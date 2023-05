LETA

4. maijā Rīgas pilsētas sabiedriskais transports būs bez maksas Ieteikt







Valsts svētkos – 4. maijā – “Rīgas satiksmes” sabiedriskais transports būs bez maksas un pasažieriem e-talonā vai koda biļetes lietotnē iegādātās biļetes nav jāreģistrē. Tāpat autobusi, trolejbusi un tramvaji kursēs pēc brīvdienu kustības grafika.

Svētku dienā arī par automašīnas novietošanu “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās stāvvietās ielu malās nebūs jāmaksā, bet klientu centri šajā dienā nestrādās. Savukārt piektdien, 5. maijā, klientu centri un autostāvvietas darbosies kā sestdienā, bet sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības grafika.

Sabiedriskais transports

Ceturtdien, 4. maijā, autobusos, trolejbusos un tramvajos var braukt bez maksas. Sabiedriskais transports svētku dienā kursēs pēc brīvdienu kustības grafika. Šajā dienā tiks atcelta arī kartība, kad atsevišķos transporta līdzekļos iekāpšana tiek organizēta tikai pa priekšējām durvīm. 4. maijā, iekāpšanai un izkāpšanai, visos sabiedriskā transporta maršrutos, tiks atvērtas visas sabiedriskā transporta durvis.

Piektdien, 5. maijā, kas tiek pārcelta uz sestdienu, 2023. gada 20. maiju, sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības grafika.

Autostāvvietas

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme”, ceturtdien, 4. maijā varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes autostāvvietā Krišjāņa Valdemāra ielā 5a (pie Kongresu nama), kur arī svētku dienā jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Piektdien, 5. maijā, kas tiek pārcelta uz sestdienu, 2023. gada 20. maiju, maksas autostāvvietas strādās kā ierasts sestdienā – autostāvvietas A, B, C, D zonu teritorijās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, Vecāķos (V zona) strādās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00, bet Vecrīgā (R zona) no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00.

Klientu centri

Pirmssvētku dienā, 3. maijā klientu centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, Spīķeru ielā 1 no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, bet pārējie trīs klientu centri strādās kā ierasts darba dienās – līdz plkst. 19.00.

Ceturtdien, 4. maijā visi klientu centri būs slēgti.

Piektdien, 5. maijā, un sestdien, 6. maijā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 darbosies klientu centrs Spīķeru ielā 1. Pārējie klientu centri slēgti.