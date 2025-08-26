#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Latvijā stājies spēkā Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums – ko tas nozīmē? 0

LA.LV
18:05, 26. augusts 2025
Viedokļi

Eiropas Savienība pieņēmusi regulu, kas paredz, ka digitālajai videi un ikdienas tehnoloģijām jābūt pieejamām cilvēkiem ar invaliditāti. Ivars Balodis, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kā šī regula attiecas uz Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu Latvijā.

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Pasauli nākamgad gaida vēl šausminošāki pārbaudījumi: gaišreģes Vangas prognozes 2026. gadam 1
Viņš bija nobadināts, jo viņa barošana prasa laiku… Šokējošs stāsts par notiekošo valsts pansionātā
Lasīt citas ziņas

Balodis pauž, ka Eiropas Savienībā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Savienība šī sakarā ir pieņēmusi aktu, regulu, kas paredz, ka digitālajā vidē preču, pakalpojumiem un pašai videi jābūt pieejamai cilvēkiem ar invaliditāti — cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem.

“Šis likums ir veidots uz piekļūstamības regulas bāzes. Mēs vairāk runājam par to, kāda ir šī digitālā vide, digitālie pakalpojumi. Kādiem jābūt nosacījumiem mājaslapām, lai tu varētu ieiet iekšā un atrast sev nepieciešamo informāciju? Vai, lai tu varētu iepirkties internetveikalā, neprasot citu cilvēku atbalstu, palīdzību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Ir vienas krāsas rozes, kuras nekad nevajadzētu dāvināt savai mūža mīlestībai
Trampam Nobela prēmija nespīd? Nosaukti 5 iemesli, kāpēc Putins nekad nepārtrauks karu
Veselam
Zinātnieki atklājuši “triku”, kas ļauj zaudēt pusotru kilogramu mēnesī bez piepūles

Vai kāda ir vide, kur tu iegādājies digitālās preces, piemēram, telefonus. Telefoniem ir atbalsta funkcijas, kas ir nepieciešamas nedzirdīgam un neredzīgam cilvēkam. Kā neredzīgs cilvēks vispār var izmantot telefonu vai datoru? Ļoti daudz lietas, kas ir tām precēm vai pakalpojumiem, kas ir vairāk virzītas uz cilvēkiem vairāk ar redzes, dzirdes traucējumiem,” skaidro Balodis.

Pēc tam to visu uzrauga tiesībsargājošās iestādes. Tā ir runa par piekļūstamību dažādām ikdienas lietām — telefoniem, datoriem, printeriem, bankomātiem, mājaslapām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no vecuma pensijas cilvēkam ar invaliditāti?
TV24
Izmaiņas invaliditātes noteikšanā: ko tas nozīmē pacientiem?
RAKSTA REDAKTORS
“Un tad brīnāmies, ka visas invalīdiem domātās stāvvietas ir aizņemtas!” Ne vienmēr cilvēki godprātīgi izmanto šīs stāvvietas, bet vai to iespējams izkontrolēt?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.