Viena roka nezina, ko otra dara? Noskaidrojam ietekmīgāko amatpersonu komentārus par nodomu par 1210% paaugstināt nomas maksu “Rimi” Olimpiskajam centram Linda Tunte

FOTO: Publicitātes

Ieteikt







Šīs nedēļas sākumā jau ziņojām par faktu, kas varētu likt aptuveni 5 500 jauniešu vecākiem turpmāk par bērnu sporta nodarbībām maksāt vairāk, jo tika paziņots par grandiozu nomas maksu paaugstināšanu.

Reklāma Reklāma

“Rimi” Olimpiskais sporta centrs bija saņēmis vēstuli no Rīgas domes ar paziņojumu, ka sakarā ar veiktajiem grozījumiem MK noteikumos nr. 350, no 1. oktobra vairāk nekā desmit reizes tiek paaugstināta zemes nomas maksa. Ik nedēļu nodarbības sporta centrā apmeklē vairāk nekā 5500 bērni un jaunieši, kā arī vēl vairāk pieaugušo un senioru, bet šāds lēmums nopietni apdraud iespēju turpmāk nodrošināt vidi, kur sabiedrība var rūpēties par savu veselību.

Rīgas dome 20. septembrī, finanšu gada vidū, pavēstījusi, ka zemes nomas maksa “Rimi” Olimpiskajam sporta centram tiek paaugstināta par 1210%. Vēl jo vairāk, jaunie nosacījumi stājas spēkā jau ar 1. oktobri. SIA “Olimpiskais sporta centrs” (OSC) valdes loceklis Jānis Rūtens norādīja, ka šāds palielinājums ekonomiskajā ziņā rada graujošu ietekmi uz uzņēmuma darbību, ir kļūdains satura ziņā un nesamērīgs pēc būtības.

Uzreiz aktīvi iesaistījās Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš un publiskajā telpā bija jūtamas Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Edvarda Ratnieka aktivitātes un iesaiste. Taču no daudzu citu amatpersonu puses, kurām arī pēc būtības būtu jāiestājas par šo tēmu, diemžēl nekas nebija dzirdams. Vai viņi ir gatavi pieļaut tik milzīgu cenas paaugstinājumu, kas ietekmētu tik daudzus sportistus?

LA.LV nolēma iesaistīties un lūdzām komentāru cilvēkiem, kas tiešā veidā ir atbildīgi par sporta vidi Latvijā. Visiem viņiem nosūtījām identiskus jautājumus, cenšoties noskaidrot, ko par šo situāciju domā katrs no viņiem, vai plāno personīgi iesaistīties, lai mainītu situāciju, kā arī vai šis solis nav sliktais piemērs uzņēmējiem, ka sportu nevajag atbalstīt.

Paldies par vairākām tiešām operatīvi saņemtām atbildēm!

Kā pirmais savu atbildi atsūtīja Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas vadītājs: “Uzskatu, ka radusies situācija nav normāla un samazina iespējas bērniem un jauniešiem Rīgā nodarboties ar sportu. Manuprāt, Finanšu ministrija, veicot izmaiņas attiecīgajos MK noteikumos, nav līdz galam izvērtējusi visas jomas, ko izmaiņas skars un šobrīd redzam tam sekas, kur Rīgas Dome sanāk ķīlnieka pozīcijā, jo normatīvie akti ir jāpilda.

Valsts ir noteikusi par prioritāti bērnu un jauniešu, kā arī tautas sportu un šī situācija pilnībā neiet ar to kopā, tādēļ esmu šo jautājumu pieteicis nākamajā PP Vienotība valdes sēdes darba kārtībā, lai kopā ar Ministru Prezidenti, Finanšu ministru un pārējiem valdes locekļiem atrastu loģisku risinājumu, kur neciestu bērnu un jauniešu iespējas sportot.”

Jautājām komentāru arī Olafam Pulkam, kurš ir Rīgas domes deputāts, kurš ir sporta cienītājs, pats aktīvi nodarbojas ar basketbolu un ir futbola skolas “Alberts” valdes priekšsēdētājs. Viņa komentārs: “Situācija ir izveidojusies ļoti slikta. Nedrīkst pieļaut, ka nomas maksas paaugstināšanas dēļ būtu jāpaaugstina maksa par OSC pakalpojumiem un kādi vecāki nolemtu, ka ir pārāk dārgi, lai viņu atvase sportotu. To nedrīkst pieļaut. Finanšu ministrijai ir jāveic korekcija valdības lēmumā, lai Rīgas dome varētu atgriezties pie iepriekšējā risinājuma, kas paredzēja ievērojami pazeminātu nomas maksu par pašvaldības zemi uz kuras atrodas OSC. Rīgas domē ar kolēģiem pārrunājām šo situāciju un nolēmām, ka atbildīgajam vicemēram par šo jomu jāuzsāk saziņa ar valsts institūcijām, lai šo situāciju labotu.”

Reklāma Reklāma

Bet kas sakāms izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai? “Bērnu un jauniešu iesaiste fiziskās aktivitātēs ir svarīgs pilnvērtīgas fiziskās attīstības priekšnoteikums. Tā ir un būs arī IZM sporta politikas prioritāte. Latvijā atzītajām sporta federācijām ir noteikts pienākums pakāpeniski palielināt to finansējuma daļu, kas no sporta federācijas saņemtajiem valsts budžeta līdzekļiem novirzāms bērnu un jauniešu sportam. Abas puses – Finanšu ministrija un Rīgas dome – šobrīd aktīvi risina jautājumu par Olimpiskā sporta centra nomas maksu, savukārt, IZM no savas puses rosinās iekļaut šo jautājumu jau tuvākajā Nacionālās sporta padomes sēdes darba kārtībā.”

Arī Rīgas domes priekšsēdētāja Viļņa Ķirša atbilde ir būtiska: “Ir jāmeklē risinājums situācijai, kuras dēļ no 1. oktobra strauji tiek celta zemes nomas maksa, kas skāris arī Olimpisko sporta centru. Centrs ir būtiska Rīgas sporta infrastruktūras daļa, tādēļ Rīgas domes koalīcijā šo problēmu izrunājām un par pilsētas īpašumu jautājumiem atbildīgajam vicemēram ir dots uzdevums un mandāts būt dialogā ar Finanšu ministriju, lai rastu saprātīgu kompromisu.”

Savukārt Valsts prezidenta kancelejā situāciju komentē šādi: “Izprotam radušās situācijas sociālo ietekmi. Šīs problēmas risināšanā ir iesaistījušās atbildīgās institūcijas – gan Finanšu ministrija un Rīgas dome, gan Izglītības un zinātnes ministrija kā par sporta un jaunatnes politiku atbildīgā ministrija. Paļaujamies, ka iestādes iespējami ātri un rūpīgi izvērtēs radušos situāciju un nonāks līdz risinājumam, kas saprātīgā veidā ļauj īstenot olimpiskā centra sociālo funkciju un tai atbilstošu cenu politiku.”

Šos pašus jautājumus nosūtījām arī ministru prezidentei Evikai Siliņai, kā arī veselības ministram Hosamam Abu Meri. Diemžēl viņu atbildes pagaidām neesam saņēmuši. Pievienosim tās rakstam, ja tomēr saņemsim.

LA.LV Aptauja Kādas ir jūsu domas par plānu tik drastiski paaugstināt nomas maksu? To nedrīkst pieļaut!

Loģiski, viss kļūst dārgāks

Man pilnīgi vienalga Padalies ar rezultātiem