Ekrānšāviņš no “X” @MoD_Estonia

Smagos tehniskos apstākļos virs Igaunijas konstatēto dronu likvidēja rumāņu iznīcinātāji; kas viņiem traucēja? 0

16:14, 19. maijs 2026
Otrdien, 19. maijā, ap pusdienlaiku Baltijas reģionā fiksēts nopietns aviācijas incidents – Igaunijas gaisa telpā no Krievijas puses negaidīti ielidojusi bezpilota gaisa kuģis. Pārkāpjot robežu valsts dienvidaustrumu malā, drons uzņēma kursu ziemeļaustrumu virzienā. Pēc sākotnējās informācijas – lidrobots, visticamāk, bijis Ukrainas izcelsmes, vēsta portāls Miil.ee.

Reģionā nekavējoties tika iedarbināti aizsardzības mehānismi. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas šobrīd bāzējas Lietuvā un veica kārtējo mācību lidojumu NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra dronu uz dienvidiem no Peltsamā pilsētas.

Lai pilnībā neitralizētu potenciālos draudus, iznīcinātāji palaida vienu raķeti, un pulksten 12.14 pēc vietējā laika mērķis tika sekmīgi iznīcināts. Jāuzsver, ka incidents norisinājās smagos apstākļos – reģionā bija izvērsts masīvs Krievijas radioelektroniskais karš, kas ietvēra intensīvu GPS signālu slāpēšanu un viltus koordinātu pārraidi.

Kā ziņo militārie dienesti, objekta tuvošanās Igaunijas robežai tika nepārtraukti novērota, un pirms raķetes palaišanas mērķis tika vizuāli identificēts. Šāda procedūra miera laika apstākļos ir kritiski svarīga, jo prioritāte vienmēr ir civiliedzīvotāju drošība un jebkādu risku novēršana apdzīvotām vietām.

Visu operācijas gaitu un darbību koordināciju tiešsaistē vadīja Latvijas Gaisa telpas kontroles un ziņošanas centrs (CRC). Saistībā ar notikušo Igaunijas Drošības policija (Kapo) jau ir uzsākusi kriminālprocesu pēc panta par vēršanos pret gaisa satiksmes drošību.

