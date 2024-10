Foto: Dainis Bušmanis

Latvijas depozīta sistēmas nedienas: taromāti, kas nedarbojas, un palīdzības tālrunis, pa kuru runā krievu valodā! Kāpēc tā? Ieteikt







Latvijā pieejami 1400 depozīta sistēmas punkti, kuros varam nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie un visa veida alus un citi alkoholiskie dzērieni līdz 15% (izņemot vīnu, dzirkstošo vīnu un augļu vīnu). Taču, kādā stāvoklī tie ir? Cik labi tie darbojas? Esam saņēmuši sūdzības no mūsu portāla lasītājiem, bet par iedzīvotāju neapmierinātību saistībā ar taromātiem var izlasīt arī sociālajos tīklos.

Iezīmējas divas galvenās problēmas. Taromāti nedarbojas un atbildīgā veikala darbinieki atsakās palīdzēt, liekot zvanīt uz norādīto palīdzības tālruni, bet, kad cilvēks zvana – neviens neceļ.

Otra problēma – ja izdodas sazvanīt, tad otrā klausules galā atbild cilvēks, kurš nerunā valsts valodā. Šāda situācija novērota konkrēti tirdzniecības centra “Dole” depozīta sistēmas punktā. Cilvēkiem bija nepieciešama palīdzība, bet telefonu pacēla darbinieks, kurš sazinājies tikai krievu valodā. Tādējādi palīdzība netika saņemta, jo komunikācija vienkārši nebija iespējama.

LA.LV sazinājās ar SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kā viņi vērtē taromātu funkcionēšanu.

DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis norāda: “Depozīta punktu uzkopšana, kā arī taromāta iztukšošana un apkopšana ir ar likumu noteikta tirgotāju atbildība, par ko viņi no depozīta sistēmas operatora saņem atlīdzību – apsaimniekošanas maksu, no kuras aptuveni pusi veido darbaspēka izmaksas. Šobrīd Latvijā ir viena no augstākajām depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksām Eiropā, un plānots, ka šogad DIO tirgotājiem izmaksās aptuveni 9 miljonus eiro.

Lai taromāti varētu funkcionēt un pieņemt depozīta iepakojumus, tiem ir nepieciešama regulāra apkope un iztukšošana. Ja taromāts nav iztukšots vai tā sensori ir netīri, tukšais depozīta iepakojums var netikt pieņemts – šādās situācijās uz taromāta ekrāna parādīsies atbilstošs paziņojums.

Jāpiebilst, ka depozīta sistēmas operators no savas puses ir organizējis darbinieku apmācības, kā arī ikvienam veikala darbiniekam pieejamas video instrukcijas par taromātu apkopi un tehniskās palīdzības tālrunis. Tirgotājiem pieejama arī tiešsaistes monitoringa sistēma, lai sekotu līdzi taromātu piepildījumam – progresīvākie tirgotāji šim statusam seko līdzi, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri un efektīvi rīkoties.

Vienlaikus vēlot uzsvērt, ka par tīru un patīkamu vidi depozīta punktā jārūpējas ne tikai tirgotājiem, bet arī sistēmas lietotājiem, tādēļ aicinu nodot tīrus un pilnībā iztukšotus depozīta iepakojumus. Šī šķietami nelielā nianse var būtiski uzlabot veikala darbinieku ikdienu, kā arī mazināt gadījumus, kur depozīta punkts nedarbojas, jo ir nepieciešama taromāta apkope.”

DIO pārstāvis uzsver, ka nav pieņemami nesniegt palīdzību gadījumos, kad taromāts nedarbojas. “Situācijas, kad tirgotājs atsakās palīdzēt un iztukšot vai apkopt taromātu, nav pieņemamas, tādēļ mudinu par šādiem gadījumiem ziņot DIO, sūtot depozīta punkta adresi, veikala nosaukumu un nodošanas laiku uz e-pastu [email protected] vai numuru +371 20224214 lietotnē Whatsapp. Arī DIO regulāri uzrauga taromātu pieejamības rādītājus, un gadījumos, ja tiek konstatēti to darbības pārrāvumi, sazinās un strādā ar tirgotājiem, lai situāciju risinātu.

Vēlos atgādināt, ka www.depozitapunkts.lv izvietotajā interaktīvajā kartē ir pieejams taromātu reitings, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā datus par taromātu apkalpošanas kvalitāti jeb pieejamības laiku, ko ietekmē to laicīga iztukšošana, tīrīšana un nodoto iepakojumu apjoms. Taromātu reitings tiek atjaunots reizi mēnesī. Tādēļ pirms došanās uz depozīta punktu iesaku iepazīties ar taromāta reitingu, lai nodrošinātu sev pēc iespējas raitāku tukšās taras nodošanu.”

LA.LV pārbaudīja taromātu reitingu depozīta punktam Saulkrastos, par kuru saņēmām anonīmu vēstuli. Aktuālākā informācija liecina, ka tur reitings ir 8.6 no 10, kamēr citos taromātu punktos Saulkrastos ir 9,1-9,3.

Kas attiecas uz krievu valodas izmantošanu un latviešu valodas nezināšanu, DIO pārstāvji informēja, ka telefona numurus, kas ir izvietoti uz taromātiem un ir paredzēti gadījumos, ja taromāts nestrādā un ir nepieciešama palīdzība, izvieto tirgotāji. Tādēļ jautājumā par krievu valodu vērsāmies pie konkrētā tirgotāja, pie kura šāda situācija tika novērota – veikala “Rimi”.

Plašu komentāru par notikušo un krievu valodas izmantošanu saziņā ar cilvēkiem veikals gan nesniedz, vien norāda, ka ar darbinieku veiktas pārrunas.

“Mums vienmēr ir svarīgi nodrošināt augstu klientu apkalpošanas standartu un gādāt, lai pircēju un veikala apmeklētāju vajadzības tiktu ievērotas. Par šo situāciju esam informēti un ar konkrēto darbinieku veiktas pārrunas, ņemot vērā, ka saskaņā ar valsts valodas likumā noteikto kārtību mazāk kvalificēto darbu veikšanai bez tiešas klientu apkalpošanas iespējams algot arī darbiniekus ar vājākām valsts valodas zināšanām,” saka Inga Bite, “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja.

