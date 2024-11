“Latvijas Finiera” misija ir atbildīgi strādāt, atbildīgi pelnīt un atbildīgi ieguldīt nopelnīto Ieteikt







Latvijas spēks ir inovācijās un eksportā. Mūsu uzņēmēji ir apliecinājuši spēju iegūt panākumus pasaulē. Jau deviņpadsmito reizi apstiprināsim to ar jauniem, spilgtiem piemēriem, pasniedzot Eksporta un inovācijas balvu. Lai veicinātu izcilāko uzņēmumu atpazīstamību un viņu piemēri iedvesmotu citus uzņēmējus un ikvienu no mums, izstāstīsim visu konkursa nominantu veiksmes stāstus raidījumā “Latvijas uzņēmējs – no idejas līdz panākumiem pasaulē”.

Reklāma Reklāma

“Latvijas Finiera” vadošais darbības veids ir bērza saplākšņa produktu ražošana, pētniecība un attīstība. Pārējie nozīmīgie koncertna biznesa virzieni tam sniedz būtisku atbalstu, veidojot kopīgu sinerģiju un papildinot bērza koksnes pārstrādes pievienotās vērtības ķēdi.

Koncerna eksperimentālās ekstrakcijas rūpnīcas “Betulin Lab” galvenie darbības virzieni ir bērza tāss sagatavošana Eiropas farmācijas un kosmētikas uzņēmumiem, kā arī bērza tāss ekstraktvielas jeb bioloģiski aktīvo vielu trieterpēnu ražošana.

Uzņēmumam piederošo zemes īpašumu, pārsvarā meža, platība pārsniedz 10 tūkstošus hektāru. Katru gadu uzņēmums to turpina palielināt.

“Latvijas Finieris” balstās meža zinātnieku jaunākajās atziņās ar mērķi veidot pēc iespējas kvalitatīvākas un ražīgākas mežaudzes, kā arī aktīvi piedalās zināšanu attīstībā, lai kopā ar citiem zemes īpašniekiem varētu pēc iespējas labāk rūpēties par ainavu un vidi un nodrošināt koksnes ilgtermiņa pieejamību.

Izprotot ikviena mežsaimnieka vajadzības, Latvijas tirgū tiek piedāvāti profesionāli pakalpojumi gan aktuālo, gan ilgtermiņa mežsaimniecisko jautājumu risināšanā.

“Latvijas Finiera” iekārtu rūpniecība izveidota 2000. gadā, lai koncernam nodrošinātu kvalitatīva un operatīva tehniskā servisa kompetences centru. Šobrīd iekārtu rūpniecība ir attīstījusies par lielu, kompetentu mašīnbūves uzņēmumu, kas nodrošina ražošanas iekārtu apkalpošanu, remontu un modernizāciju visās koncerna rūpnīcās, kā arī projektē un izgatavo jaunas nestandarta iekārtas un pilnībā automatizētas ražošanas līnijas ne tikai “Latvijas Finierim”, bet arī dažādu nozaru klientiem visā pasaulē.

2023. gadā darbu jaunās telpās uzsāka “Latvijas Finiera” produktu izpētes laboratorija ar vairāk nekā 20 dažādām testēšanas iekārtām, kas ietver arī pilnībā funkcionējošu laboratorijas mēroga saplākšņa līmēšanas un laminēšanas iekārtu kopumu. Tas ir būtisks solis uzlabotām saplākšņa produktu testēšanas iespējām, produktu izpētei un attīstībai visa koncerna līmenī.

Reklāma Reklāma

Uzņēmuma misija ir atbildīgi strādāt, atbildīgi pelnīt, atbildīgi ieguldīt nopelnīto, veidojot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, darbiniekiem, meža īpašniekiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā.

“Latvijas Finiera” eksporta izrāviens

2023./2024. gads uzņēmumam ir bijuši ļoti veiksmīgi gadi, atzīst AS “Latvijas Finieris” valdes loceklis Mārtiņš Lācis:

“Mēs esam gan palielinājuši savu ražošanu, gan arī eksportu. Un eksporta pieaugums arī naudās ir bijis pat lielāks nekā apjomos. Es teiktu, ka tas ir bijis ļoti veiksmīgs gads.

Iepriekšējā gadā ir realizējušās tās investīcijas, kuras mēs esam investējuši ražošanas efektivitātē, tās lietas, ko mēs esam ieguldījuši resursu sagādē, jo resurss ir ļoti būtisks. Šie procesi ir ritējuši labi un tas mums ir ļāvis palielināt ražošanu un arī eksportu.”

“Latvijas Finieris” savu produkciju eksportē uz tādām valstīm kā Vācija, Turcija, Lielbritānija, Francija, Benilukss. “Šobrīd koncentrējamies uz Eiropas valstīm, pareizāk sakot uz tām alianses valstīm, kas ir nostājušās pret Krievijas agresiju Ukrainā, jo mūsu galvenajiem konkurentiem – Krievijai – ir zināmi ierobežojumi, noteiktas sankcijas un mēs varam darboties pietiekami brīvāk, savukārt pārējos tirgos, kas neseko Rietumu pasaules vērtībām, mums spēja konkurēt ar Krieviju, kas tirgo par ļoti zemām cenām, diemžēl nav, līdz ar to eksporta valstu skaits iet mazumā.”

Pētniecība un jaunu produktu izstrāde

“Mēs atrodamies mūsu produktu izpētes laboratorijā. Šeit mēs vairāk no ķīmiskās puses viedokļa skatāmies, kā mēs varam pārstrādāt un iegūt produktus ar daudz augstāku pievienoto vērtību.

Šī ir “Betulin Lab”, šeit no bērza tāss mēs iegūstam betulīnu. Betulīns ir bērza tāss ekstraktviela, kurai ir ļoti plašs pielietojums sākot no pārtikas piedevām, farmaceitiskajai industrijai, kosmētikai – visur, kur vien var izmantot. Bet šis ir tāds vairāk nākotnes produkts, kuru paši potenciālie gala lietotāji vēl īsti pēta, kur šo varētu izmantot,” stāsta Mārtiņš Lācis.

“Mēs pamatā tomēr esam uzņēmuma kodolā ar kokapstrādes izglītību vai mežizstrādes izglītību, bet šobrīd mēs esam uzsākuši sadarbību ar, es domāju, prakstiski jebkuru augstāko mācību iestādi Latvijā, jo mums ir vajadzīgi mehāniķi, automātiķi, programmētāji, elektriķi, inženieri… Šis ir ļoti plašs loks, ar ko mēs esam sākuši darboties,” runājot par izglītību, norāda Lācis.

Mūsu mērķis ir pārstrādāt katru Latvijas mežos, Baltijas un Somijas mežos izaugušo koku, iedot tam vērtību un lietojumu ilgtermiņā, kas dod ieguvumu sabiedrībai kopumā,” piebilst viņš.

“Latvijas Finiera” veiksmes formula

“Formulas noslēpums daļēji slēpjas arī šeit, ko redzam aiz muguras. Mums ir ļoti plašs produktu klāsts, es teiktu, 10-15 tūkstoši dažādu artikulu, ko mēs saražojam, no kuriem viena trešdaļa ir jaunas modifikācijas, kas šeit tiek slīpētas, pilnveidotas.

Mums kopā ir 10 ražotnes, kas atrodas četrās valstīs: Latvijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā. Un kopā koordinējot, plānojot gan iepirkumus izejvielām, gan plānojot pasūtījumus, tas ir liels darbs, ko komanda izdara,” stāsta Lācis.

“No otras puses, uzņēmums sākot ar 2000. gadu ir sācis dibināt savus pārdošanas uzņēmumus, kas atrodas ārzemēs ar nosaukumu “Riga Wood”, kas atrodas tirgū un pārstāv tikai mūs.

Klātesamība, produktu klāsts, ražošana, plānošana, resursu ieguve – tā ir tā maģiskā kombinācija, kas dod rezultātu,” uzsver viņš.

“Latvijas Finiera” vērtības

“Drošība, cieņa, attīstība un uzņēmība. Uz tām mēs balstāmies un ejam uz priekšu. Ir daudzas lietas, kā ilgtspēja un citas uzņēmuma vērtības, kuras mēs tikai pēdējos gados mākam nosaukt vārdos, bet īstenībā jau mūsu darbībā ir bijušas kopš modernā uzņēmuma dibināšanas sākuma 1992. gadā,” atklāj Lācis.

Raidījumu cikls tiek finansēts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” un Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”.