Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība vērsusies pie Saeimas, lūdzot nepieļaut plānoto IIN atvieglojumu regulējumu







Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība vērsusies pie Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas (ZZS) un 14.Saeimas frakcijām ar vēstuli, lūdzot nepieļaut plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu regulējumu, kas paredzēts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, jo tas palielināšot nevienlīdzību.

Apvienība vēstulē vērtē, ka, palielinot mēneša neapliekamo minimumu, vienlaicīgi nepalielinot nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošām personām, mājsaimniecībās ar bērniem ieguvums no nodokļu regulējuma izmaiņām uz vienu mājsaimniecības locekli būs “daudzkārt mazāks, nekā mājsaimniecībās bez bērniem, tādējādi vēl vairāk palielinot jau tā augsto nevienlīdzību starp mājsaimniecībām ar un bez bērniem un paaugstinot kopš 2021.gada augošo nabadzības risku ģimenēs, kur uz vienu apgādnieku ir vairāk kā viena apgādājama persona”.

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība uzskata, ka šāda pieeja esot pretrunā ar deklarācijā par Evikas Siliņas (JV) vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, kuras viens no punktiem paredzot arī ar nodokļu politikas instrumentiem mazināt ienākumu nevienlīdzību. Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja ir Elīna Treija, kura vairākās vēlēšanās kandidējusi no pašlaik opozīcijā esošās Nacionālās apvienības saraksta.

Kā “fiskāli neitrālu risinājumu” apvienība piedāvā 2025., 2026. un 2027.gadā saglabāt mēneša neapliekamo minimumu 500 eiro apmērā, kas strādājošajām personām nodrošina papildu ienākumus uz diferencētā neapliekamā minimuma aizstāšanas ar fiksētu, savukārt atvieglojumus par apgādībā esošām personām paaugstināt 2025.gadā līdz 280 eiro, 2026.gadā un 2027.gadā līdz 400 eiro un no 2028.gadā paaugstināt arī neapliekamo minimumu, saglabājot proporciju 80% no neapliekamā minimuma.

Asociācija uzskata, ka šāds risinājums nākamgad sniegtu ģimenēm papildus 7,65 eiro ienākumus no algas par katru apgādībā esošu bērnu, nedaudz uzlabojot ienākumu līmeni mājsaimniecībās ar bērniem. Savukārt personām bez apgādājamajiem plānotais ienākuma palielinājums būtu tikai par nelielu daļu – 2,55 eiro mēnesī mazāks, bet joprojām garantēs lielāku neto ienākumu nekā 2024.gadā.

“Šādas izmaiņas mazinātu jau tā Latvijā pastāvošo lielo iztikai pieejamo līdzekļu nevienlīdzību starp mājsaimniecībām ar un bez bērniem un nodrošinātu pāreju no populistiskas progresivitātes uz sociāli taisnīgāku progresivitāti, kuras ietvaros tiktu ņemta vērā apgādājamo personu skaits mājsaimniecībā,” teikts Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētājas Elīnas Treijas parakstītajā vēstulē.

Jau ziņots, ka no 2025.gada paredzēts noteikt fiksēto ar nodokli neapliekamo minimumu visām algām 510 eiro mēnesī apmērā, no 2026.gada to paredzēts paaugstināt līdz 550 eiro, bet 2027.gadā – līdz 570 eiro mēnesī. Pensionāriem neapliekamo minimumu nākamajā gadā paredzēts paaugstināt no 500 līdz 1000 eiro mēnesī.

Minimālā alga 2025.gadā pieaugs no 700 līdz 740 eiro mēnesī, 2026.gadā – līdz 780 eiro mēnesī, no 2027.gada – līdz 820 eiro mēnesī, bet no 2028.gada – līdz 860 eiro mēnesī.

Līdzsvarojot neapliekamo minimumu ar IIN likmēm un lai vienkāršotu darbaspēka nodokļu sistēmu, paredzēts ienākumiem līdz 105 300 eiro gadā jeb 8775 eiro mēnesī noteikt IIN likmi 25,5% apmērā. Ienākumiem virs 8775 eiro mēnesī tiks saglabāts solidaritātes nodoklis 33% apmērā. Tā kā turpmāk neapliekamā minimuma apmērs neatkarīgi no atalgojuma lieluma būs nemainīgs, iedzīvotājiem “uz rokas” paliks vairāk naudas, neskatoties uz to, ka IIN likme pieaugs no 20% un 23% pašlaik līdz 25,5%.

Lai ieviestu lielāku progresivitāti lielu ienākumu saņēmējiem, no 2025.gada plānots ieviest iedzīvotāju IIN papildu likmi 3% apmērā ienākumiem virs 200 000 eiro gadā, rezumējošā kārtībā deklarējot gada ienākumus.

Papildu likme attieksies uz taksācijas gada ar nodokli apliekamajiem ienākumiem, tostarp ienākumiem no kapitāla pieauguma un ienākumiem no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, un no nodokļa atbrīvotajām dividendēm un likvidācijas kvotai.

IIN papildu likmi plānots ieviest no 2025.gada, un tā būtu piemērojama rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Attiecīgi pirmā deklarācija, kurā ienākums tiktu aplikts ar IIN papildu likmi 3% apmērā, būtu iesniedzama 2026.gadā par 2025. taksācijas gadu.