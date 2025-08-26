Latvijā stājies spēkā Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums – ko tas nozīmē? 0
Eiropas Savienība pieņēmusi regulu, kas paredz, ka digitālajai videi un ikdienas tehnoloģijām jābūt pieejamām cilvēkiem ar invaliditāti. Ivars Balodis, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kā šī regula attiecas uz Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu Latvijā.
Balodis pauž, ka Eiropas Savienībā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Savienība šī sakarā ir pieņēmusi aktu, regulu, kas paredz, ka digitālajā vidē preču, pakalpojumiem un pašai videi jābūt pieejamai cilvēkiem ar invaliditāti — cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem.
“Šis likums ir veidots uz piekļūstamības regulas bāzes. Mēs vairāk runājam par to, kāda ir šī digitālā vide, digitālie pakalpojumi. Kādiem jābūt nosacījumiem mājaslapām, lai tu varētu ieiet iekšā un atrast sev nepieciešamo informāciju? Vai, lai tu varētu iepirkties internetveikalā, neprasot citu cilvēku atbalstu, palīdzību.
Vai kāda ir vide, kur tu iegādājies digitālās preces, piemēram, telefonus. Telefoniem ir atbalsta funkcijas, kas ir nepieciešamas nedzirdīgam un neredzīgam cilvēkam. Kā neredzīgs cilvēks vispār var izmantot telefonu vai datoru? Ļoti daudz lietas, kas ir tām precēm vai pakalpojumiem, kas ir vairāk virzītas uz cilvēkiem vairāk ar redzes, dzirdes traucējumiem,” skaidro Balodis.
Pēc tam to visu uzrauga tiesībsargājošās iestādes. Tā ir runa par piekļūstamību dažādām ikdienas lietām — telefoniem, datoriem, printeriem, bankomātiem, mājaslapām.