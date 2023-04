Foto: lvm.lv

Latvijas meža nozares pārstāvji iepazīst Austrijas pieredzi







Lai iepazītos ar nozares attīstības tendencēm un arī izaicinājumiem, ko nosaka Eiropas zaļais kurss, Latvijas meža nozares pārstāvji no 18. līdz 20. aprīlim devās pieredzes vizītē uz Austriju.

Austrijā Latvijas pārstāvjus uzņēma vadošie mežsaimniecības un kokrūpniecības uzņēmumi. Trīs dienu laikā delegācija iepazina ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas praksi Austrijas valsts un privātajos mežos un vadošo kokrūpniecības nozares uzņēmumu darbības principus kokmateriālu uzmērīšanai un uzskaitei zaļā kursa īstenošanā. Īpaša uzmanība vizītes laikā tika veltīta kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites digitalizācijai.

Austrijā nozīmīgākais iekšzemes enerģijas avots ir biomasa. Aptuveni 13% no Austrijas nacionālā enerģijas pieprasījuma tiek apmierināti no meža biomasas un koksnes produktu ražošanas atlikumiem. Par Austrijas plašo koksnes izmantošanu enerģētikā delegācijas dalībnieki varēja pārliecināties, apmeklējot vienu no jaudīgākajām ar koksnes biomasu darbināmo termoelektrostaciju Mēdlingā.

Tāpat Latvijas delegācija iepazina Austrijas plašo pieredzi koksnes būvniecībā, gan esot ražotnē, kurā top koksnes būvniecībā plaši izmantotās krustām līmētās masīvkoka jeb CLT konstrukcijas, gan apmeklējot nesen no koka būvētas ēkas – arī 84 metrus augsto “HoHo Tower”, kuras 75% konstrukciju būvētas no koka. Ēkas 24 stāvos izvietoti dzīvokļi, biroju telpas un viesnīca, un pašlaik tā ir viena no pasaulē augstākajām celtnēm no koksnes.

AS “Latvijas valsts meži” Mežsaimniecības direktors Andris Balodis, kurš pārstāv uzņēmumu arī “VMF Latvija” un “Koksnes plūsmas datu centra” padomēs, pēc iepazīšanās ar Austrijas pieredzi ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā un koksnes izmantošanā uzsvēra: “Lai gan Latvijas un Austrijas meža nozares struktūra un ražošanas apjomi daudzās jomās ir līdzīgi, tomēr mums bija daudz iespēju mācīties no Austrijas kolēģiem, jo īpaši par koksnes izmantošanu būvniecībā un enerģētikā, kur Austrija ir tikusi tālāk. Austrijā koksne ir pamata būvmateriāls ne vien privātmāju, bet arī sabiedrisku ēku un pat lielu daudzdzīvokļu namu un tiltu celtniecībā. Savukārt mēs esam ļoti strauji attīstījušies meža nozares digitālo datu izmantošanā koksnes piegādes ķēdes procesos un vienotā, uzticamā un izmaksu efektīvā koksnes uzmērīšanā un uzskaitē, tāpēc par šiem jautājumiem bija liela interese no Austrijas kolēģu puses. Austrijas kolēģi arī vairākkārt izteica apbrīnu un uzslavu, ka mēs Latvijā dažādu koksnes piegādes ķēdes posmu pārstāvji, sākot no meža apsaimniekošanas līdz pat apaļo kokmateriālu pārstrādei, demonstrējam savstarpēju uzticību un sadarbību un spējam nākt kopā, lai risinātu būtiskus kopīgās koksnes piegādes ķēdes attīstības un konkurētspējas jautājumus.”

Vizīti organizēja SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, SIA “VMF Latvija” un “Koksnes plūsmas datu centrs” sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem – Latvijas Kokrūpniecības federāciju, nozares asociācijām un Latvijas Meža īpašnieku biedrību, pieredzes apmaiņā nodrošinot iespējami plašu nozares pārstāvniecību.