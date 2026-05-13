Latvijas Volejbola federācija tiesā uzvar Izglītības un zinātnes ministriju – bērnu un jauniešu sports ticis apbižots 2
Administratīvā rajona tiesa trešdien apmierināja Latvijas Volejbola federācijas pieteikumu un atzinusi par prettiesisku izglītības un zinātnes ministra lēmumu par valsts finansējuma nepiešķiršanu bērnu un jauniešu sporta pasākumam pērn, noskaidroja aģentūra LETA.
Federācijas ieskatā, projektu izvērtēšanā nav ievērots vienlīdzības princips un trūkst skaidra juridiska pamatojuma piešķirtajiem punktiem. Organizācija uzskata, ka tās iesniegtie projekti atbilda konkursa nolikumam, un par katru noraidīto projektu ierosināta atsevišķa tiesvedība.
Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) aģentūrai LETA iepriekš pauda, ka visi konkursā iesniegtie projektu pieteikumi izvērtēti atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, piešķirot punktus katram projektam.
Federācija bija iesniegusi pieteikumus trim pasākumiem. Divi no tiem – “Top kauss” vispārizglītojošo skolu komandām un Vasaras spēles volejbolā – saņēma 27 punktus, savukārt Latvijas jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā – 25 punktus.
Finansējuma nepiešķiršanu šiem projektiem IZM skaidroja ar līdzekļu trūkumu, jo minimālais slieksnis atbalsta saņemšanai bija 29 punkti. No kopumā 23 pieteikumiem, kas atbilda visiem konkursa nosacījumiem, finansējumu saņēma astoņi.
Pieņemtais lēmums un piešķirtie punkti federācijai izskaidroti, apliecināja ministrijā. Tomēr federācija nolēmusi lēmumu pārsūdzēt tiesā.
Pērn valsts atbalsts 410 620 eiro apmērā piešķirts 18 sporta pasākumiem un sacensībām, liecina informācija ministrijas tīmekļvietnē.
Salīdzinot ar 2024. gadu, pērn saņemto pieteikumu skaits palielinājies par 14 – saņemti pieteikumi 33 pasākumiem un 48 sacensībām. IZM atbalstīto projektu skaita samazinājumu toreiz skaidroja ar pieprasītā finansējuma apmēru, no kura saskaņā ar konkursa nolikumu tika aprēķināts pieejamais atbalsts. Pērn konkursā varēja iesniegt arī tos pasākumus un sacensības, kas jau bija notikuši līdz konkursa izsludināšanai.