir daudz dekoratīvo ievu šķirņu, kuras lieliski iederēsies pat mazā dārza teritorijā.

No ievas zariem var darināt dažādus pinumus – mēbeles, grozus, dažādus dekoratīvus elementus. Ievas klātbūtne dārzā iepriecinās trušu un kazu saimniekus. Ievas lapas iepriekšminētajiem dzīvniekiem ir lieliska barības piedeva ziemā.

Ievai ir arī trūkumi – tās lapas ir dažādu kukaiņu iecienītas, bieži ir pilnas ar laputīm. Šī iemesla dēļ var ciest augļu koki, kas aug netālu no ievas. Ja ievas ilgstoši atstātas bez vērības un uzmanības, jāatceras, ka nekoptas ievas ar laiku var radīt grūti izbrienamus brikšņus.

Ticējumos nav ieteikts ievu stādīt tuvu mājai, jo tiek uzskatīts, ka tā var ienest mājās bēdas. Ievas zari simboliski pauž skumjas, tā dažkārt tiek dēvēta par raudošo.

Foto-Gatis Dieziņš/LETA

Lapegle

Atšķirībā no citiem skujkokiem lapegle, tuvojoties ziemai, nomet skujas, bet pavasarī pārklājas ar jaunu zaļumu.

Lapegle tiek uzskatīta par sala noturīgu koku, spēj izturēt lielu aukstumu, taču vienlaikus tā mīl siltumu, gaismu un irdenu, mēslotu augsni. Gaisma ir visnozīmīgākā, lapegle slikti pārcieš pat daļēju ēnojumu. Dabā lapegle var sasniegt 50 metru augstumu, bet stumbra apkārtmērs – vienu metru, taču ir dažādas lapegļu šķirnes, tostarp miniatūrās, kas dārzā neaizņems daudz vietas. Lapeglei piemīt nomierinošs spēks, to pie mājas ieteicams stādīt cilvēkiem, kuriem ikdienas pavadonis ir bailes, šaubas, trauksme. Lapegle palīdzēs pārvarēt depresiju, ļaus ar gaišāku skatu raudzīties uz pasauli.

Foto-ais60/Fotolia

Koku stādīšana vienmēr tikusi uzskatīta par būtisku cilvēka misiju. Tagad tikai jāizvēlas, kuru koku vēlaties redzēt blakus savai mājai. Veiksmi!