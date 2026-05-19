Smagos tehniskos apstākļos virs Igaunijas konstatēto dronu likvidēja rumāņu iznīcinātāji; kas viņiem traucēja? 0
Otrdien, 19. maijā, ap pusdienlaiku Baltijas reģionā fiksēts nopietns aviācijas incidents – Igaunijas gaisa telpā no Krievijas puses negaidīti ielidojusi bezpilota gaisa kuģis. Pārkāpjot robežu valsts dienvidaustrumu malā, drons uzņēma kursu ziemeļaustrumu virzienā. Pēc sākotnējās informācijas – lidrobots, visticamāk, bijis Ukrainas izcelsmes, vēsta portāls Miil.ee.
Reģionā nekavējoties tika iedarbināti aizsardzības mehānismi. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas šobrīd bāzējas Lietuvā un veica kārtējo mācību lidojumu NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra dronu uz dienvidiem no Peltsamā pilsētas.
Lai pilnībā neitralizētu potenciālos draudus, iznīcinātāji palaida vienu raķeti, un pulksten 12.14 pēc vietējā laika mērķis tika sekmīgi iznīcināts. Jāuzsver, ka incidents norisinājās smagos apstākļos – reģionā bija izvērsts masīvs Krievijas radioelektroniskais karš, kas ietvēra intensīvu GPS signālu slāpēšanu un viltus koordinātu pārraidi.
Kā ziņo militārie dienesti, objekta tuvošanās Igaunijas robežai tika nepārtraukti novērota, un pirms raķetes palaišanas mērķis tika vizuāli identificēts. Šāda procedūra miera laika apstākļos ir kritiski svarīga, jo prioritāte vienmēr ir civiliedzīvotāju drošība un jebkādu risku novēršana apdzīvotām vietām.
Visu operācijas gaitu un darbību koordināciju tiešsaistē vadīja Latvijas Gaisa telpas kontroles un ziņošanas centrs (CRC). Saistībā ar notikušo Igaunijas Drošības policija (Kapo) jau ir uzsākusi kriminālprocesu pēc panta par vēršanos pret gaisa satiksmes drošību.
Latvija kopā ar Rumāniju palīdzēja neitralizēt dronu Igaunijā.
Otrdien, 19. maijā, drona neitralizēšanas operāciju Igaunijā vadīja Latvijas Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centrs. Notriekšanu īstenoja NATO…
— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 19, 2026
Thank you to our allies Romania and Latvia – together we keep our skies safe. We received early info from Latvia about a stray drone, and Estonia tracked the drone until Romanian Baltic Air Policing jets shot it down. #StrongerTogether pic.twitter.com/NzojCoUqbs
— MoD Estonia (@MoD_Estonia) May 19, 2026