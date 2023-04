Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers (no labās) uzskata, ka Raimonda Vējoņa vadītā Latvijas Basketbola savienība grib gāzt viņu no amata. Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijas Olimpisko komiteju pārņēmis pamatīgs reputācijas skandāls – prezidenta Tikmera dzīvesiedre sniegusi pakalpojumus organizācijai







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) pārņēmis pamatīgs reputācijas skandāls, atklātībā nākot faktiem par prezidenta Žorža Tikmera esošās un bijušās dzīvesbiedres iesaisti uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus LOK un tās paspārnē esošajiem olimpiskajiem centriem.

Sievu draudzība

Latvijas Televīzijas raidījums “Sporta studija” noskaidrojis, ka piecos uzņēmumos – SIA “SC Kafe”, SIA “Ice Ring”, SIA “Plus Fitness”, SIA “Express Travel” un SIA “Rumba koģenerācija” – līdz­īpašnieces bijušas vai jo­projām ir Tikmera bijusī sieva Gita Ducmane un tagadējā dzīvesbiedre Inese Celmiņa. Trīs uzņēmumos Celmiņa kļuvusi par līdzīpašnieci Ducmanes vietā, kad Tikmers no Ducmanes šķīries.

LOK prezidents Žoržs Tikmers intervijā paudis, ka tajā nesaskata nekādus pārkāpumus: “Tas nav olimpiskais kumoss, konkrēta pakalpojuma sniegšana. Nekāda īpaša ietekme man tur nav bijusi. Viņas (dzīvesbiedres) nekad nav bijušas simtprocentīgas īpašnieces. Vai ir kādi pārkāpumi konstatēti? Ja tādi saskatāmi, jāizskata noteiktā kārtībā.” Tikmers izteicās, ka Ducmane un Celmiņa pašas vienojušās viena otru nomainīt uzņēmumos.

Vēlāk Žoržs Tikmers izplatīja paziņojumu, ka pret viņu tiek vērsta nomelnošanas kampaņa. Četros uzņēmumos bijusī dzīvesbiedre kapitāldaļas pārdevusi, pirms viņš kļuva par LOK prezidentu 2020. gadā. Tiesa gan, arī līdz tam Tikmeram bija liela ietekme kā organizācijas ģenerālsekretāram. Vēl vienu firmu “SC Kafe”, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu Olimpiskajā sporta centrā Rīgā, Celmiņa atstāja pagājušā gada nogalē. Tikmers uzskata, ka mērķis ir panākt viņa atkāpšanos, un aiz šā procesa stāv Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Gaidīs paskaidrojumu

LBS olu krāsošanas procesu bija spiesta apvienot ar atbildes paziņojuma rakstīšanu, aicinot Tikmeru sniegt pierādījumus tam, ka basketbolisti spējīgi ietekmēt sabiedriskās televīzijas saturu. Tāpat norādīts, ka no vadības atšķirīgs viedoklis un tā apspriešana domubiedru grupā ir normāla prakse demokrātiskā sabiedrībā.

Aizkulisēs runā, ka Tikmera opozīcija pirms marta izskaņā notikušās LOK Ģenerālās asamblejas sesijas vētījusi apvērsuma iespējas un kā jauno prezidentu virzīt bijušo izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci no Jaunās konservatīvās partijas. LBS ar konservatīvajiem izveidojās laba sadarbība, jo šis politiskais spēks nodrošināja atbalstu jaunas basketbola halles būvniecībai Rīgā Krišjāņa Barona ielā līdzās Daugavas sporta namam. Taču Muižnieces kandidatūra dienasgaismā neiznāca, iespējams, tādēļ, ka viņa vairījās atklāt kārtis uz jautājumu, ko redz sev blakus kā potenciālo ģenerālsekretāru.

Saeimas Sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Daugavietis gaidīs LOK paskaidrojumus un sola reakciju, ja noskaidrosies, ka bijusi jebkāda veida savu interešu lobēšana.

Paziņojums aizskar Vējoni

“Ja tiešām tādas lietas ir notikušas, tas met ēnu uz olimpisko kustību. Kā bijusī valsts amatpersona uzskatu, ka atkāpšanās būtu loģiska rīcība,” LBS prezidents Raimonds Vējonis sarunā ar “Latvijas Avīzi” pauda, ka sagaida vīrišķīgu Tikmera rīcību.

“Mūs nepamatoti apvaino. Jā, LBS telpās viena tikšanās ir bijusi, piedalījās atsevišķas federācijas, kuras pauž neapmierinātību ar LOK darbību. Burbuļošanu par LOK esmu sajutis un dzirdējis dažādos formātos, tā ka droši vien nav dūmu bez uguns,” piebilda Vējonis, akcentējot, ka situācija ar valsts finansējuma ieturēšanu tenisam un riteņbraukšanai bija skaļākais, bet nebūt ne pirmais un vienīgais sporta sabiedrības rūgtuma iemesls.

“Pagājušajā gadā ritēja diskusijas par sporta pārvaldības sistēmas uzlabošanu un iešanu uz vienu organizāciju, LBS to vienmēr atbalstījusi, bet redzējām, ka LOK neko nevēlētos mainīt. Tas nav pareizi,” skaidroja Vējonis. Basketbolisti rosināja par galveno virzīt Latvijas Sporta federāciju padomi, taču tas neesot principiāli, var atbalstīt arī sporta apvienošanu zem LOK jumta, ja abas puses vienojas par jaunās kārtības principiem. Šobrīd funkcionāri atkal sēdušies pie sarunu galda.

Vējonis tika uzrunāts kļūt par LOK prezidentu pirms iepriekšējām vēlēšanām, bet atteicās. Arī tagad cilāts viņa uzvārds. “Vēlos turpināt vadīt LBS. Situācijas mainās, ja kļūs saspringtāka, iespējami apvainojumi, ka mēs esam (apvērsuma) organizatori. Tas var likt domāt par šādām lietām, ja kāds uzrunās. Nekad nesaki nekad. Līdzīgi kā kļuvu par Valsts prezidentu, tas nebija plānots, bet tevi uzrunā, izvērtē. Pirms (Tikmera) paziņojuma noteikti būtu teicis nē, tagad – nav izslēgts. Ja tevi iepin skandālos, tas mazliet aizskar un liek pārdomāt dzīvi,” sprieda Raimonds Vējonis.

Vai Žoržam Tikmeram jāatkāpjas no amata?

Ivita Asare, Latvijas Handbola federācijas prezidente: “Žorža Tikmera interviju neesmu lasījusi un neuzskatu, ka noteicošais ir tas, kurš no ģimenes ir vai nav bijis iesaistīts. Vairāk vērtēju, kas trijos gados izdarīts sporta nozares attīstībai, jo uzreiz pēc ievēlēšanas amatā Tikmers pateica, ka viena no sporta lielākajām problēmām ir nepieciešamība pēc vienotas sistēmas, lai efektīvāk strādātu ar pieejamo finansējumu. Kas ir izdarīts, lai tas notiktu? 2020. gadā tika izstrādāts dokuments “LOK vīzija 2030″, kurā ierakstītas labas lietas, bet pēdējā laikā neko par to neesmu dzirdējusi. Domāju, ka ļoti daudz nav izdarīts, un, ja netiek realizēti organizācijas mērķi, nenoliedzami tā ir vadības atbildība.”

Kārlis Vents, Latvijas Regbija federācijas prezidents: “Lai Žoržs Tikmers izskaidro šo situāciju. Ja ir pierādāms, ka kaut kas darīts savtīgos nolūkos, tad noteikti jāpieņem lēmums. Gribētu vairāk uzzināt. Ja ir bijis audits, Valsts kontrole vērtējusi un nesaskata pretrunas vai neizdevīgumu, tad grūti ko teikt. No ētiskā viedokļa tas neizskatās labi, absolūti ne, bet, ņemot vērā, ka Tikmeram palicis pēdējais gads vadītāja amatā… Ģenerālajā asamblejā šos jautājumus varēja uzdot, bet neviens to nedarīja. Bija zināmi arī iepriekš, kāpēc uzpeldēja tieši tagad? Varbūt tiešām Tikmers pateicis kaut ko, kas lielajai federācijai nepatīk.”

Agris Blaus, Latvijas Jātnieku federācijas prezidents: “Par Tikmera interviju lasīju, bet – kas tad tur slikts, sporta nozarē visi strādājuši. Neuzskatu, ka Tikmeram jāatkāpjas no amata, jānoskaidro konkrēti, kas noticis.”