Latvija svin 20.gadadienu kopš iestāšanās ES! Rīgā visas dienas garumā norisināsies dažādi pasākumi







Svinot Latvijas 20.gadadienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti šodien tiešraidē vērot koncertu, apskatīt pilsētas vides mākslas objektus un piedalīties zibakcijā ar lielāko Eiropas Savienības (ES) karogu Latvijā, kā arī piedalīties gaismas akcijā “Latvija mirdz Eiropā”, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.

No plkst.16 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas izskanēs koncertstāsts “Tu esi mājās. Tu esi ES”. Tā galvenais mērķis ir aicinājums katram apzināties valstiskās neatkarības nozīmīgumu un šobrīd neatsverami pareizo lēmumu Latvijas dalībai ES.

Par koncertstāsta centrālo asi izvirzīts logs kā mūsu skatpunkts uz plašāku pasauli, bet pasaule, ko redzam ārpus loga, ir mūsu pašu pārziņā. Vitrāžas veidošana logā uz ES ir arī koncertstāsta galvenais scenogrāfiskais elements.

Koncertstāstā varēs saklausīt latviešu tautas gudrības aktieru Gundara Grasberga un Ingas Misānes-Grasbergas izpildījumā, žurnāliste Ilze Nagla un Jānis Geste vadīs sarunas ar dažādiem ES kontekstā nozīmīgiem cilvēkiem, bet par mūziku parūpēsies komponista Raimonds Tigulis, piedaloties Rīgas kamerkorim “Ave Sol” un Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Koncertstāsta māksliniecisko koncepciju un režiju veido režisors Kārlis Anitens.

Koncertu varēs vērot tiešraidē LTV1, portālā “lsm.lv” un klausīties Latvijas Radio ēterā, kā arī skatīties uz LED ekrāna Brīvības laukumā.

Savukārt plkst.13 Kultūras centrā “Imanta” notiks koncerts “Mūžu mūžos būs dziesma”, vīru kora “Silvicola” balsīs. Meža darbinieku vīru kora “Silvicola” dalībnieki aicina uz patriotisku koncertu, kurā izskanēs repertuārs “ar meža smaržu”. Koncertā tiks atskaņoti tādi skaņdarbi kā “Zaļi vīri zilās jūras krastā”, “Rīga dimd”, “Motto”, “Zaļu mežu šalkā”, “Dvēseles dziesma”, “Atziedi, dvēsele” un citas kora dziesmas.

Laikā no 1. līdz pat 31.maijam Uzvaras parkā norisināsies konceptuāla akcija – vides objekts “Demokrātiskais kvadrāts”. Ērika Boža veidotā vides instalācija ilustrē demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību, atklāj to, kā, skatoties no dažādiem skatupunktiem, varam ieraudzīt objekta vai procesa kopainu. Vides objekts veidots ar iedzīvotāju līdzdalību.

Par godu Latvijas divdesmitgadei ES šodien četrās Latvijas pilsētās – Rīgā, Rēzeknē, Cēsīs un Liepājā – Eiropas karoga krāsās iemirdzēsies svētku instalācijas. Rīgā gaismas stari tieksies debesīs pie Brīvības pieminekļa, Rēzeknē – pie Latgales vēstniecības “GORS”, Cēsīs – pie Vidzemes koncertzāles, savukārt Liepājā – “Rožu laukumā”.

Līdzīga gaismas akcija noritēs vēl 16 ES dalībvalstīs, kur arī par godu līdz šim vērienīgākajai ES paplašināšanas gadadienai, tiks izgaismoti nacionālas un reģionālas nozīmes objekti.

Katrā no minētajām vietām lielformāta LED ekrānā šodien no plkst.12 līdz 24 varēs vērot video par Latviju un mūsu ieguvumiem, esot daļai no ES.

Savukārt plkst.15.30 no Doma laukuma līdz Brīvības piemineklim Rīgā norisināsies zibakcija #MēsEsamEiropa, kurā jebkurš interesents varēs piedalīties gājienā cauri Vecrīgai ar lielformāta Latvijas un Eiropas Savienības karogiem.

Gājiena noslēgumā Latvijas Diplomātiskā kora vadībā zibakcijas dalībnieki vienosies Latvijas un ES himnas izpildījumā pie Brīvības pieminekļa. Zibakcijas dalībnieki tiek aicināti uzņemt foto un dalīties sociālajos medijos, tostarp izmantojot tēmturus #MēsEsamEiropa un #LV20ES, demonstrējot piederību Eiropas vērtību telpai. Zibakciju rīko Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Valsts kanceleju un Ārlietu ministriju.

Papildus tam pilsētvidē būs apskatāmi trīs vides mākslas objekti. Āgenskalna tirgus priekšlaukumā būs apskatāms vides dizaina objekts “Starojums”, Uzvaras parkā būs aplūkojams objekts “Svētku karogs”, savukārt Doma laukumā rīdziniekus un pilsētas viesus priecēs vides objekts “Latvija”, pie kura varēs iemūžināt sevi, tuviniekus un draugus ar Latvijas vārdu fotoattēlā.

Atzīmējot 20.gadadienu kopš Latvijas iestāšanās blokā, Rīgas pils tornī paceļ ES karogu

Šorīt plkst.7.40 Rīgas pilī notika svinīgā godasardzes ceremonija un Eiropas Savienības (ES) karoga pacelšana Rīgas pils Svētā Gara tornī.

Pasākumā piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), ārlietu ministre Baiba Braže un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Eiropas Komisija (EK) 1999.gadā savā ikgadējā progresa ziņojumā par ES kandidātvalstīm rekomendēja sākt sarunas ar Latviju. 2002.gada 9.oktobrī EK publicēja pēdējos progresa ziņojumus par kandidātvalstīm un rekomendēja ES dalībvalstīm noslēgt pievienošanās sarunas ar desmit kandidātvalstīm, tai skaitā Latviju.

Atēnās 2003.gada 16.aprīlī tika parakstīts Līgums par pievienošanos ES. Jaunās dalībvalstis, tai skaitā Latvija ieguva iespēju piedalīties ES institūciju darbā novērotāja statusā.

Latvijā 2003.gada 20.septembrī notika tautas nobalsošana par iestāšanos ES. Referendumā “par” nobalsoja 66,97%, “pret” 32,26%, piedaloties 71,49% Latvijas balsstiesīgo. 2003.gada 10.oktobrī Saeima ratificēja Latvijas pievienošanās līgumu ES un 2004.gada 1.maijā Latvija kļuva par ES dalībvalsti.