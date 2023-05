Cilvēki svinīgi noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa, 4. maijs Foto: Zane Bitere/LETA

Latvija svin Neatkarības atjaunošanas dienu – pasākumu ceļvedis Ieteikt







4. maijā tiek svinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, par godu tai visā Latvijā notiek dažādi patriotiski pasākumi. Piedāvājam pasākumu ceļvedi, lai izdodas atrast sev tīkamāko!

Rīgā

– Digitālā izstāde “Bērni zīmē Latviju” – Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” – plkst.17.00 – 2022. gada novembrī Amatu ielas 3. nama logos izvietotajos ekrānos tika izrādīti 155 Rīgas skolu audzēkņu zīmējumi. Izstāde atkārtoti apskatāma arī Neatkarības svētku nedēļā.

– Svētku koncerts “Savā tautā” – Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” – plkst. 17.00-18.30 – RKTMC “Mazā ģilde” Lielajā zālē notiks bezmaksas koncerts “Savā tautā”, kurā uzstāsies Jauniešu koris “BALSIS” (mākslinieciskais vadītājs I.Teterovskis, diriģenti K.Siliņa un G.Zujevs, vokālais pedagogs N. Indzeris), koncertmeistare I. Dzērve un sitaminstrumentu ansamblis.

– Pasākums “Latvijas ziedi Ukrainas brīvībai” – Neatkarības laukums – plkst. 11.00 – Ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis aicināts 4. maijā plkst. 11.00 pievienoties pasākumam Neatkarības laukumā, kur, solidarizējoties ar Ukrainas tautu cīņā par savas brīvības un neatkarības atjaunošanu, valsts un pašvaldības amatpersonas ziedu piramīdā iestādīs pavasara ziedus Ukrainas karoga krāsās!

– Koncerts “Es tevi ieraudzīju zeltā” – Esplanāde, plkst. 17.00-22.00 – Šogad atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 33. gadadienu, Esplanādes parkā aicinām visus uz vakara lielkoncertu “Es tevi ieraudzīju zeltā”.

– Koncerts “No Vītola līdz Paulam” – Kultūras pils “Ziemeļblāzma” – plkst.16.00-17.30 – Orķestra “Rīga” valsts svētku programmā “No Vītola līdz Paulam” klausītājus priecēs latviešu komponistu krāšņākās mūzikas lappuses.

– Vides objekts “Ziedu Latvija” – Brīvības piemineklis – plkst.10.00 – Ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis aicināts 4. maijā no plkst. 10.00 pie Brīvības pieminekļa piedalīties tradicionālajā “Ziedu Latvijas” veidošanā. Cilvēku līdz atnestie pavasara ziedi visas dienas garumā tiks ievīti kopīgā Latvijas kontūrā.

– Akcija “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai” – Rātslaukums – plkst.13.30-18.30 – Kultūras un tautas mākslas centrs ”Ritums” sadarbībā ar Tautas tērpu centru “Senā klēts”, aicina Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā svinēt tautastērpos un doties kopīgā gājienā no Rātslaukuma uz Brīvības laukumu.

– Svētku dienas pasākumi – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs – plkst.11.00-18.00 – 4. maijā LNVM aicina svinēt Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, no 11.00 līdz 18.00 Brīvības bulvārī 32 piedāvājot programmu “Brīvības vēstījumi”.

– Koncerts “Skrejceļš brīvībai” – VEF Kultūras pils – plkst. 15.00-16.00 – 2023.gada 4. maijā plkst. 15.00 VEF Kultūras pilī notiks svētku koncerts “Skrejceļš brīvībai”. Svētku svinībām īpašu programmu sagatavojusi etno-pop mūzikas grupa “Tautumeitas”.

– 4. maija Latvijas filmu maratons – Kinoteātrī “Splendid Palace” un Rīgas apkaimēs – plkst.13.00-23.00 – Valsts svētku dienā Nacionālais Kino centrs piedāvā Latvijas filmu bezmaksas seansus arī Rīgas apkaimēs – Mežaparka estrādes Kokaru zālē, kultūras un atpūtas centrā Imanta, kultūras centrā Iļģuciems un Kultūras pilī Ziemeļblāzma.

– Tematiskas ekskursijas “Latvijas valsts trīs simboli” – Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” – plkst. 12.00, 14.00, 16.00 – 4. maijā muzejā iepazīsim Latvijas karoga, ģerboņa un himnas rašanās stāstus. Visu dienu ikkatru muzeja viesi priecēs jūgendstila interjers svētku rotā. Ieeja muzejā – 5 EUR/pers. Dalība ekskursijā bez maksas, uz ekskursiju nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

– Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē – Brīvības laukums – plkst.12.00-13.30 – 4. maijā plkst. 12.00 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 33. gadadienā Valsts izglītības satura centrs organizē defilē programmu Brīvības laukumā. Latvijas skolu pūtēju orķestri savas muzicēšanas un defilē prasmes demonstrēs gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem.

– Spēļu diena bērniem kopā ar Ziedoņa klasi – Vērmanes dārzs – plkst.13.00-17.00 – Radošas kultūrizglītojošas darbnīcas un aktivitātes bērniem un jauniešiem, neordinārā veidā iepazīstoties ar Imanta Ziedoņa daiļradi un personību.

– Radošās darbnīcas visai ģimenei “Radi zaļu Latviju!” – Nordeķu parks un Latgales dārzs – plkst. 12.00 – 18.00 – Šajā svētku dienā rīdzinieki un pilsētas viesi tika aicināti apmeklēt ģimeņu radošās darbnīcas Rīgas parkos. Zaļajās darbnīcās apmeklētāji varēs iejusties mežaudzētāju un dārznieku lomās, uzzināt interesantus faktus par kokiem un augiem, kā arī piedalīties citās aktivitātēs.

– Radošās darbnīcas visai ģimenei “Radi zaļu Latviju!” – Vērmanes dārzs – plkst.13.00-17.00 – Šajā svētku dienā rīdzinieki un pilsētas viesi tika aicināti apmeklēt ģimeņu radošās darbnīcas Rīgas parkos. Zaļajās darbnīcās apmeklētāji varēs iejusties mežaudzētāju un dārznieku lomās, uzzināt interesantus faktus par kokiem un augiem un piedalīties citās aktivitātēs.

– Orientēšanās spēle “Ziedonis. Neatkarība. Rīga.” – Vērmanes dārzs – plkst. 13.00-17.00 – Komandas orientēšanās spēle “Ziedonis. Neatkarība. Rīga.”, kuru aplikācijā Roadgames var veikt ģimenes un draugu kompānijās līdz pieciem cilvēkiem. Iepriekšēja pieteikšanās bezmaksas piekļuvei, rakstot [email protected] Bezmaksas piekļuvju skaits ierobežots.

– Dokumentāla filma “Savējie sapratīs. 60-tie. Sākums” – Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā ģilde” – plkst.10.00- 23.00 – No 4. maija plkst. 10.00 līdz 7. maija plkst. 23.00 Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” mājas lapā www.mazagilde.lv un facebook.com/MazaGilde tiks demonstrēta Tautas kinostudijas “Ģilde” dokumentālā filma “Savējie sapratīs. 60-tie. Sākums”.

– Koncerts “Tavi vārdi – stipri vārdi” – Kultūras un atpūtas centrs “Imanta” – plkst.14.00 – Šajā valsts svētku dienā visi interesenti ir aicināti apmeklēt leģendārā dziedātāja, mūziķa un daudzpusīgā mākslinieka Igo koncertu. Koncertā skanēs Igo “zelta repertuārs” – dziesmas no laika, kad dziedātājs muzicēja grupās “Līvi”, “Remix”, “Liepājas brāļi”, tiks izpildīti fragmenti no Zigmara Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis”, operas “Parīzes Dievmātes katedrāle” u.c. darbiem.

– Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts “Zeme” – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – plkst.13.00-14.30 – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē notiks koncerts “Zeme”. Diriģenta M. Circeņa vadībā koncertā piedalīsies Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, Vidzemes kamerorķestris un solisti O. Trapāns, P. Ē. Skujiņš, R. Tomiņš. Ieeja bez maksas.

Alūksnē

Šogad 4. maijs Alūksnes novadā būs īpaši Latvijas svētki, jo Alūksnē notiks Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu militārā parāde, ko tiešraidē translēs arī Latvijas Televīzija, un virkne citu svētku pasākumu.

Jau tradicionāli 4. maijā Nacionālie bruņotie spēki rīko militāro parādi kādā no Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Pērn tā notika Kurzemē, Saldus novadā, bet šogad šo īpaši nozīmīgo un vēsturisko Latvijas valsts svētku pasākumu uzņemt gods Vidzemei un tieši Alūksnei.

Uz Latvijas Brīvības svētku pasākumiem Alūksnē pulcēsies Nacionālo bruņoto spēku vienības un Iekšlietu ministrijas padotības iestādes. Novada iedzīvotājiem un viesiem šajā dienā būs iespēja vērot gan karavīru un militārās tehnikas parādi, gan dažādu vienību paraugdemonstrējumus, vienību informatīvos stendus un tehnikas izstādi, koncertus, sporta aktivitātes, kā arī apmeklēt mājražotāju tirdziņu.

Militārā parāde notiks Pils ielā pie Alūksnes Jaunās pils. Tās ģenerālmēģinājuma norise paredzēta 3. maija vakarā no pulksten 18.00, līdz ar to jau no pulksten 13.00 Pils iela būs slēgta satiksmei no Latgales ielas līdz Dzirnavu ielai, lai sagatavotu parādes norises vietu. Pils ielas malās tiks izvietotas drošības barjeras. Arī svētku parādes ģenerālmēģinājumu iedzīvotāji varēs apmeklēt.

4. maijā svētku norises sāksies jau pulksten 9.00, kad notiks dievkalpojums Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Aicinām iedzīvotājus būt šī īpašā notika lieciniekiem un apmeklēt dievkalpojumu!

Parāde notiks no pulksten 11.00 līdz 12.00. To komandēs Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Gunārs Kauliņš, bet to pieņems Valsts prezidents Egils Levits, aizsardzības ministre Ināra Mūrniece un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Parādes dalībniekus un svinīgā pasākuma viesus uzrunās Valsts prezidents, aizsardzības ministre un Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Parādes nobeigumā karavīri soļos līdz Dzirnavu ielai, kur parāde noslēgsies. Karavīriem sekos militārā tehnika, kas turpinās parādes braucienu pa Pils ielu un Rīgas ielu uz Rūpniecības ielu (citiem transportlīdzekļiem šajā laikā iela līdz pat Rūpniecības ielai būs slēgta). Tāpat parādes laikā paredzēti aviācijas pārlidojumi, kas, protams, būs atkarīgi no laika apstākļiem konkrētajā dienā. Neizpaliks viena no militārās parādes sastāvdaļām – nāciju zalve.

Jau no pulksten 11.00 līdz pat 16.00 iedzīvotājus aicinām doties uz Pilssalas stadionu, kur būs iespēja apskatīt Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu informatīvos stendus. Pa ceļam uz Pilssalu – stāvlaukumā Skolas ielā, kā arī pie Alūksnes Mākslas skolas būs apskatāma smagā bruņutehnika. Otrpus Pilssalas ielai, ja ļaus laikapstākļi, būs iespēja redzēt helikopteru, bet Alūksnes ezera iekšezerā pārvietosies amfībija.

Pilssalas stadionā būs vērojami dažādi paraugdemonstrējumi – Valsts robežsardzes un Valsts policijas dienesta suņi, Valsts policijas zirgi, paraugdemonstrējumi sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā, policijas aizturēšanas un tuvcīņas demonstrējumi. Pārtraukumos starp paraugdemonstrējumiem varēs vērot NBS Štāba orķestra un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē priekšnesumus. Savukārt no pulksten 14.20 stadionā risināsies sadraudzības spēles futbolā, kur sacentīsies armijas un Alūksnes komandas.

Pēcpusdienā aicinām visus uz svētku koncertu pie pašvaldības aģentūras “ALJA” uz īpaši šim koncertam būvētas skatuves. Svētku koncerta atklāšanas skaņdarbā muzicēs arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris. Pēc tam būs Zemessardzes orķestra, Mičiganas Nacionālās gvardes 126. armijas orķestra un Zemessardzes deju ansambļa “Bramaņi” kopīga koncertprogramma un noslēgumā svētku apmeklētājus priecēs NBS Štāba orķestra rokgrupa.

Savukārt Lielā Ezera ielā 4. maijā no pulksten 9.00 līdz 14.00 notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Alūksnes Kultūras centrs 5. maijā pulksten 19.00 aicina uz Ivo Fomina jubilejas koncertu “30 gadi uz skatuves un Jūsu sirdīs”. Biļetes iegādājamas www.bilesuparadize.lv.

Ogrē

Ar vērienīgu koncertu laukumā pie Ogres novada Kultūras centra 4. maijā Latviju Neatkarības atjaunošanas gadadienā sveiks teju 600 Ogres novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki. Koncerta SVĒTKI DEJO, SVĒTKI SKAN sākums plkst. 16.00.

Skanīgās dziesmās un latviešu tautas deju rakstos tēvzemes mīlestību un tautas vienotības spēku ietērps Ogres novada Kultūras centra tautas deju ansamblis OGRE, senioru deju kolektīvs OGRĒNIETIS, bērnu un jauniešu deju kolektīvs PĪLĀDZĪTIS, vidējās paaudzes deju kolektīvi AIJA un RAKSTI, pūtēju orķestris HORIZONTS, jauniešu koris IMPULSS, jauktie kori GRĪVA un OGRE, senioru jauktais koris ALTERA, sieviešu koris RASA, Ogres skolotāju kamerkoris, Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogres 1. vidusskolas apvienotais jauktais koris, Suntažu pagasta Kultūras nama jauktais koris SUNTAŽI, Ikšķiles Tautas nama jauktais koris IKŠĶILE, Jumpravas Kultūras nama jauktais koris JUMPRAVA, Ķeguma Tautas nama jauktais koris LINS, Lēdmanes Tautas nama sieviešu koris LĒDMANE, Lielvārdes Kultūras nama jauktais koris LĀČPLĒSIS, Lielvārdes Kultūras nama senioru koris KAMENE, Madlienas pagasta Kultūras nama jauktais koris MADLIENA.

Jēkabpils

Maija brīvdienas Jēkabpilī būs skaistiem notikumiem piepildītas. Jau 3. maijā Krustpils kultūras centrā plkst. 19.00 norisināsies koncerts “Džezs skan Sēlijā”, uz kuru aicina “Mirage Jazz Orchestra” Laura Amantova vadība. Koncertā ar orķestri uzstāsies solisti Andris Ērglis, Vineta Elksne un Līvānu bērnu un jauniešu centra vokālās studijas ansamblis “Spurgaliņas”.

Augsta profesionalitāte, azarts, nepiespiesta atmosfēra, atraisīts muzicēšanas prieks, virtuozitāte, brīvība un dzīves svinēšana ir tās vērtības, kas raksturo katru šī orķestra uzstāšanos.

Salas Tautas namā tieši pirms Latvijas svētkiem, 3. maijā, plkst. 22.00 notiks Valsts svētku ieskaņas balle ar grupu “Ginc un Es”.

Grupas “Ginc un Es” radošā darbība aizsākusies Latgalē, Balvu rajona Bērzpilī, bet mūziķi aktīvi koncertē Latvijā un arī ārpus tās, un savu atpazīstamību iemantojuši daudzu gadu garumā, priecējot klausītājus gan koncertos, gan ballēs.

Biļešu cenas: līdz 27.04. 7,- EUR, 2.05. un pasākuma dienā 10,- EUR (arī, ja rezervētas iepriekš). Galdiņu rezervācija līdz 27.04., zvanot pa tālr. 20233947 (darba dienās līdz plkst. 19.00). Ieeja ballē no 18 gadu vecuma. Pie ieejas var būt nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

4. maija rītā notiks akcija “Baznīcu zvani”, kad plkst. 10.50 tiks iezvanīti visi Jēkabpils pilsētu baznīcu zvani. Savukārt plkst. 11.00 notiks svētku dievkalpojums Jēkabpils Svētā Miķeļa Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

4. maijā Jēkabpils sporta hallē plkst. 17.00, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu notiks XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņas koncerts “ES LATVIJU DARINĀJU”. Šis koncertuzvedums ļaus jēkabpiliešim un pilsētas viesiem sajust enerģiju, ko rada kopkora dziedājums un piedzīvot dejotāju precizitāti katrā dejas solī.

Koncerta režisors Kārlis Anitens radījis īpašu stāstu, kuru piedzīvosim šajā koncertā. Kopkori diriģēs Jēkabpils novada koru virsvadītāja Agita Ikauniece-Rimšēviča, dejotājus pulcēs Jēkabpils novada tautas deju kolektīvu virsvadītāja Elita Treilone. Muzikālo pavadījumu nodrošinās instrumentālā grupa Romāna Vendiņa vadībā.

Koncertā piedalīsies Jēkabpils novada kori un deju kolektīvi. Koncertu papildināts viesi – Rīgas Stradiņa universitātes tautas deju ansamblis “Ačkups”, VEF Kultūras pils jauktais koris “Jasmīnas koris” un Soliste Elīna Šimkus. Ieeja pasākumā bez maksas. Aicinām apmeklētājus ierasties laikus. Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana publicitātes nodrošināšanai. Brīdinām apmeklētājus, ka drošības nolūkos var tikt pārbaudītas somas. Pasākumā aizliegts ierasties alkohola reibumā un ienest ēdienus un dzērienus.

Šogad “Latvijas otro dzimšanas dienu”, kā to esam ieraduši saukt un ko svinam 4. maijā – parasti ar skaistu koncertu Jēkabpils Vecpilsētas laukumā un velosezonas atklāšanu kopīgā velobraucienā – šogad svinēsim sestdien – 6. maijā. Svētku notikumus papildinās Jēkabpils varoņu godināšana Vecpilsētas laukumā.

Turpinot iepriekšējos gados uzsākto tradīciju un aicinot nosvinēt velosezonas atklāšanu, aicinām jēkabpiliešus piedalīties “Brīvības velobraucienā”. Velobrauciena starts 06.05. plkst. 17.15.

Velobrauciena dalībnieki aicināti pulcēties starta punktā – Krustpils saliņas stāvlaukumā jau no plkst. 16.45.

Velobrauciena finišs – Vecpilsētas laukumā. Pie Jēkabpils Tautas nama būs sarūpētas velonovietnes, pie kurām pieslēgt velosipēdus, lai arī brauciena dalībnieki varētu izbaudīt vakara koncertu bez rūpēm.

Velobrauciena maršruts sākumā vedīs pa Daugavas labā krasta aizsargdambi, tādējādi simboliski pasakot paldies visiem, kas plūdu laikā janvārī strādāja, lai novērstu Daugavas ūdeņu ieplūšanu Jēkabpils pilsētā.

Plkst. 18.00 Vecpilsētas laukumā norisināsies Jēkabpils varoņu godināšana. Jēkabpils varoņi ir tie cilvēki un uzņēmumi, kas janvārī dienām un naktīm strādāja, lai nosargātu mūsu pilsētu no lielajiem plūdiem, ziņotu par aktuālāko situāciju un palīdzētu cilvēkiem, kuri atradās plūdu skartajās teritorijās. Šajā dienā teiksim viņiem paldies par izturību un palīdzības sniegšanu.

Pēc Jēkabpils varoņu godināšanas, apmēram plkst.18.30, vakara koncertā uzstāsies grupa “Jumprava”. Grupa ir latviešu elektroniskās mūzikas pionieri ar vairāk nekā 35 gadu pieredzi. Pēdējos gadus grupa koncertus sniedz reti, tādēļ īpaši liels prieks piedzīvot viņu uzstāšanos Jēkabpilī.

Koncertā skanēs visiem zināmās dziesmas: “Ziemeļmeita”, “Peldētājs”, “Ēnas”, “Vēlreiz”, “Pa vējam”, “Lēna upe”, “Nedaudz par viņu” u.c. tautā iemīļotas dziesmas.

Saldū

Novada iedzīvotājiem un viesiem O. Kalpaka vārdā nosauktajā laukumā būs iespēja apmeklēt svētku koncertu:

plkst. 13.30 defilē programma – Mažeiķu Vītauta Klova mūzikas skolas pūtēju orķestris “Griaustinis” (vadītājs Kęstutis Dvaržeckis) un Mažeiķu skolēnu mājas deju studija “Saulė” (vadītāja Ramutė Plonienė);

plkst. 14.00 grupas “PĒRKONS” koncerts!

Koncerta laikā bērniem būs pieejamas vairākas bezmaksas aktivitātes un spēles.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka 4. maijā pilsētas centrā būs satiksmes ierobežojumi. Uz koncerta laiku tiks slēgti vairāki ielu posmi.

Iebraukšana Striķu ielā no Lielās/Jelgavas ielas krustojuma slēgta no 13.00 – 16.00.

Stāvēšana un apstāšanās liegta Striķu ielas 2 autostāvvietā no 8.00 – 16.00.

Kustība slēgta satiksmei ielā gar O. Kalpaka laukumu no 8.00 – 17.00.

Stāvēšana un apstāšanās liegta autostāvvietā pie Saldus BJC no 8.00 – 15.00.

Daugavpilī

Aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus uz pasākumu virkni, kas veltīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Svētkus svinēsim kopā ar Daugavpils profesionālās un amatiermākslas kolektīviem, kā arī izcelsim vienu no Latgales kultūras vērtībām – Latgales mālu.

3. maijā plkst. 18.00 Vienības nama koncertzālē (Rīgas ielā 22a) notiks orķestra “Daugavpils Sinfonietta” koncerts “Veltījums neatkarībai”.

Programmā – latviešu komponistu mūzika – no Jāņa Ivanova simfonijas līdz Raimonda Paula mūziklam. Solisti: Katažina Dudareva (soprāns), Maksis Krilovs (baritons), Aivars Broks (klavieres), Natālija Saveļjeva (flauta), Romāns Saikovskis (klarnete), Andris Salenieks (saksofons). Diriģents Aivars Broks.

4. maijā plkst. 14.00 Vienības nama Tradīciju mājā (Rīgas ielā 22a, ieeja no Saules ielas puses) tiks atklāta keramikas izstāde “Iesākumā bija māls”.

Izstādes darbu autorus vieno vietējā – Austrumlatvijas – māla izmantošana keramikas izstrādājumu radīšanā, māla kā materiāla izpēte, apstrādes iespējas – angobu pielietojums, dažādu māla sastāvu izmantošana, apdedzināšanas tehnoloģiju izvēle, norūdot māla traukus Latgales bedres tipa atklātas uguns keramikas cepļos un eksperimentējot ar apdedzināšanas paņēmieniem.

Izstāde darbosies no 4. līdz 31. maijam. Ieeja brīva.

4. maijā plkst. 16.00 Vienības nama koncertzālē skanēs svētku koncerts “Tu esi Latvija!”. Koncertā piedalīsies Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” sieviešu koris “RŪTA” un folkloras kopa “SVĀTRA”; Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas vokālais ansamblis “DAINA” un Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis “LAIMA”.

Pasākumus rīko: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”. Atbalsta Daugavpils pilsētas dome.

Ventspilī notiks dažādi pasākumi

Kuldīga

4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, Kuldīgā cels godā tradicionālos, Kuldīgas apkārtnei raksturīgos tautas tērpus un suminās Kuldīgas novada Goda balvas saņēmējus.

Plkst. 11.30 Kuldīgas Rātslaukumā starts skrējienam / pārgājienam “Kopā spēks”.

Plkst. 12.00 domes zālē – grāmatas “Visas manas dižas drānas” atklāšana. Izdevums ir pētījums par 19. gs., 19. un 20. gs. mijas tautas ģērbšanās kārtību un tradicionālo apģērbu Kuldīgas apkārtnē. Grāmatas autores ir Dr. hist. Aija Jansone un pētniece, lietišķās mākslas speciāliste Inga Vīksna.

Plkst. 13.00 Rātslaukumā – svinīgā karoga pacelšana un domes priekšsēdētājas Ineses Astaševskas svētku uzruna. Pēc tam Rātslaukumā notiks Kuldīgas novada tautastērpu parāde, kurā pašdarinātu tautastērpu īpašnieki un amatiermākslas kolektīvu dalībnieki demonstrēs Kuldīgas apkaimei raksturīgos tautastērpus, kas gadu gaitā tapuši personīgās kolekcijās vai gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem. Parādi papildinās pētnieces un grāmatas autores Aijas Jansones komentāri par tērpu izcelsmi un detaļām. Dziesmu svētku gadā īpaši aicinām ikvienu interesentu saposties tautastērpā un ar savu klātbūtni kuplināt tautastērpu parādi Rātslaukumā.

Ikvienam Rātslaukumā būs iespēja iemēģināt roku aušanā un sēsties pie stellēm, lai ieaustu Latvijas karoga motīvu.

Plkst. 18.00 kultūras centrā – Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšanas ceremonija, kurā par īpašiem nopelniem un sasniegumiem tiks godināti iedzīvotāju izvirzītie un žūrijas apstiprinātie balvas saņēmēji.

Bauskā

4. maijā plkst. 19:00 baušķenieki aicināti uz kopīgu sanākšanu Bauskas Rātslaukumā, lai etno-popa grupas “Tautumeitas” koncertā ar līksmu kopā dziedāšanu svinētu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.

“Tautumeitas” savā mūzikā izmanto latviešu tautasdziesmas un melodijas, veido tām spēcīgas harmonijas un caurvij dziesmas ar mūsdienīgiem pavadījumiem. “Tautumeitu” koncerts ir krāšņs piedzīvojums ar deju horeogrāfijām, spēcīgiem ritmiem un līksmu kopā dziedāšanu. Grupas muzikālo tēlu papildina tērpi, kuros satiekas tautastērpu elementi ar mūsdienīgām detaļām un iespaidīgiem kroņiem, pasvītrojot to, cik tuvs ir futūristiskais un tradicionālais.

Grupas jaunākais albums “Skrejceļš”, kurš tāpat kā “Tautumeitu” iepriekšējie trīs albumi, ieguva “Zelta Mikrofona” balvu nominācijā “Tautas vai pasaules mūzikas albums”, sastāv no 14 skaņdarbiem. “Skrejceļš” parāda mūsdienīgu tautas dziesmu dažādās šķautnes – sākot ar uzmundrinošo kopdarbu “Muoseņa” ar Renāru Kauperu un smeldzīgo, Ukrainas tautai veltīto dziesmu “Rūžiņu duorziņā”, līdz mūsu senču enerģijas uzlādētajai kompozīcijai “Ritual”. Ieeja koncertā bez maksas.