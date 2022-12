Labi izgaismotā vainagā ‘Ances’ dzeltenajiem augļiem izveidojas koši sarkana virskrāsa. Foto: Ilze Grāvīte

Dārzs jāplāno ziemā! Latvijas jaunās plūmju šķirnes "ienāk" Latvijas dārzos







Ilze Grāvīte, DI vadošā pētniece, LBTU LF docente, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

Ar jaunām šķirnēm un to ienākšanu dārzos ir tāpat kā ar jaunu cilvēku, kuram sevi jāpierāda darba tirgū – kamēr nav pieredzes, tikmēr daļa darba devēju pat neskatās jaunā censoņa virzienā. Arī šķirnēm, kas no selekcijas materiāla tika izdalītas vien 2010. gadā, bet lēmums par selekcionāra tiesību piešķiršanu ir tikai no 18.01.2018., nav bijis ilgs laiks, lai sevi pierādītu. Tomēr mums ir bijusi iespēja jau šobrīd tās vērtēt dārzos, kur pirmās ražas ir iegūtas.

Lielākais ieguvums ir tas, ka jaunās šķirnes pirmos augļus dod jau trešajā gadā, ja vien apstākļi tam bijuši labvēlīgi – bez būtiskiem sala bojājumiem gan ziemas beigās (kad jau beidzies dziļā miera periods), gan pavasarī (kad ir ziedēšanas vai apaugļošanās laiks).

‘Ance’

‘Ance’ visā krāšņumā. Foto: Ilze Grāvīte

Šai šķirnei koks nebūs maza auguma, tas veido veselīgu vainagu ar plašu zarojumu. Lai samazinātu koka augumu un uzlabotu augļzariņu veidošanos, var izvēlēties augumu samazinošus potcelmus, kā arī ir ieteicams veikt zaru īsināšanu pavasarī pēc pumpuru plaukšanas. Zarus neīsinot, to zarošanās ir diezgan vāja – koki veidos plašu, vājāk zarotu vainagu un aizņems lielu dārza vietu. Pirmajos gados vēlams ieveidot labi attīstītus pamatzarus, kas veidos vainaga pamatdaļu visu koka mūžu. Ražojošam kokam jāveic augļzaru atjaunošana, kā arī spēcīgāka zaru apgriešana, ko vēlams izdarīt pirms pumpuru plaukšanas. Vēlākos gados, kad vainaga apakšējā daļa ir spēcīga un labi ražojoša, galotni var izzāģēt. Jebkurai zaru griešanai vajadzētu izvēlēties saulainu dienu, lai brūces ātrāk apžūst. Šādā kokā būs labs vainaga izgaismojums, viegla ražas vākšana, kvalitatīvi augļi.

Ziedpumpuriem ir laba ziemcietība. Zied vidēji agri. Pašneauglīga, bet labi apputeksnējas ar citām vienlaikus ziedošām mājas plūmju šķirnēm. Siltos gados, kad augļaizmetņu ir daudz, ieteiktu tos paretināt, lai uzlabotu augļu kvalitāti.

Augļu ienākšanās laiks Dobeles dārzos ir augusta pirmajā nedēļā (vēsākā vasarā – otrajā nedēļā). Gataviem augļiem kauliņš atdalās labi. Augļi vidēji stingri ar labu garšu, gataviem augļiem garša medaina, vidējā augļa masa 30–45 g. Augļi nebirst. Ja vēlas ļoti medainus augļus, tos ilgāk pagatavina pie koka. Labi izgaismotā vainagā dzeltenajiem augļiem izveidojas koši sarkana virskrāsa. Ja ir vēlme realizēt vai paglabāt kādas dienas vēsumā, tad jānovāc pirms pilngatavības. Dārzos, kas nav no vēja aizsargāti, augļiem var veidoties mizas rūsinājums, jo miziņa ir ļoti plāna. Augļu puve maz izplatīta. 2022. gada aukstais un vējainais pavasaris šiem augļiem izveidoja spēcīgu rūsinājumu.

Pārbaudot dažādās Latvijas saimniecībās, šķirne tika atzinīgi novērtēta. Uz jautājumu – vai stādīs vēl un vai ‘Ance’ ir labāka par vecajām šķirnēm – atbilde bija nepārprotama: jā!

‘Adelyn’ (‘Adele’)

‘Adele’ attaisno koka kopšanā pavadīto laiku. Foto: Ilze Grāvīte

Koks neveidos mazu augumu, un tam ir raksturīgi diezgan spēcīgi zari, kas ļoti labi padodas veidošanai pirmajos divos augšanas gados. Tad zari bagātīgi tiek noklāti ar augļzariem. Ja tas tiek nokavēts, vainags veidosies pastāvs. Zarus atliecot un īsinot, veidojas augļzari, kas bagātīgi ražo un gadu no gada spēj pārsteigt ar saviem skaistajiem augļiem. Zied vidēji agri. Ziedpumpuriem ir laba izturība pret zemākām temperatūrām, tāpēc šķirnei ir augļi pat tajos gados, kad citu šķirņu ziedi pavasara salnās ir apsaluši. Pašneauglīga, bet ļoti labi apputeksnējas ar vienlaikus ziedošajām mājas plūmju šķirnēm.

Ražot sāk 3.–4. gadā pēc stādīšanas. Ražo labi, un katru gadu augļi uz zariem izvietojas kā krellītes, bet tas nozīmē, ka gados pēc labas apputeksnēšanās augļaizmetņus vajadzētu paretināt. Augļu ienākšanās laiks ir augusta III dekāde (vēsākās vasarās – septembra pirmā nedēļa). Augļi dzelteni ar sarkanu virskrāsu, kuras intensitāte atkarīga no saules (spilgtāka virskrāsa veidojas, ja ir krasākas temperatūras svārstības starp dienu un nakti), kā arī izteiktāka labi veidotos vainagos.

Gataviem augļiem kauliņš atdalās labi, augļi stingri, ar labu vai ļoti labu garšu (nav izteikti sulīgi, bet tas atvieglo transportēšanu), vidējā augļa masa ir 35–45 g (var būt līdz pat 65 g). Augļi pūst ļoti maz! Pilngatavībā esoši augļi birst. Tie ļoti labi glabājas vēsumā pat divas nedēļas, bet tad tos jānovāc pirms pilngatavības. Arī šo šķirni dažādās saimniecībās atzina kā ļoti labu ar vēlmi stādījumus paplašināt.

‘Sonora’

Šķirnei ‘Sonora’ gatavie augļi ir stingri, saturīgi, viegli transportējami. Foto: Ilze Grāvīte

Koks veidos vidēju augumu, un tam ir raksturīgs plašs vainags, kas ir jāretina, lai nesabiezinātos, jo labi zarojas. Dzinumi ir nedaudz pūkaini un viegli atšķiras no citām šķirnēm. Pirmajos augšanas gados svarīgi izveidot pamatzaru kārtu, bet vēlākos gados galotnes daļā atstāt vienīgi kompleksos zarus, ko regulāri atjauno. Zied vidēji agri. Pašauglīga, noretina nepilnvērtīgi apaugļojušos augļaizmetņus. Ļoti labi apputeksnējas ar vienlaikus ziedošajām mājas plūmju šķirnēm.

2022. gadā šķirnei ‘Sonora’ pirmo reizi pa visiem gadiem pēc ļoti karstajām vasaras dienām parādījās iekšēji bojājumi – plīsuši šūnapvalki, kas uz augļu pilngatavības laiku bija jau nobrūnējuši. Foto: Ilze Grāvīte

Ražot sāk 3.–4. gadā pēc stādīšanas. Kad augļi gatavi, tiem kauliņš atdalās labi, vidējā masa 45–60 g, uzglabājami dzesētavā līdz divām nedēļām, piemēroti konservēšanai (kompotos un želejā). Augļi ienākas augusta beigās septembra sākumā. Augļiem ir ļoti plāna miziņa, tāpēc pēc kaitēkļu bojājumiem tie ļoti ātri pūst. Gatavie augļi ir stingri, saturīgi, viegli transportējami. 2022. gadā šķirnei pirmo reizi pa visiem gadiem pēc ļoti karstajām vasaras dienām parādījās iekšēji bojājumi – plīsuši šūnapvalki, kas uz augļu pilngatavības laiku bija jau nobrūnējuši.

‘Lotte’

‘Lottei’ augļi ienākas augusta beigās septembra sākumā. Foto: Ilze Grāvīte

Šai šķirnei koks veidos vidēju augumu, un tam ir raksturīgs plašs vainags. Ļoti labi zarojas un bagātīgi veido augļzariņus, kas ir jāretina un jāatjauno. Neveicot regulāru zaru atjaunošanu, tas ātri novecos. Pirmajos augšanas gados svarīgi izveidot pamatzaru kārtu. Zied nedaudz vēlāk par iepriekšminētajām šķirnēm.

Šķirne pašauglīga. Kad augļi gatavi, tiem kauliņš atdalās labi, vidējā masa 40–50 g, uzglabājami dzesētavā līdz divām nedēļām. Augļi ienākas augusta beigās septembra sākumā.

Vēlams stādīt siltākā dārza vietā, kur neuzkrājas aukstās gaisa masas un nepūš auksti vēji. Gados ar vēsu pavasari augļiem tiek traucēta pilnvērtīga apaugļošanās – tas vēlāk samazina augļu kvalitāti un ļoti cieš augļu garša. Šādiem augļiem arī kauliņš nav brīvs. Ja veido ģimenes koku, šo šķirni vajadzētu potēt galotnē.

Pēdējo gadu pavasari ir raksturīgi ar stiprākiem vējiem, tāpēc atsauksmes no dažādiem dārziem ir pretrunīgas – Kurzemes pusē šķirne tiek vērtēta cerīgi, bet Vidzemes pusē ar piebildi, ka pētījumiem vēl jāseko. Ja augļi ienākas labi, tie ir ļoti saldi un ļoti garšo bitēm! Augļu miziņa ir plāna, bites to diezgan ātri spēj izgrauzt, tāpēc uzmanīgi ir jāvāc. Izteikti to varēja vērot 2021. gadā.