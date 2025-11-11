FOTO. Latvija godina! Lāčplēša dienas vakarā mirdz lāpas un svecītes; ielās – tūkstošiem cilvēku 99
Lāčplēša dienas vakarā pie Rīgas pils mūra un Rīgas Brāļu kapos tūkstošiem cilvēku noliek svecītes. Svecītes pie Rīgas pils mūra dodas nolikt dažādu paaudžu cilvēki. Pie pils pulcējušās arī daudzas ģimenes ar dažāda vecuma bērniem, kuriem vecāki stāsta par atnākšanas iemesliem.
Daudz cilvēku pulcējušies arī Rīgas Brāļu kapos, un iedzīvotāju plūsma ir liela. Tāpat kā teritorijā pie Rīgas pils, arī Brāļu kapos daudzi no apmeklētājiem ir ģimenes ar maziem bērniem. Daudz sveču ir gan pie memoriālā ansambļa, gan pie kapu plātnēm un celiņiem.
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.
Balvos Lāčplēša dienā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra varēja vērot Zemessardzes 31. kājnieku bataljona un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma demonstrējumu. Pēc ekumēniska dievkalpojuma Balvu Evanģēliski luteriskajā baznīcā vairāki simti dažādu paaudžu balveniešu devās pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.
Lāčplēša diena. Rēzekne. pic.twitter.com/9vSO4adJ8y
— Ar segvārdu Miņins 🏴☠️ (@juris_8) November 11, 2025
Lāčplēša diena. Cēsis. pic.twitter.com/QwyPVGlpzT
— Anna Platpire (@annaplatpire) November 11, 2025
Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 3. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi – “Par Latviju”. Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Neatkarības karā vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146 Lāčplēša Kara ordeņi.
Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas – Krievijas miera līgums. 11. augustu Saeima ir noteikusi par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu.
Lāčplēša dienas svinības Balvos pie Latgales partizānu pulka kritušo karavīru pieminekļa. pic.twitter.com/4ACPRPhup9
— Daiga Kļanska (@DaigaKlanska) November 11, 2025
🇱🇻 Šodien, 11. novembrī, Lāčplēša dienā, godinot par Latvijas neatkarību kritušos Latvijas karavīrus, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks kopā ar valsts augstākajām amatpersonām Rīgas Brāļu kapos nolika ziedus un, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus, ieturēja klusuma… pic.twitter.com/OYfIfiIVMC
— Valsts policija (@Valsts_policija) November 11, 2025
👉🏻 Départ depuis le cimetière "Brāļu Kapi" jusqu’au monument de la liberté. ⤵️ pic.twitter.com/V1pmDTbvxM
— Baltikum (@baltikum_24) November 11, 2025
Lāčplēša dienas rīta sākums Jaundubultu kapos, godinot Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Roberta Lāča (1891 – 1946) un Latvijas Nacionālo karavīru piemiņu. pic.twitter.com/F75DwNZlhB
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 11, 2025
Lāčplēša diena mums atgādina par drosmi un pašaizliedzību – par tiem, kuri cīnījās, lai Latvija būtu brīva, un par tiem, kuri šodien glābj dzīvības un sargā mieru.
🇱🇻 Mana Latvija. Mana atbildība.
📸 Artūrs Blomkalns, Valsts policija | Gatis Dieziņš, Aizsardzības ministrija pic.twitter.com/HQoDWWzk0l
— NMPdienests (@NMPdienests) November 11, 2025
Tajā piedalīsies postfolkloras grupa “Iļģi”, jaunfolka grupa “Jauno Jāņu orķestris”, bet koncerta kulminācijā izskanēs jaundarbu programma “Saules mūžs”, vairāki dziedātāji izpildīs īpaši šim pasākumam komponētas dziesmas ar tautas dziesmu vārdiem.
Viena no sirsnīgākajām Lāčplēša dienas tradīcijām #Liepājā ir apkārtējo pirmsskolas iestāžu mazulīšu gājiens uz Jāņa Čakstes laukumu. Viņiem viss kā īstajā gājienā – gan pašizgatavoti 🇱🇻 karodziņi, gan mazas papīra lāpiņas. Mazos liepājniekus vienmēr sagaida arī pilsētas mērs. pic.twitter.com/eO6y1XeEK1
— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) November 11, 2025
Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija Rīgas Brāļu kapos par godu Lāčplēša dienai. Lai mūžīga slava kritušajiem varoņiem. 🇱🇻 pic.twitter.com/8KntFQTxEh
— Dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica (@ZKLukasevica) November 11, 2025
Daugavpils, 2025-11-11
Jaunsargi
🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/wSDDGyHzvN
— KarlWithAnL (@karlwithanl) November 11, 2025
Atceres pasākumā Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) uzsvēra, ka Lāčplēša diena visā valstī ir varonības simbols. Balvu novadā tā iegūst īpašu nozīmi, jo Ziemeļlatgalē 1919. gadā – 1920. gadā cīnījās Latgales partizānu pulks, kas kļuva par Latgales brīvības cīņu sirdi.
Viņš atgādināja, ka Latgales partizānu pulka komandieris pulkvedis Pēteris Radziņš savulaik teicis, ka Latgales partizānu pulka drosme un neatlaidība bija Latvijas brīvības stūrakmens. Pateicoties šiem uzņēmīgajiem cilvēkiem 1920. gada sākumā Latgale tika atbrīvota no Sarkanās armijas daļās un Latvijas karogs tika uzvilkts mastā Rēzeknē, Daugavpilī, Balvos.
“Mēs šodien dzīvojam Latgales partizānu pulka kareivju izsapņoto sapni par brīvu un neatkarīgu Latviju. Lai katra svecīte, kas šovakar degs pie pieminekļa vai kādā logā ir pateicības gaisma visiem Latgales varoņiem,” vēlēja domes priekšsēdētājs.
Tūkstošiem cilvēku arī citās Latvijas pilsētās un ciemos dodas lāpu gājienos, iededz sveces, lai atcerētos un pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus.