Latvijā vairs nebūs klasisku atestātu par skolas beigšanu. Kur tie būs atrodami? 10
No 2026./2027. mācību gada vispārējās izglītības dokumentus izsniegs elektroniskā formā, otrdien nolēma valdība.
2025./2026. mācību gada noslēgumā skolu dokumentus vēl varēs izsniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. Savukārt no 2026./2027. mācību gada visus valsts atzītos vispārējās izglītības dokumentus plānots izsniegt elektroniski.
Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, atestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem.
Turpmāk skolēnu atestāti būs pieejami elektroniski vienotā valsts reģistrā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentos būs iekļauts arī kvadrātkods, kas ļaus pārbaudīt to autentiskumu valsts uzturētā tiešsaistes vietnē.
Pāreja uz elektroniskiem izglītības dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Elektroniski izsniegs profesionālās pamatizglītības apliecības, arodizglītības atestātus, profesionālās vidējās izglītības diplomus un profesionālās kvalifikācijas apliecības.
Vienlaikus dokumentiem paredzēts pievienot automātiski ģenerētu tulkojumu angļu valodā, kā arī informāciju par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni, lai atvieglotu dokumentu izmantošanu ārvalstīs.
Izmaiņas paredz, ka elektroniskajiem dokumentiem dublikātus vairs neizsniegs, jo tie būs pieejami reģistrā. Nepieciešamības gadījumā būs iespējams saņemt arī dokumentu papīra kopijas.
Izmaiņas saistītas ar Valsts atzītu izglītības dokumentu reģistra izveidi, kas būs Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas sastāvdaļa. Reģistrā paredzēts glabāt informāciju par personas iegūto izglītību, sekmēm un elektroniski parakstītos izglītības dokumentus.